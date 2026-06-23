I helgen avgörs det vilka NHL-klubbar som plockar Ivar Stenberg, Gavin McKenna och Viggo Björck.

Bara några dagar kvar ...

2026 års NHL-draft äger rum den 26–27 juni i Buffalo, mindre än en månad efter att omkring 100 spelare träffade klubbarna personligen under draft combine. Vid det här laget ligger allt som har med draften att göra utanför spelarnas kontroll – nu handlar det om att ta in ögonblicket fullt ut.

Under de senaste veckorna, sedan min topp 100-ranking publicerades, har jag använt den extra tiden till att komma ikapp, titta på spelare som jag inte hann se särskilt mycket av under säsongen och försöka identifiera vilka doldisar som skulle kunna bygga starka argument för att väljas högre än väntat. Jag har pratat med scouter för att få en bättre bild av läget och hitta potentiella framtida NHL-spelare som jag tidigare inte varit lika högt på.

Med omkring 1 000 spelare att utvärdera varje säsong lär sig scouter ständigt nya saker och omvärderar sina uppfattningar. Processen fortsätter ända fram till draftkvällen när klubbarna färdigställer sina listor i realtid. Och utvärderingsarbetet är inte heller något som pågår under bara ett år – det är inte ovanligt att NHL-scouter besöker stora U15-turneringar på AAA-nivå upp till tre år i förväg.

Är det här en exceptionellt djup draft? Nej – talangen börjar tunnas ut efter ungefär de 20 främsta spelarna. Är det en bra draft? Jag lutar åt ja, eftersom jag tror att ett ovanligt stort antal NHL-spelare kommer att komma ur årets kull.Gavin Mckenna, Ivar Stenberg och Chase Reid är de självklara stjärnorna, men det råder heller ingen brist på spelare som projiceras som framtida tredje- och fjärdekedjespelare. Det är också viktigt – klubbarna letar efter alla som kan fylla någon typ av roll i NHL, även om det handlar om mer stödjande roller.

Så låt oss ha lite kul. Här är Daily Faceoffs slutgiltiga ranking inför NHL-draften 2026 med de 120 främsta talangerna:

Gavin McKenna.

Foto: Vera Nieuwenhuis/AP Photo/Alamy

1. Gavin McKenna, vf (Penn State University, NCAA)

Trots att Ivar Stenberg har varit upptagen med VM-spel är McKenna fortfarande min etta. McKenna avslutade sin första NCAA-säsong med 15 mål och 51 poäng på bara 35 matcher. Hans spel under andra halvan av säsongen var så dominant som vi sett från nästan vilken NCAA-spelare som helst. De tidiga frågetecknen kring hans poängproduktion sopades därför fullständigt bort under slutspurten. Visst, en åttapoängsmatch mot Ohio State blåste upp statistiken något, men efter JVM var han stundtals helt dominant i Penn State.

McKenna är utan tvekan den mest spännande spelaren i årets draftklass. Han är skicklig, tänker spelet på en nivå som verkligen gör skillnad och spelar med stort självförtroende. Ge honom en pålitlig tvåvägscenter att spela med och han kommer att bli en stjärna.

Source: Gavin McKenna @ Elite Prospects

Ivar Stenberg.

Foto: Foto: Bildbyrån

2. Ivar Stenberg, vf (Frölunda, SHL)

Stenbergs lägstanivå är mycket, mycket hög, och det visade han i VM. Han har i princip inga svagheter i sitt spel. Han är dynamisk med pucken, har ett livsfarligt skott och visar upp hockeyintelligens av högsta klass.

Även om hans poängproduktion sjönk något mot slutet av säsongen stod han ändå för en av de mest imponerande U19-säsongerna i SHL:s moderna historia och var dessutom utmärkt i VM. Lägg därtill hans lysande JVM-turnering där han ledde Sverige till guld, och hans kompletta spelarprofil blir svår att ifrågasätta.

Även om hans offensiva tak kanske inte når upp till McKennas rena målproduktion behöver lag som söker en dominant grundpelare över hela isen inte leta längre. Realistiskt sett borde han inte falla förbi andraplatsen totalt, men lagens behov kan påverka det.

Source: Ivar Stenberg @ Elite Prospects

Chase Reid.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

3. Chase Reid, b (Soo Greyhounds, OHL)

De flesta scouter har Reid som den första backen att väljas i draften. Han var utmärkt i JVM, stack ut i OHL USA Prospects Challenge och spelar med lika stort självförtroende som någon annan back i årskullen.

Han är en fantastisk skridskoåkare, har en stabil fysik på 188 centimeter och är ständigt involverad över hela banan. Flera scouter har nämnt Reid som en legitim kandidat till förstavalet tack vare hans enastående puckskicklighet och tävlingsinstinkt.

Man kan hävda att OHL inte är lika stark som tidigare eftersom många äldre spelare gått över till NCAA tidigare än förr. Är Reid verkligen en framtida förstaback? Eller snarare en andra- eller tredjeback? Det är något scouterna – och framför allt San Jose Sharks – måste avgöra.

Source: Chase Reid @ Elite Prospects

Carson Carels.

Foto: Patrik Uhlir/CTK Photo/Alamy

4. Carson Carels, b (Prince George Cougars, WHL)

Många har sovit på Carson Carels i år, vilket är ett enormt misstag. Han var en av de bästa unga backarna i CHL och scouterna älskar honom.

Carels tar med sig samma hårdföra arbetsmoral som han och familjen använder på gården direkt ut på isen. När man kombinerar hans elitmässiga defensiva medvetenhet, sömlösa tvåvägsspel, fysiska styrka och exceptionella hockey-IQ får man en försvarstalang av högsta klass.

Han visade glimtar av toppnivå under JVM och har alla verktyg som krävs för att en dag bli en förstaparsback. Det finns få backar i draften som är lika kompletta som han är – och han tacklar som ett godståg. Carels är typen av spelare som alltid kommer att arbeta stenhårt oavsett omständigheter, och det måste man uppskatta.

Source: Carson Carels @ Elite Prospects

Caleb Malhotra.

