Här är svenskarna som klättrat mest inför NHL-draften

Alexander Command och Måns Gudmundsson har lyft rejält på rankingarna under säsongen.

Foto: Bildbyrån (Montage)

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En stor del av säsongen innan NHL-draften ägnas åt att fokusera på de bästa av de bästa – de så kallade franchise-spelarna.

Men scouterna visar verkligen sitt värde genom att hitta potentiella guldkorn längre ner där det finns spelare som klättrar rejält under säsongens gång. Det finns mycket som kan förändras under loppet av en säsong; en spelare kan utvecklas fysiskt, få en bättre möjlighet någon annanstans eller helt enkelt visa upp talang som tidigare gått obemärkt förbi.

Vad kännetecknar en spelare som stiger i draften? Det är ganska subjektivt. En spelare som tar sig in i diskussionen om att gå bland de topp 64 bästa spelarna, alltså i de två första rundorna, får mer uppmärksamhet än någon som går från att vara tippad som ett val i sjunde rundan till exempelvis ett sent val i tredje rundan. Spelare som har höjt sitt värde genom starka avslutningar på säsongen eller visat upp egenskaper som de kan överföra till spel på högre nivå inkluderas också.

Idag tittar vi på de tio spelarna som har förbättrat sitt draftvärde mest under säsongen.

Tommy Bleyl vann backarnas poängliga i QMJHL som rookie.

Foto: Foto: Josh Kim/CHL

Tommy Bleyl, högerback (Moncton Wildcats, QMJHL)

Det finns mycket att gilla här. Bleyl förväntades ursprungligen gå i fjärde till femte rundan men är nu definitivt med i diskussionen om att gå så högt som i första rundan. Han är en mycket skicklig tvåvägsback som kom från ingenstans och noterade 81 poäng som rookie i QMJHL.

Han är exceptionellt kreativ, har en väldigt bra skridskoåkning och räds inte tuffare motstånd. Bleyl spelar ett lugnt och samlat spel defensivt samtidigt som han konsekvent tar sig in i farliga ytor i offensiv zon. Just nu behöver han bli starkare för han blir bortknuffad lite för ofta, särskilt framför målet. Men hans rörlighet och naturliga hockey-IQ finns definitivt där.

Bleyls klättring på draftlistorna i år har varit fascinerande att följa, och det ska bli roligt att se om han kan motbevisa tvivlarna och bli den tvåvägsback som vissa tror att han har potential att kunna bli.

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Source: Tommy Bleyl @ Elite Prospects

Alexander Command i Örebro spås en fin framtid.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Alexander Command, center (Örebro)

Det dyker alltid upp ett ”safe” val ungefär vid den här tiden innan draften – någon som kanske inte är den mest spektakulära spelaren men som kan vara pålitlig inom flera olika områden.

Alexander Command är en smart och stabil tvåvägscenter som gör alla spelare runt omkring sig bättre. Han verkar inte ha många svaga byten, och det beror på att han är effektiv även i spelet utan puck. Command kan bidra offensivt men också vinna tekningar, täcka skott och göra saker med en tydlig avsikt. Jag har gillat honom internationellt, och han har spelat väldigt bra mot spelare i sin egen åldersgrupp.

Jag tror att han skulle kunna bli en bra spelare i en andra- eller tredjekedja i NHL som inte borde ha många problem med att vara effektiv i spelet. Jag är däremot inte säker på att han kommer producera speciellt mycket poäng.

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Source: Alexander Command @ Elite Prospects

Wyatt Cullen har klättrat rejält på rankingarna inför draften.

Foto: Jeff McIntosh/The Canadian Press/Alamy

Wyatt Cullen, vänsterforward (USNTDP)

Vilken säsong. Cullen var mer av en talang för de sena rundorna inför säsongen, där hans mindre storlek på 173 centimeter inte gjorde särskilt mycket för att imponera på scouterna. Men under säsongen växte han till 185 centimeter och etablerade sig dessutom som en spelare som snittade en poäng per match i USNTDP. Han var USA:s bästa spelare genom hela U18-VM tack vare sitt elitmässiga spelsinne och förmågan att få igång hela den amerikanska offensiven på egen hand.

