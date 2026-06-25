Alexander Command är en av Sveriges mest spännande spelare i NHL-draften.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån & Martin Jansson.

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Det är bara drygt två dygn kvar tills NHL-draften 2026 går av stapeln. I Buffalo har Alexander Command och hans familj redan gjort sig hemmastadda. Örebrotalangen hann knappt bli av med sin jetlag från förra resan till staden innan det var dags att sätta sig på flyget igen.

Och den här gången är det för att uppleva ett av karriärens hittills största ögonblick.

– Det börjar krypa sig på lite. Men jag försöker att inte tänka för mycket på det där utan jag känner mig lugn fortfarande, säger 18-åringen.

Hur är det tankarna går?

– Det är bara vilka som väljer en och när man går. Det ska man egentligen inte tänka på alls men man gör det ändå bara för att, ja, allt kan ju hända. Lite nervös är man.

– Man hamnar där man hamnar. Sen så får jag vissa indikationer på vad några lag säger och vad min agent säger och vad man själv har för magkänsla.

Frågan han är mest trött på att få

Efter guldet i U18-VM blev det en kortvisit till Sverige. Sedan var Alexander Command en av flera svenskar på plats på NHL:s combine. Där fick de unga killarna visa upp sig för klubbarna, och sätta både sina psyken och sin fysik på prov.

Något som Cam Robinson summerade som en "mental krigsföring" i podcasten Framtidens stjärnor.

För Command blev det också många möten med klubbar och journalister. Där valde 30 av 32 klubbar att sätta sig ned och prata med svensken. Där frågebatteriet hos klubbarna inte var speciellt varierat...

– Många frågade hur jag skulle beskriva mig själv som spelare. Där fick man bara öva in ett manus att "det här är jag och det här står jag för". Så det var lite såna grejer, jag ska inte säga att man tröttnar på det men man fick upprepa sig.

Alexander Command i Örebro.

Foto: Bildbyrån.

Får man nypa sig själv lite i armen när man sitter där med Los Angeles, Washington med flera och har möten?

– Absolut, det var lite så känslan var första dagen. Det var nästan överväldigande när du kommer in och så sitter halva tränarstaben, assisterande GM och ska ställa frågor. Det var lite en sån ögonöppnare men det la sig och då fattade man att ja, de är här också.

Alexander Command om satsningen på hockey

De flesta som fyller 18 och går på gymnasiet i Sverige lever ett helt annat liv än Alexander Command. Istället för att spela U18-VM, åka på NHL:s combine och draften med mera firas det studenter och det reses till Magaluf.

Samtidigt som de som satsar på hockeyn får stå över det för karriärens skull. Stockholmaren har också många kompisar som lever ett annat liv än honom själv.

– Asså, för mig har det aldrig varit något problem. Det är ingenting jag tänker på. Framför allt mina kompisar hemma i Stockholm är inte elitidrottare. Jag är van med det att de gör sin grej men att vi hänger ändå. Såna grejer får man bara lära sig att det kommer sen.

Alexander Command under TV-pucken 2023 i Gävle.

Foto: Martin Jansson.

Vad är det för dig som gör det värt det?

– Det är lite svårt att säga på rak arm. Men jag skulle säga glädjen, att hockey är det bästa jag vet. Jag vill inte sluta och om jag inte ville spela hockey hade jag inte gjort det. Och allting som kommer med det, du får en hälsosam livsstil, ha kul och sen ha ännu roligare när du spelar hockey. Jag älskar att tävla och jag tror att det är varför jag fortsätter.

Innan den här säsongen hade Command bara spelat tre landslagsmatcher. Även om potentialen fanns där var han långtifrån någon som det pratades speciellt mycket om i 08-kullen. Den här säsongen har han däremot överträffat allas förväntningar.

Och nu återstår det sista steget mot en elitkarriär. Där draften blir första avsatsen mot en förhoppningsvis lång och framgångsrik tid som ishockeyspelare.

– Jag tror jag tänker på det nu, senaste månaden. Innan var jag knappt medioker i många år. Jag kände att om jag ska leva på det måste jag vara bra när jag är 23. Man fattar någon gång att om man har chansen, och det kanske jag har, men så tänkte jag inte förrän någon månad tillbaka. Du har liksom inte uppnått något än utan du är bara en hockeyspelare.

När kommer steget till Nordamerika?

Till nästa säsong har Alexander Command skrivit på ett nytt kontrakt med Örebro i Sverige. Samtidigt är framtiden ändå något oviss. NHL-klubbarna har mycket att säga till om kring sina spelare efter att de har blivit draftade.

Vissa av de svenska talangerna från draften, som Ivar Stenberg, kommer gå rakt in i ligan nästa säsong.

När tror du själv att du är redo för att flytta till Nordamerika?

– Jag skulle säga att jag är redo nu. Grejen är vad man prioriterar och vissa anser att SHL är bättre, andra att det är bättre att vara här och bli redo. För mig kvittar det men just nu är det bestämt att jag ska bli kvar hemma. Jag bor ju själv nu och tar hand om mig själv oerhört bra. Så det skulle nog inte vara några problem.

Sedan U18-VM tog slut har det också spekulerats en del på sociala medier att en utlåning till AIK är aktuell. Centern, som är från norra Stockholm, har klubben nära hjärtat.

Samtidigt var det aldrig någon sanningshalt i ryktena som spreds.

– Jag tror att det är mycket snack om AIK för att vi är AIK:are. Men vi har inte haft någon dialog med dem alls, faktiskt. Det är som du säger, rök utan eld.