Foto: Foto: Alamy/AP Photo

5. Caleb Malhotra, c (Brantford Bulldogs, OHL)

Malhotras stabila och intelligenta tvåvägsspel har gjort honom till den främsta centern i årets draftklass. Det är inte det starkaste centeråret, men han projiceras tryggt som ett framtida topp sex-alternativ.

Han var en drivande kraft bakom Brantfords framgångar den här säsongen, inte minst under lagets dominanta 4–0-seger i matcher mot Sudbury nyligen. Han tävlar skoningslöst över hela isen, kväver motståndarna och tar ifrån dem både tid och yta.

Den stora diskussionspunkten bland scouterna? Om han har den offensiva kreativiteten och förmågan att driva spelet som krävs för att bli en spelare som gör skillnad offensivt i NHL.

Source: Caleb Malhotra @ Elite Prospects

Daxon Rudolph.

Foto: Chloe Knott/OIS/Bildbyrån

6. Daxon Rudolph, b (Prince Albert Raiders, WHL)

Rudolphs hockeysinne är oerhört imponerande. Han försöker inte göra mer än han klarar av eller forcera fram spel för sakens skull. I stället spelar han efter sina styrkor, och de är många.

Han har ett tungt skott, slår utmärkta förstapassningar och kan sätta stopp för motståndare fysiskt. Hans tvåvägsspel är spännande, liksom hans förmåga att konsekvent ta sig ur svåra situationer både med och utan puck.

Rudolph avslutade WHL-slutspelet med imponerande siffror, även om vissa scouter fortfarande oroar sig för att han är för passiv i egen zon. Jag tror att vi talar om en framtida topp fyra-back som också kan styra ett powerplay.

Source: Daxon Rudolph @ Elite Prospects

Alberts Smits.

Foto: Nico Ilic/freshfocus/Bildbyrån

7. Alberts Šmits, b (Jukurit, Liiga)

Alberts Smits var en viktig del av Lettlands JVM- och OS-lag den här säsongen. Den 191 centimeter långe backen rör sig bra för sin storlek och åstadkommer mycket med pucken.

Det är alltid uppfriskande att se en 18-åring spela med så stort självförtroende i powerplay. Han har dessutom redan samlat på sig mycket erfarenhet från seniorspel, särskilt genom en stark första halva av säsongen med Jukurit i finska Liiga.

Han lånades senare ut till München för att avsluta säsongen och har nyligen varit mycket framgångsrik i slutspelet efter att hans istid stabiliserats kring 17–18 minuter per match. Jag gillar verkligen Šmits spel.

Source: Alberts Smits @ Elite Prospects

Keaton Verhoeff.

Foto: Christopher Katsarov/The Canadian Press/Alamy

8. Keaton Verhoeff, b (University of North Dakota, NCAA)

Keaton Verhoeff tog steget från WHL till NCAA den här säsongen, vilket var bra för hans utveckling. Han producerade fina siffror samtidigt som han spelade topp fyra-minuter i ett av collegeligans bästa lag.

Med sina 193 centimeter täcker han enorma ytor och är villig att dela ut hårda tacklingar samtidigt som han slår många passningar av hög klass i offensiv zon.

Scouterna önskar dock att han utvecklar lite mer fart för att kunna bli en riktig förstaparsback. Samtidigt finns det fortfarande gott om tid för honom att förbättra det.

Jag vill också tillägga detta: hans insats i Frozen Four var inte särskilt bra, och jag hade gärna sett mer från honom i U18-VM. Men potentialen är fortfarande enorm för en så ung spelare. Jag ger honom beröm för att han tog steget till college tidigt, och jag tror att han kommer att känna sig betydligt mer bekväm nästa säsong.

Source: Keaton Verhoeff @ Elite Prospects

Viggo Björck.

Foto: Foto: Bildbyrån

9. Viggo Björck, c (Djurgården, SHL)

Viggo Björck saknar utan tvekan den storlek som många lag vill ha hos en center. Men det har inte bromsat honom det minsta – han är fullständigt orädd.

Som Sveriges förstacenter i VM har han inte stött på någon motståndare som han tvekat att utmana. Vi har sett honom vinna närkamper mot spelare som Stanley Cup-mästaren Ryan O'Reilly (185 cm, 98 kg), David Tomasek (188 cm, 95 kg) och till och med den 203 centimeter långe Malte Setkov.

Det är lite som att se en yngre Zach Benson.

Björcks skott är otroligt svårläst, särskilt i powerplay. Han ger målvakten väldigt få ledtrådar – och det är för att han inte behöver göra det. Snabbt, precist och alltid från farliga ytor.

Source: Viggo Björck @ Elite Prospects

Wyatt Cullen

Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com

10. Wyatt Cullen, vf (USA National Team Development Program)

Vissa scouter tror att Cullen har en verklig möjlighet att väljas bland de fem första spelarna. Han var USA:s bästa spelare under hela U18-VM tack vare sitt hockeysinne på högsta nivå och sin förmåga att få hela det amerikanska anfallsspelet att fungera.

Hans puckhantering – både som skytt och passningsläggare – är anmärkningsvärd. Cullen är en skridskoåkare av hög klass som verkade hitta ytterligare en växel när han väl kom upp i fart den här säsongen.

Han är ett ständigt offensivt hot eftersom han hela tiden söker passningsvägar, men han har också det snabba fotarbetet och den sidledsrörlighet som krävs för att ta sig förbi de flesta motståndare och skapa farliga målchanser.

Få spelare har stigit så mycket i rankningarna under de senaste månaderna som Cullen, och om du gillar spelare som går att lita på bör du definitivt hoppa på hypetåget.

Source: Wyatt Cullen @ Elite Prospects

11. Tynan Lawrence, c (Boston University, NCAA)

Lawrence är en av de smartaste forwardsen i årets draftklass. Han läser öppna ytor exceptionellt väl och hittar gång på gång rätt passningar genom trafikerade områden.

Lawrence är inte särskilt stor med sina 183 centimeter och 84 kilo, men han spelar med mycket kraft. Han är en stabil tvåvägsspelare och kommer dessutom med en enorm energinivå. Om du inte agerar tillräckligt snabbt kommer Lawrence att vara över dig direkt och straffa dig.

