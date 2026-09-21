Tex Williamsson avslutar karriären.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Tex Williamsson valde att lämna Östersunds IK trots Carl Lidös skada. Anledningen var att målvakten vill vara närmare sin familj i Småland. Nu står det också klart att det inte blir något mer spel.

För Hockeysverige.se bekräftar målvakten att karriären nu är över.

– Det är många små faktorer som inte gör att det funkar. Jag har gått i fem månader och inte riktigt vetat vad jag ska göra och har en sambo som inte kan gå och vänta beroende på var jag spelar hockey. Det som blir bäst för familjen just nu är det här beslutet, säger profilen.

Tex Williamsson avslutar karriären

35-åringen har bland annat spel för Leksands IF, MoDo Hockey, IK Oskarshamn och Nybro Vikings IF. Totalt har det blivit elva säsonger i Hockeyallsvenskan med 215 matcher, 16 hållna nollor och 118 segrar. Dessutom har han spelat 32 SHL-matcher under sin karriär.

Tex Williamsson spelade de tre senaste säsongerna i Nybro men är även starkt förknippad med MoDo. Där var han bland annat med och gick upp till SHL säsongen 22/23.