Hans puckhantering – både som skytt och passningsspelare – är anmärkningsvärd. Cullen är en mycket skicklig skridskoåkare som till synes hittade en helt ny växel i sitt spel när han verkligen kom igång under säsongens gång. Cullen är ett konstant hot offensivt eftersom han alltid söker efter passningsvägar, men han har samtidigt också det snabba fotarbetet och den laterala rörligheten som krävs för att passera de flesta motståndare och ta sig in i farliga områden.

Få spelare har klättrat lika mycket som Cullen gjort de senaste månaderna, och det är bara att hoppa på hajptåget om man gillar en spelare där man verkligen vet vad man får.

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Source: Wyatt Cullen @ Elite Prospects

Måns Gudmundsson har imponerat på scouterna.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Måns Gudmundsson, högerback (Färjestad)

Måns Gudmundsson var långt ifrån att vara en av de mest uppmärksammade svenska backarna inför säsongen. Nu? Han skulle absolut kunna väljas med ett val i tredje rundan.

Gudmundssons storlek på 190 centimeter är en intressant utgångspunkt, men vad händer när han dessutom visar upp sina färdigheter med pucken? Gudmundsson gjorde 25 poäng på 35 matcher i U20 Nationell för Färjestad och stod också för en stark insats med Småkronorna på vägen till guldet i U18-VM . Han är bra på att transportera puck och såg riktigt bra ut i powerplay, särskilt under USM-slutspelet.

Gudmundssons skott saknar kraft, och han är faktiskt inte särskilt fysisk trots sin storlek, vilket är anledningen till att han hamnar längre ner här. Men vissa scouter ser en spelare som har verktygen för att bli ett alternativ i ett tredje backpar i NHL när han byggt på sig mer muskler.

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Source: Måns Gudmundsson @ Elite Prospects

En stark säsong i WHL har gjort att Beckett Hamilton fångat scouternas uppmärksamhet.

Foto: Larry MacDougal via AP/Alamy

Beckett Hamilton, center (Red Deer Rebels, WHL)

Hamilton är en medelstor forward som fått mycket beröm från scoutkåren i år. NHL Central Scouting flyttade exempelvis upp honom 42 placeringar mellan rankingen halvvägs in på säsongen och den slutliga rankingen. Det beror främst på hans extremt produktiva säsong i Red Deer – 24 mål och 62 poäng på 67 matcher i ett lag som precis tog sig till slutspel är inget att fnysa åt.

Han får iväg väldigt många skott på mål och spelar dessutom med ett bra tempo i spelet. Jag gillar hans spel i omställningarna där han spelar med så mycket fart. Hamilton var en toppspelare i Red Deer, men jag gillade hans energiska spelstil ännu mer med Kanada i U18-VM.

Source: Beckett Hamilton @ Elite Prospects

Simas Ignatavicius kommer att bli den tredje litauiske spelaren någonsin att väljas i NHL-draften.

Foto: SPP Sport Press Photo/Alamy

Simas Ignatavicius, högerforward (Genève-Servette, NL)

Den litauiske forwarden fanns inte på mångas radar inför säsongen, men allt förändrades redan till jul. Det var roligt att se honom blomstra samtidigt som han spelade mot vuxna spelare (även om produktionen inte riktigt fanns där).

Ignatavicius kommer inte att vara en spelare som driver spelet på högre nivåer. Förvänta dig inte 30 mål per säsong från honom heller. Den största styrkan är däremot hur han använder sin stora kropp för att absorbera tacklingar och vinna de flesta av sina fysiska dueller. Han gör sig själv extremt svår att flytta från pucken, särskilt framför motståndarmålet.

Det betyder dock inte att han saknar ett bra avslut. Ignatavicius har ett kraftfullt skott och använder sin storlek för att ofta ta sig in i de målfarliga områdena. Det var svårt för honom att verkligen bevisa det i NL, men det är svårt för alla unga talanger att få betydande istid där.

Source: Simas Ignatavicius @ Elite Prospects

Liam Lefebvre är aktuell inför draften sedan han hjälpt Chicoutimi att bli QMJHL-mästare.

Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/Alamy

Liam Lefebvre, center (Chicoutimi Saguenéens, QMJHL)

Lefebvre var inte alls högt rankad inför säsongen när han skulle ta steget upp till QMJHL. Det blev däremot tydligt redan tidigt under säsongen att det fanns något där sedan han levererat starka siffror med Rimouski.Han trejdades till Chicoutimi och hjälpte laget att vinna QMJHL-titeln. Lefebvre var sedan en av de bättre spelarna i Memorial Cup och noterade minst en poäng i sina tre första matcher.