Ingen kommer att förväxla honom med en renodlad fartfantom, men han är en mycket kompetent skridskoåkare som inte bör ha några problem att anpassa sig till NHL i det avseendet.

All tid han missade och ligabytet mitt under säsongen hjälpte inte hans ranking. Vi får se om han kan hitta tillbaka till sitt spel i Boston University nästa år.

12. Ryan Lin, b (Vancouver Giants, WHL)

Trots sin relativt lilla kroppshydda sticker Lin ut som en av de mest naturligt skickliga backarna i den här draftklassen.

Hans beslutsfattande på hög nivå i kombination med explosiv skridskoåkning gör honom till en enmansmaskin i omställningsspelet, vilket förklarar varför hans siffror i puckinnehav konsekvent är så starka.

Hans offensiva uppsida gör honom till en potentiell publikfavorit på nästa nivå. Scouterna är villiga att bortse från hans storlek eftersom han så ofta styr tempot i matcherna genom att sällan ge bort pucken.

Hans förmåga att undvika press gör att han inte behöver tillbringa särskilt mycket tid i försvarszon. Samtidigt är han fullt kapabel att hålla stånd även när han tvingas försvara.

13. Ethan Belchetz, vf (Windsor Spitfires, OHL)

Belchetz säsong tog slut redan i mars efter att han brutit vänster nyckelben.

Han hade verkligen börjat klättra på draftlistorna och det kändes som att han var på väg att bli ett självklart topp tio-val.

Belchetz har aldrig saknat självförtroende – och det behöver man ha när man spelar som en tasmansk djävul på skridskor. Han spelar med enorm kraft, vilket gör att han kan plöja rakt genom mittzonen utan större hänsyn till omgivningen.

Skadan var dock inte den enda anledningen till att han föll i rankingen. Vissa scouter oroar sig för att han saknar verkliga spetskvaliteter utöver sin storlek.

Malte Gustafsson.

Foto: Foto; Bildbyrån

14. Malte Gustafsson, b (HV71, SHL)

Om lagen letar efter en större back kan Malte Gustafsson mycket väl gå högre än den här placeringen.

Jag är bara inte helt övertygad om att han är mer än en stor kropp just nu.

Gustafsson är en 193 centimeter lång back som spelade bra i SHL trots att poängproduktionen inte direkt stack ut. För sin storlek är han en bra skridskoåkare, vilket gör att han kan spela ett mycket rörligt spel.

Han har sällan problem att få ut pucken ur egen zon. Jag tycker också att han visade upp lite mer kreativitet med pucken mot slutet av säsongen än många först trodde, särskilt i U18-VM.

Kombinerar man det med att han är en av de mest tävlingsinriktade backarna i årets draftklass kan jag absolut se ett lag välja honom bland de tio första.

Source: Malte Gustafsson @ Elite Prospects

Alexander Command.

Foto: Foto: Bildbyrån

15. Alexander Command, c (Örebro U20)

Alexander Command är ingen flashig spelare, men han har alla egenskaper som krävs för att bli en pålitlig center som kan användas i alla situationer i NHL.

Hans lägstanivå är mycket hög och han passar in i en spelartyp som ofta lyckas på nästa nivå. Han är en smart och stabil tvåvägscenter som gör sina medspelare bättre.

Det känns som att han väldigt sällan har svaga byten, mycket tack vare att han är effektiv även utan puck. Command kan bidra offensivt, men han vinner också tekningar, blockerar skott och fattar beslut med tydlig avsikt.

Jag har gillat det jag sett av honom i landslagssammanhang och han har spelat mycket bra mot spelare i sin egen åldersgrupp.

Jag ser honom främst som en framtida andra- eller tredjekedjespelare i NHL, men en spelare som inte bör ha några större problem att vara effektiv.

Source: Alexander Command @ Elite Prospects

16. Liam Ruck, hf (Medicine Hat Tigers, WHL)

Medicine Hat tappade mycket offensiv kraft när bland andra Gavin McKenna och Cayden Lindstrom lämnade laget, men Ruck fyllde tomrummet.

Han älskar att skjuta från alla möjliga vinklar och är mycket skicklig på att få pucken dit den ska. Med sina 45 mål ledde han samtliga draftaktuella spelare och slutade på en sjundeplats i landet.

Ruck är extremt farlig runt målet tack vare sitt breda register av avslut. Samspelet med tvillingbrodern Markus var tydligt redan från start.

Det känns som att det kommer att bli svårt för ett lag att drafta båda tillsammans utan någon kreativ bytesaffär. Det är baksidan med deras fantastiska andra halva av säsongen.

17. Adam Novotný, vf (Peterborough Petes, OHL)

Novotný är en robust och kraftfull forward med ett vasst skott.

Även om hans poängproduktion i JVM först väckte viss förvåning var de underliggande siffrorna mycket starka. Han tog sig konsekvent in i farliga ytor och skapade målchanser av hög kvalitet.

Eventuella frågetecken kring övergången till nordamerikansk hockey försvann snabbt under hans rookiesäsong med 30 mål, där han enkelt ledde Peterboroughs offensiv.

Kombinera den offensiva drivkraften med ett engagerat och ansvarsfullt tvåvägsspel och du får en spelare som har goda förutsättningar att bli en inflytelserik topp sex-forward i NHL.

Jag ser honom som en framtida powerforward som kan ligga i spannet 40–50 poäng per säsong.

18. Nikita Klepov, hf (Saginaw Spirit, OHL)

Lagen älskar produktiva yttrar och Klepov uppfyller alla krav.

Den förväntade förstarundaspelaren är en fantastisk framspelare och kanske en av de bästa playmakerspelarna i hela CHL. Samtidigt är han också en skicklig målskytt och var inte långt ifrån att nå 40 mål den här säsongen.

Det var något överraskande med tanke på att han bara noterades för 31 poäng i USHL året innan.

