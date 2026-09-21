Hockeyallsvenskan

Tex Williamsson bekräftar - avslutar karriären

Publicerad 21 september 2026 12:11
Martin Jansson
Martin Jansson
Adam Wedberg
Adam Wedberg
Praktikant
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Efter en lång karriär har Tex Williamsson nu valt att lägga plockhandsken på hyllan. Det bekräftar han för Hockeysverige.se.
– Jag har tagit beslutet att jag ska lägga karriären på hyllan, säger 35-åringen.

Tex Williamsson avslutar karriären.
Tex Williamsson avslutar karriären.
Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Tex Williamsson valde att lämna Östersunds IK trots Carl Lidös skada. Anledningen var att målvakten vill vara närmare sin familj i Småland. Nu står det också klart att det inte blir något mer spel.

För Hockeysverige.se bekräftar målvakten att karriären nu är över.

– Det är många små faktorer som inte gör att det funkar. Jag har gått i fem månader och inte riktigt vetat vad jag ska göra och har en sambo som inte kan gå och vänta beroende på var jag spelar hockey. Det som blir bäst för familjen just nu är det här beslutet, säger profilen.

Tex Williamsson avslutar karriären

35-åringen har bland annat spel för Leksands IF, MoDo Hockey, IK Oskarshamn och Nybro Vikings IF. Totalt har det blivit elva säsonger i Hockeyallsvenskan med 215 matcher, 16 hållna nollor och 118 segrar. Dessutom har han spelat 32 SHL-matcher under sin karriär.

Tex Williamsson spelade de tre senaste säsongerna i Nybro men är även starkt förknippad med MoDo. Där var han bland annat med och gick upp till SHL säsongen 22/23. 

Source: Tex Williamsson @ Elite Prospects

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