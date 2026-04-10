Beskedet nådde målvakten efter klubbchefens uttalande – i en artikel.

– Jag trodde att folk ville ha mig kvar, säger Williamsson till Barometern.

Tex Williamsson tvingas lämna Nybro Vikings

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Känslan Tex Williamsson upplevt var att det blir en fortsättning för målvakten i Nybro Vikings, där hade han fel. Efter två månaders förhandling blir det ingen fortsättning mellan parterna.

– Jag trodde att folk ville ha mig kvar, det är det intrycket jag fått av vänner i föreningen och sponsorer. Men jag har väl varit helt ute och cyklat. Jag har känt ett stort Nybrohjärta innan, men det har inte varit värt ett piss, berättade 35-åringen till Barometern.

Under förra veckan, när Williamsson läste Barometerns artikel, fick han reda på att det är färdigspelat för hans del i föreningen. Det var efter att en annan i Nybro skickade över en artikel som Williamsson fick det bekräftat.

– Jag blev tagen på sängen igår. Det är så pinsamt skött att jag inte vet om man ska skratta eller gråta. Jag trodde inte det skulle sluta så.

”Ett pissbud”

I artikeln gjorde Nybro Vikings klubbchef Anders Westring följande uttalande:

”Tex är en fantastisk målvakt. När han är hel och frisk är han en av de bästa i hela ligan, men vi har inte råd att tillmötesgå kraven han har. Föreningen är större än spelaren, men det är ingenting som är klart – från något håll. Det handlar om att vi inte vill hamna i samma situation igen.”

När det kommer till ”kraven” som klubbchefen menar att de inte kan uppfylla är Tex Williamsson oenig.

– Ja, och jag ska vara helt ärlig. Jag la mig rätt högt först, som man gör i en förhandling. Jag vet vad folk tjänar i laget och vet mitt marknadsvärde. Sedan är jag, vad jag vet, den enda killen som går ner i lön under sommaren för att hjälpa klubben. Jag vet att de inte har så mycket intäkter då. Så vi diskuterade och om jag gjorde något liknande nu så skulle det inte vara några konstigheter.

Efter förhandlingen gav Mikael Aaro, klubbens sportchef, ett lägre bud som Williamsson väljer att benämna som ett ”pissbud”. Summan är långt ifrån vad som tidigare hade diskuterats.

Ett annat uttalande av Westring i Barometerns artikel fick också Williamsson att reagera. Han menar att om klubben verkligen ser Nybro som en språngbräda för yngre spelare, borde de vara öppna med vad de faktiskt betalar dessa spelare – och vad de hade tänkt erbjuda honom. Enligt målvakten har klubben tidigare gjort misstag genom att betala högre löner än vad man har råd med, och istället för att erkänna det upplever han att de nu lägger skulden på honom.

Barometern pratade med Aaro efter Williamssons kritik mot klubben. Han bekräftar att 35-åringen inte kommer att bli kvar i Nybro, utöver det vill han inte kommentera händelsen.