Spelaren som är på väg till Michigan State University spelar med stor finess, men han är också fysiskt stark. Skridskoåkningen är kanske bara genomsnittlig, men Klepov lär ändå gå högt i draften eftersom det ofta händer magiska saker när han har pucken i offensiv zon.

Jag ser honom som en potentiell sekundär målskytt på NHL-nivå.

19. Oscar Hemming, vf (Boston College, NCAA)

Efter att ha missat första halvan av säsongen på grund av en kontraktstvist med sin finska klubb kom Hemming in med full fart i Boston College.

Han noterades för två assist redan i sin andra match och hade även en stark period med fyra poäng på tre matcher.

Men efter att bara ha gjort två poäng på sina sista elva matcher blev avslutningen tuff för en spelare som många scouter fortfarande uppskattar mycket.

När han är som bäst är den 193 centimeter långe forwarden en mardröm att möta. Han kan slå dig med storlek, fart och skicklighet.

Potentialen finns där, men han tvingades lägga mycket energi på att komma ikapp efter den förlorade tiden. Jag tror att ett helt år i collegemiljö kommer att göra underverk för honom, och jag ser fortfarande potential för en roll i topp sex.

Elton Hermansson

Foto: Foto: Ronnie Rönnkvist

20. Elton Hermansson, hf (MoDo Hockeyallsvenskan)

Elton Hermansson älskar att skapa offensiv.

Han stod för starka siffror i Hockeyallsvenskan den här säsongen och höll ett målsnitt på ett mål per match i U18-landslaget.

Ur ett offensivt perspektiv finns det mycket att gilla, särskilt i powerplay. Spelet utan puck har också förbättrats under de senaste månaderna.

Samtidigt känns det fortfarande som att han behöver påverka matcherna mer när han inte öser skott mot mål. Jag vill se större aggressivitet i återerövringsspelet och mer beslutsamhet när han pressar motståndarna.

Den goda nyheten är att han är som bäst på det svåraste som finns inom hockey: att göra mål.

Source: Elton Hermansson @ Elite Prospects

21. J.P. Hurlbert, vf (Kamloops Blazers, WHL)

Ingen rookie i CHL var lika dödlig som Hurlbert, som svarade för 42 mål och 97 poäng i Kamloops.

Han är en exceptionellt skicklig forward som vid ett tillfälle hade ryckt så långt ifrån konkurrenterna i WHL:s poängliga att ingen annan ens befann sig i samma postnummerområde.

Den blivande Michigan University-spelaren har ett utmärkt direktskott som han regelbundet avlossar i powerplay. Han är också en mycket intelligent pucktransportör som sällan har några problem att få pucken dit den ska mot jämnårigt motstånd.

Mina två frågetecken inför säsongen – spelet utan puck och avsaknaden av riktig toppfart – finns fortfarande kvar. Men sammantaget känns han som ett säkert kort för första rundan.

22. Mathis Preston, hf (Vancouver Giants, WHL)

Preston betraktades länge som en möjlig topp tio-spelare, men under säsongen lämnade han många scouter med en känsla av att vilja se mer.

I U18-VM blev de dock förälskade igen. Där var han en av Kanadas bästa spelare i varje match.

Han är utan tvekan en mycket talangfull spelare som på sikt kan utvecklas till ett topp sex-hot i NHL. Preston har ett remarkabelt skott och behöver ofta inte mer än ett ögonblick i slottet för att hitta nätet.

Hans avslut är NHL-mässigt redan nu – något väldigt få 17- och 18-åringar kan säga.

Preston hittar konsekvent öppna ytor, men han kan också skapa dem själv genom sin skridskoåkning. Han är snabb, kan stanna och accelerera på ett ögonblick och tar sig ofta ur svåra situationer på egen hand.

23. Ilja Morozov, c (Miami University, NCAA)

Trots att han var den yngsta spelaren i collegehockeyn spelade Morozov med en mognad som gjorde honom mycket värdefull för Miami den här säsongen.

Med sina 191 centimeter och över 90 kilo är han en imponerande center som kontrollerar mitten av isen. Han producerade dessutom fullt respektabla siffror trots att laget saknade offensiv spetskompetens.

Morozov hittar ofta självsäkra passningar genom tät trafik. Även om hans offensiva tak kanske inte får publiken att resa sig ur stolarna gör hans mogna spel utan puck och profil som kraftfull center honom till en mycket intressant talang.

24. Markus Ruck, c (Medicine Hat Tigers, WHL)

Tvillingbrodern Liam får den mesta uppmärksamheten från scouterna tack vare sitt målskytte och sin förmåga att driva spelet.

Men Markus är en speciell framspelare som arbetar hårdare än nästan någon annan spelare i juniorhockeyn.

Han älskar grovjobbet som krävs för att skapa målchanser, oavsett vem han spelar med. Samspelet med brodern är uppenbart, men Markus kan också briljera på egen hand.

Mitt största frågetecken handlar om slutspelet, där han såg förvånansvärt anonym ut. Han blev bortknuffad lite för ofta för min smak och saknar den absoluta toppfarten som krävs för att köra ifrån motståndare.

25. Xavier Villeneuve, b (Blainville-Boisbriand Armada, QMJHL)

Att Villeneuve sannolikt kommer att väljas något senare på grund av sin storlek på 180 centimeter betyder inte att jag inte gillar honom.

Han var en av de bästa backarna i U18-VM 2025 och hjälpte Kanada till guld. Förra säsongen noterades han för 62 poäng i QMJHL och hade sannolikt passerat den siffran i år om han inte missat omkring 25 matcher på grund av skada.

Villeneuve kan styra spelet från blålinjen och är en av de bästa backarna i hela draftklassen i powerplay.

Jag gillade särskilt det jag såg från honom under CHL USA Prospects Challenge, där han spelade med ett enormt självförtroende.

Frågan är om han kommer att försvara tillräckligt bra på nästa nivå. Ryan Lin är en mer komplett mindre back, och många scouter är bekymrade över Villeneuves defensiva potential.

Men oj, vad han är underhållande att titta på.

26.Jegor Sjilov, c (Victoriaville Tigres, QMJHL)

Shilov var en av de mest produktiva offensiva spelarna i QMJHL den här säsongen.