Med sina 191 centimeter och över 90 kilo spelar Lefebvre med mycket intensitet. Hans skridskoåkning sticker inte ut nämnvärt, men han jobbar hårt och spelar ett starkt fysiskt spel. Scouterna har sett mer skicklighet hos honom under de senaste månaderna än de först trodde, och han är dessutom en stabil målskytt.

Räkna med att Lefebvre väljs någonstans i tredje eller fjärde rundan – där vissa scouter tror att han har en fin framtid framför sig.

Source: Liam Lefebvre @ Elite Prospects

Filip Růžička är en av flera heta tjeckiska målvakter inför NHL-draften.

Foto: Larry MacDougal via AP

Filip Růžička, målvakt (Brandon Wheat Kings, WHL)

Růžička hade aldrig tidigare representerat Tjeckien och spelade bara U17-hockey hemma för endast ett år sedan. Därför visste man inte särskilt mycket om honom innan han blev en av de allra bästa målvakterna i CHL den här säsongen.

NHL-lagen älskar stora målvakter – och Růžička kan bli en av de största genom tiderna med sina 202 centimeter. Růžička visade vid många, många tillfällen att han är kapabel till helt otroliga insatser. Mest anmärkningsvärt var när han räddade 64 av 65 skott i match ett mot Calgary i årets slutspel, och följde upp det med 48 räddningar två matcher senare. Růžička är extremt tävlingsinriktad och är mycket bra på att hålla sig rätt placerad mot skyttarna. Du kommer inte att se många skott som långsamt letar sig in bakom den tjeckiske målvakten, för han täpper till luckorna lika bra som vilken målvakt som helst.

Det som däremot oroar mig är att han kan vara lite för långsam, både i skridskoåkningen och i sina generella rörelser. Ett NHL-lag skulle dock kunna arbeta med honom på det.

Source: Filip Ruzicka @ Elite Prospects

Backbjässen Maksim Sokolovskij är intressant för NHL-lagen.

Foto: London Knights

Maksim Sokolovskij, back (London Knights, OHL)

Med sina 203 centimeter är Sokolovskij en av de mest framträdande stora spelarna i draften. Ingen kommer att missta Sokolovskij för någon offensiv stjärna – han hade bara åtta poäng på totalt 49 matcher under både grundserie och slutspel – men han är verkligen en skrämmande motståndare i en-mot-en-situationer där han gör det till sin livsuppgift att stoppa dig.

Jag älskade hans spel mot Soo Greyhounds eftersom han gång på gång behövde möta toppforwarden Brady Martin och lyckades för det mesta väldigt bra. Jag gillar verkligen Sokolovskij som en defensiv specialist. Hans brist på offensiv kommer inte att göra honom attraktiv för alla lag, men det faktum att han som back gör det till sitt uppdrag att stoppa spelare till varje pris borde kunna hjälpa honom att nå NHL.

Kan ett lag chansa på honom i första rundan? Absolut.

Source: Maksim Sokolovskii @ Elite Prospects

Efter att ha blivit nobbad i förra årets draft pekar allt mot att Matias Vanhanen kommer att bli vald som överårig i år.

Foto: Matt Krohn/AP Photo/Alamy

Matias Vanhanen, vänsterforward (Everett Silvertips, WHL)

Vanhanen är en av de mer intressanta överåriga spelarna som återkommer till draften i år. Han var ursprungligen placerad att gå i någon av de senare rundorna, om han ens skulle bli vald, men Vanhanen blev snabbt en av WHL:s främsta framspelare från kanten.

Han visade ett utmärkt spelsinne varje gång han spelade tillsammans med Carter Bear och Julius Miettinen. Om det inte vore för Vanhanen skulle Everetts offensiv vara betydligt mer uddlös där Vanhanen verkade vara den främsta kreatören i spelet.

Det råder ingen tvekan om att han kommer att draftas nu när han är tillgänglig för andra gången, men scouterna är samtidigt inte heller helt säkra på vilken typ av spelare som han kommer att bli på högre nivå. Han saknar helt och hållet fysiskt spel, och han är inte särskilt snabb heller. Men hans puckspel är verkligen anmärkningsvärt, och jag älskade det jag såg av honom i Memorial Cup med Everett.