Victoriaville slutade näst sist i sin division och åkte ut med 0–4 i matcher i slutspelet, men Shilov avslutade ändå året med 32 mål och 82 poäng samtidigt som han omedelbart fann kemi med den ryske draftkollegan Alexei Vlasov, som svarade för 80 poäng.

Ingen annan spelare i laget var ens i närheten av 50-poängsstrecket, vilket säger mycket om hur viktig Shilov var.

Han dominerar med pucken och tillhör de mest tekniskt skickliga spelarna i CHL. Talangen är det definitivt inget fel på.

Däremot fastnar han ibland i att titta på pucken för mycket och han saknar den fart som krävs för att vara lika effektiv på nästa nivå. Det kommer att vara en viktig diskussionspunkt för scouterna inför draften.

27. Tommy Bleyl, b (Moncton Wildcats, QMJHL)

Bleyl känns som en spelare som den breda hockeypubliken uppskattar betydligt mer än NHL Central Scouting.

Personligen finns det mycket att gilla.

Han är en mycket skicklig tvåvägsback som kom från ingenstans och svarade för 81 poäng som rookie i QMJHL. Han är kreativ, rör sig mycket bra på skridskor och låter sig inte påverkas av större motståndare.

Defensivt spelar han lugnt och kontrollerat samtidigt som han ständigt hittar vägar in i offensiva ytor.

Just nu behöver han bli starkare. Han blir fortfarande bortflyttad för ofta, särskilt framför det egna målet.

Men rörligheten och hockeyintelligensen finns där utan tvekan. Det ska bli intressant att se om han kan fortsätta producera poäng i samma takt på Michigan State University.

Oliver Suvanto.

28. Oliver Suvanto, c (Tappara, Finland U20)

Suvanto tillbringade större delen av säsongen i Tapparas A-lag, där han visade att han kan spela ett pålitligt tvåvägsspel mot seniorer.

Jag hade dock hoppats på lite mer offensiv produktion mot jämnårigt motstånd, särskilt i U18-VM.

Jag gillar verkligen hans spel utan puck och tyckte att han såg stabil ut i JVM, där han användes i flera olika roller.

Det finns matcher där han är den klart bästa spelaren på isen, men det hände inte tillräckligt ofta. Dessutom saknar han den offensiva spets som får mig att tro att han kan bli mer än en botten sex-spelare i dagsläget.

29. Casey Mutryn, c (USNTDP)

Mutryn var en av mina personliga favoriter bland de amerikanska talangerna den här säsongen.

Jag gillar hans fysik och arbetsmoral och tror att det kan göra honom till en mycket användbar tredjekedjespelare i NHL.

Han är smart, jobbar hårt och verkar kunna hitta kemi med i princip vem som helst. Även om jag inte tycker att hans tak är särskilt högt känner jag mig ganska säker på att han kommer att spela i NHL.

Troligen som en tredje- eller fjärdekedjespelare som gör grovjobbet och vinner de flesta av sina närkamper – men han kommer att vara bra på det.

Det är precis den typen av spelare som alla lag vill ha när slutspelet börjar.

Taket är kanske inte det högsta, men lägstanivån är definitivt det.

30. Maddox Dagenais, c (Quebec Remparts, QMJHL)

Dagenais har gjort ett starkt slutspel med Quebec, vilket definitivt har stärkt hans draftaktier.

Inte heller hans spel med Kanada i U18-VM skadade saken.

Sonen till den tidigare NHL-spelaren Pierre Dagenais producerade en poäng per match på 62 framträdanden för Quebec och fungerade ofta som lagets offensiva motor.

Med sina 193 centimeter och 89 kilo har han en kropp byggd för NHL, samtidigt som han är mycket pålitlig över hela banan.

Dagenais är ingen spektakulär spelare, men han är smart, har många verktyg i sin verktygslåda och spelar med stor kraft.

Stundtals kontrollerar han pucken bättre än många andra stora forwards i årets draftklass. Hans hockey-IQ är imponerande och skridskoåkningen är bra för en spelare av hans storlek.

Jag tror att han kan bli en stabil spelare för en NHL-klubbs mellersta kedjor.

31. Brooks Rogowski, c (Oshawa Generals, OHL)

Jag har verkligen gillat det jag sett från Rogowski, en av de mest intressanta stora spelarna i årets draft.

Med sina 201 centimeter har han naturligtvis storleken. Men jag uppskattar också hur hårt han arbetar över hela banan genom att jaga puckar och bryta upp motståndarnas spel.

Han är en smart forward som använder sin fysik för att vinna närkamper, men han har också ett bra skott och tvekar inte att skjuta från nästan vilken position som helst för att överraska målvakten.

Rogowski kommer sannolikt aldrig att bli någon stor offensiv stjärna, men som komplementspelare har han många egenskaper som gör honom användbar.

Spelare med hans storlek som dessutom rör sig så pass bra är mycket eftertraktade runt om i NHL.

32. Nikita Shcherbakov, b (Toros Neftekamsk, VHL)

Det råder ganska delade meningar om Shcherbakovs ranking offentligt.

Jag tror att han antingen går sent i första rundan eller tidigt i den andra.

Den 196 centimeter långe backen inledde säsongen i KHL men har huvudsakligen spelat i den näst högsta ryska ligan sedan slutet av september.

Han är stark men rör sig samtidigt bra, vilket är en viktig egenskap för en spelare av hans storlek.

Shcherbakov har vuxit i mina ögon under de senaste månaderna, särskilt efter att jag sett honom spela bra mot spelare i sin egen ålder.

Hans spel präglas inte av någon exceptionell hockeyhjärna, och han projiceras snarare som en framtida tredjeparback.

Men han bör vara en pålitlig sådan. Om han kan lägga till lite mer offensiv produktion skulle jag vara ännu mer entusiastisk.

Samtidigt behöver inte alla backar vara trollkarlar med pucken – särskilt inte när de är så defensivt stabila som Shcherbakov.

Juho Piiparinen

33. Juho Piiparinen, b (Tappara, Liiga)

Piiparinen är en smart back som sällan gör misstag med pucken.

Han är som bäst när han håller spelet enkelt, men han kan också transportera pucken genom mittzonen och dela ut rejäla tacklingar när situationen kräver det.

Piiparinen har gjort det bra mot seniorer i Liiga och har även varit stabil i landslagssammanhang. Han är ingen spektakulär spelare, men han uppträder lugnt och metodiskt i egen zon och är överlag en mycket pålitlig försvarare.

Jag hade gärna sett lite mer offensiv produktion den här säsongen, men hans spel handlar främst om att stänga ner motståndare med hjälp av sin rörlighet.

Han passar bra bredvid en mer offensivt lagd back, och jag känner mig ganska säker på att han åtminstone kommer att utmana om en plats som tredjepårsback i NHL en dag.

34. Adam Goljer, b (Trencin, Slovakien)

Goljer är fortfarande ganska rå i sitt spel, men det är okej eftersom det finns en intressant uppsida.

Med sina 191 centimeter har han storleken, och han spelar dessutom med ett stort självförtroende. Det gör att han konsekvent kan attackera och försvara effektivt mot äldre motståndare i den slovakiska högstaligan.

Att spela nästan 20 minuter per match mot seniorer som 17-åring är imponerande, oavsett liga.

Jag gillar hans avståndsspel, hans passningsskicklighet och den kraft han spelar med. Samtidigt kan han bli lite stressad under press och fatta fel beslut defensivt. Skridskoåkningen behöver också förbättras.

Båda dessa svagheter blottades i U18-VM, men när han var som bäst kompenserade han för det genom att dominera över hela banan.

Talangen finns definitivt där.

35. Simas Ignatavicius, hf (Genève-Servette, NL)

Det är inte ofta vi ser drafttalanger komma från den schweiziska högstaligan.

Men den litauiskfödde yttern har dragit till sig mycket uppmärksamhet från scouterna den här säsongen.

Ignatavicius är en 191 centimeter lång forward som gjort en stark säsong i Schweiz högsta serie och dessutom varit dominant i internationella sammanhang.

Han är en mycket mångsidig spelare som påverkar matcherna på många olika sätt, både med och utan puck. Han är defensivt ansvarstagande, har ett mycket bra skott, en stark fysik och hög teknisk skicklighet.

Frågan är om intresset främst beror på att han är en stor spelare som redan spelar professionell hockey – eller om det finns något ännu större här.

Det är vad lagen försöker avgöra.

36. Maksim Sokolovskij, b (London Knights, OHL)

Med sina 203 centimeter är Sokolovskij en gigant.

Ingen kommer att förväxla honom med en offensiv backstjärna – han noterades för åtta poäng på 49 grundserie- och slutspelsmatcher.

Men i en-mot-en-situationer är han direkt skräckinjagande. Det känns nästan som att hans livsuppgift är att göra livet så svårt som möjligt för motståndaren.

Jag älskade hans insatser mot Soo Greyhounds, där han gång på gång ställdes mot toppforwarden Brady Martin och för det mesta gick segrande ur duellerna.

Jag ser verkligen Sokolovskii som en framtida defensiv specialist. Den begränsade offensiven kommer inte att locka alla lag, men hans kompromisslösa försvarsspel borde ge honom en väg till NHL.

William Håkansson.

Foto: Foto: Bildbyrån

37. William Håkansson, b (Luleå, SHL)

William Håkansson fick inte särskilt mycket istid i JVM, men vi fick ändå se exakt vad han kan bidra med: rå defensiv energi.

Det finns inget flashigt i hans spel. I stället använder han sin stora kropp på 193 centimeter och 94 kilo för att platta till motståndare och göra livet obehagligt för dem i egen zon.

Dessutom rör han sig förvånansvärt bra för sin storlek.

Den offensiva speluppfattningen kommer sannolikt inte att höja hans draftvärde, men jag kan absolut se honom utvecklas till en stabil defensiv specialist i NHL.

Jag gillar hans fysik mycket, och om han lär sig använda den ännu mer konsekvent kommer det att bli svårt att hålla honom utanför en NHL-trupp.

Source: William Håkansson @ Elite Prospects

38. Ryder Cali, c (North Bay Battalion, OHL)

Jag gillade Cali redan förra året i junior A-hockeyn. Att göra över 50 poäng som 16-åring i OJHL är ingen liten bedrift, även om konkurrensen inte är lika stark som tidigare.

Därför hoppades jag på mer offensiv produktion i North Bay den här säsongen.

Cali är dock byggd som en stridsvagn och lägger enorm kraft i varje byte, både med och utan puck.

Om han kan utveckla sitt passningsspel ser jag en väg mot en roll längre ner i NHL:s kedjehierarki.

Jag övervägde faktiskt att ranka honom lägre, men jag vet att flera scouter verkligen gillar honom som ett långsiktigt utvecklingsprojekt.

Med en NHL-kropp och ett bra hockeysinne finns det definitivt något att bygga vidare på här.

39. Jack Hextall, c (Youngstown Phantoms, USHL)

Hextall stod för flerapoängsmatcher i nästan varje match jag såg honom spela den här säsongen, både internationellt och i USHL.

Dominanta insatser var ingen ovanlighet.

Han visade upp en dynamisk verktygslåda och en outtröttlig motor. Det är just det jag gillar mest med hans spel.

Han kommer sannolikt inte att bli någon stor poängproducent i NHL, men han kan fylla flera olika roller och samtidigt vara effektiv.

Han har ett bra skott, men är kanske ännu bättre som framspelare. I powerplay tvekar han inte att snabbt avlossa avslut mot mål.

Jag tycker också att han blev starkare rent fysiskt ju längre säsongen gick.

Om han kan hitta sätt att påverka spelet mer i spel fem mot fem ser jag goda möjligheter för honom på nästa nivå.

40. Gleb Pugachyov, hf (Chaika Nizjnij Novgorod, MHL)

Pugachyov väckte uppmärksamhet med det ryska U17-landslaget förra året och imponerade sedan på scouter under sina första matcher i KHL den här säsongen.

Om du letar efter spektakulära detaljer är han kanske inte rätt spelare.

Men han är en 191 centimeter lång forward som klarade sig bra mot seniorer trots begränsad speltid.

Mot jämnåriga kan han dominera rent fysiskt, och han har gjort det utan att dra på sig särskilt mycket problem eller utvisningar.

Pugachyov spelar ett stabilt tvåvägsspel och slutar aldrig jobba, även om toppfarten ännu inte är på elitnivå.

Jag tror att han kommer att väljas tidigare än den här rankingen antyder, men jag är inte övertygad om att offensiven räcker till mer än en tredjekedjeroll i NHL.

Scouterna gillar honom dock väldigt mycket, och det finns fortfarande stor utvecklingspotential.

41. Jakub Vaněček, b (Tri-City Americans, WHL)

Vaněček har legat ungefär här på min ranking under större delen av säsongen.

Jag gillar hur han ständigt är i rörelse tack vare en outtröttlig motor och ett bra fotarbete.

Han besegrar ofta motståndarna genom att ta bort deras ytor och tvinga dem ut mot sargen.

Vaněček är heller inte oäven med pucken, även om beslutsfattandet fortfarande behöver slipas.

Jag gillar hans tvåvägsspel och tror att han på sikt kommer att spela sig till en roll i ett tredje backpar.

Han är mer av ett långsiktigt projekt, men jag tror ändå att han kan utvecklas till en användbar och mångsidig NHL-back.

42. Adam Valentini, c (University of Michigan, NCAA)

Sett till ren skicklighet är Valentini en fantastisk talang.

Han spelar med en sådan energi att han kan jaga puck i princip hela matchen utan att tappa tempo.

Runt målet är han ofta extremt jobbig att möta eftersom det nästan är omöjligt att hänga med i hans fotarbete.

Jag gillar utvecklingen han visat på college, men han behöver bygga mer muskler.

Med pucken bidrar han med oerhört mycket. Jag oroar mig inte för hans förmåga att skapa målchanser.

Frågan är snarare om han är tillräckligt allsidig – och om storleken räcker till.

Men när det gäller spelare med så här hög skicklighetsnivå brukar det löna sig att satsa.

Niklas Aaram-Olsen.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån

43. Niklas Aaram-Olsen, vf (Örebro, Sverige U20)

Niklas Aaram-Olsen glänser nästan alltid i landslagssammanhang och brukar spela stora roller för Norge i olika åldersgrupper.

Han är en renodlad målskytt som ofta dominerar mot spelare i sin egen ålder.

Jag gillar honom särskilt i powerplay, där han är skicklig på att flytta pucken innan han avlossar sina snabba direktskott.

Mot seniorer har han däremot haft det betydligt tuffare.

Scouterna har också pekat på att han saknar riktiga spetsverktyg utöver sitt skott.

Om han kan spela med högre tempo och lära sig dominera mer genom mitten av isen kan han bli ett riktigt fynd.

Jag gillar potentialen, även om alla scouter inte är lika övertygade.

44. Tobias Trejbal, mv (Youngstown Phantoms, USHL)

Trejbal är den närmast självskrivna ettan bland målvakterna i årets draftklass.

Hans siffror i Youngstown har varit utmärkta, och det skadar förstås inte att han mäter 193 centimeter.

Statistiken visar något intressant: ju mer arbete han får, desto bättre spelar han.

Hans lugn under press imponerar, samtidigt som han har snabba händer och ännu snabbare fötter.

Atletismen har fått scouterna att höja på ögonbrynen, och hans stora kropp gör honom till ett attraktivt projekt för lag som har tålamod.

Jag har varit imponerad i princip varje gång jag sett honom den här säsongen och känner mig säker på att han blir en av de första målvakterna som väljs.

45. Dmitri Borichev, mv (Lokomotiv, MHL)

Vissa bedömare anser att Borichev är den bästa målvakten i hela draftklassen.

Lagen älskar hans storlek på 191 centimeter och den snabbhet han visar upp mellan stolparna.

Han är tekniskt skolad och positionerar sig väl, samtidigt som hans storlek gör mycket av grundjobbet åt honom.

Dessutom har han tillräckligt snabba reflexer och händer för att klara även de svåraste räddningarna.

Precis som Trejbal spelade han ofta bättre ju fler skott han utsattes för, något som scouterna uppskattar.

Det är alltid svårt att värdera spelare från MHL eftersom nivån kan variera kraftigt, men många är imponerade av hans teknik och spelförståelse.

Kan han gå i första rundan? Vissa scouter tror det.

Själv är jag inte säker på att någon målvakt i den här draften är värd ett förstaval.

46. Chase Harrington, vf (Spokane Chiefs, WHL)

Harrington har länge varit en spelare precis på gränsen för mig, men jag uppskattar verkligen hans spel.

Han är byggd som en raketkastare och vill skicka motståndarna i luften varje gång han får chansen.

Offensivt är han heller ingen duvunge. Han noterades för 56 poäng på 61 matcher i ett Spokane-lag som ofta hade svårt att skapa målchanser.

Han är mycket farlig runt målet och spelar dessutom med en viss showfaktor.

Jag ser en tydlig väg för honom som energispelare i NHL, med potential att kliva upp högre i hierarkin om behov uppstår.

47. Samu Alalauri, b (Pelicans, Finland U20)

Alalauri spelade mest av alla finländska backar i U18-VM, och det var lätt att förstå varför.

Han gjorde tre poäng mot Slovakien och snittade över 22 minuters istid per match.

Det kändes som att han spelade med stort självförtroende och trivdes i egen zon, där han sällan slog bort en passning.

Han behöver fortfarande bli bättre i omställningsspelet eftersom han ibland blir lite för försiktig.

Men jag gillar skridskoåkningen, puckhanteringen och det defensiva spelet.

48. Rūdolfs Bērzkalns, c (Muskegon Lumberjacks, USHL)

Bērzkalns hjälpte Muskegon till slutspelet och fick en ännu större roll efter att Tynan Lawrence lämnat för college.

Den blivande Boston College-spelaren är en stor center på 193 centimeter som spelade bra tvåvägshockey i JVM.

Han är ingen spektakulär spelare och lär knappast bli någon stor poängmakare i NHL.

Däremot spelar han med enorm fysik och kunde ta över byten på ett sätt som väldigt få stora forwards i USHL klarade av den här säsongen.

Jag ser honom som en framtida fjärdecenter. Han förstår det defensiva spelet tillräckligt bra för att bli en användbar spelare.

Och han skrämmer motståndarna på ett sätt som väldigt få spelare i hans ålder gör.

Jag älskar den delen av hans spel.

49. Ryan Roobroeck, vf (Niagara IceDogs, OHL)

Kombinationen av storlek – 193 centimeter och 98 kilo – och målskytte gör Roobroeck till en mycket spännande talang.

Under en period kändes han som ett självklart topp tio-val.

Det finns inte många forwards som kan dominera spelet på det sätt han gör när han är som bäst.

Men för en spelare med hans fysik saknas ibland den intensitet som krävs för att bli en verklig skillnadsspelare.

Få spelare med så mycket talang som Roobroeck försvinner ur matcher lika ofta som han gör, och det är synd.

Åtminstone bör han kunna bli mycket användbar i powerplay, där han fungerar bra som skymmare och målområdesspelare.

Scouterna oroar sig dock för arbetsinsatsen på isen, vilket är den främsta anledningen till att han fallit på rankingarna.

Potentialen finns fortfarande där.

50. Blake Zielinski, hf (Des Moines Buccaneers, USHL)

När någon nyligen frågade mig vem som skulle kunna bli nästa Ethan Wyttenbach – en spelare som överträffar alla förväntningar efter steget från USHL till NCAA – var Zielinski det första namnet jag tänkte på.

Och det var innan han vann Gaudreau Award i april.

Zielinski svarade för 55 poäng på 53 matcher med Des Moines, vilket är mycket starka siffror.

Jag gillade också det jag såg av honom i både Hlinka Gretzky Cup och World Junior A Challenge, där USA tog guld i båda turneringarna.

Det känns dessutom som att hans tvåvägsspel har tagit stora kliv framåt.

Zielinski är inte särskilt lång, men han är fysiskt stark och jobbig att möta.

Han behöver förbättra sin skridskoåkning, men det finns mycket att tycka om i hans spel som framtida breddforward med målskytte i sig.

51. Giorgos Pantelas, b (Brandon Wheat Kings, WHL)

Pantelas var en av de mest elektriska backarna i WHL under den första halvan av säsongen, men svalnade av mot slutet och noterades för endast två assist på sina sista 15 matcher i grundserie och slutspel.

Vid ett tillfälle såg en säsongstakt på 50 poäng fullt realistisk ut, men han stannade till slut på 37.

Trots det finns det mycket att gilla hos en spelare som sannolikt går i den andra rundan. Jag gillar hur Pantelas aldrig står stilla, hur självsäker han är med pucken och hur villig han är att offra kroppen för laget.

Han är typen av spelare som inte kommer att svika defensivt samtidigt som det fortfarande finns offensiv utvecklingspotential.

Han är ett projekt, men ett projekt som är värt att satsa på.

Marcus Nordmark

Foto: Foto: Ronnie Rönnkvist

52. Marcus Nordmark, vf (Djurgården, Sverige U20)

Marcus Nordmark kombinerar högklassig teknik med ett mycket bra hockeysinne, vilket gör att han ständigt skapar farliga målchanser.

Mot spelare i sin egen ålder plockar han ofta isär motståndarna, och internationellt har han stundtals varit dominant.

Samtidigt är scouterna bekymrade över hans defensiva spel. Om han inte driver offensiven själv finns det frågetecken kring om han verkligen kommer att räcka till på NHL-nivå.

Han har vissa lättjefulla vanor som sätter honom i problem när han sätts under press, och det känns inte som att han tagit tillräckligt stora steg för att rätta till det under säsongen.

Därför är han också en av de mer polariserande spelarna i årets draftklass. Det är kanske inte så konstigt för en 17-åring med så stor utvecklingspotential.

Är han på riktigt? Scouterna är fortfarande inte helt säkra.

Source: Marcus Nordmark @ Elite Prospects

53. Tomas Chrenko, c (HK Nitra, Slovakien)

Chrenko har imponerat stort i landslagssammanhang.

Mellan U18-VM förra året och JVM den här säsongen har ingen annan draftaktuell slovak varit lika effektiv på att skjuta puckar förbi motståndarnas målvakter.

Han gjorde dessutom 31 poäng på 44 matcher i den slovakiska högstaligan. Även om ligan inte tillhör Europas allra främsta spelade han mellan 13 och 20 minuter per kväll mot seniorer.

Han är ingen stor center, och vissa scouter tror att han kan passa bättre som ytterforward i NHL.

Som renodlad målskytt – särskilt i powerplay – finns det dock mycket att uppskatta.

För att övertyga mig fullt ut behöver han utveckla fler delar av sitt spel, men talangen är utan tvekan där.

54. Ben Macbeath, b (Calgary Hitmen, WHL)

Macbeath kom från ingenstans den här säsongen och svarade för 51 poäng på 67 matcher som rookie i WHL.

Den 188 centimeter långe backen kombinerar storlek, skicklighet och rörlighet på ett sätt som gör honom mycket svår att hantera med pucken.

Vissa scouter anser att taket är högt nog för att motivera ett val i första rundan.

Jag är inte riktigt där ännu, eftersom han ibland kan bli lite för passiv i sitt beslutsfattande.

Men när Calgary kämpade sig till en slutspelsplats var Macbeath utan tvekan en av lagets viktigaste spelare.

Jag tror att han har en ljus framtid och potential att bli en betydelsefull andra-pårsback i NHL.

55. Zac Olsen, hf (Saskatoon Blades, WHL)

Olsen var en av mina favoritspelare under WHL Top Prospects-matchen tidigare i år.

Flera motståndare beskrev honom också som en av de svåraste spelarna att möta i hela ligan.

Han är smart, kvick och har ett tungt handledsskott som han gärna använder.

Olsen är en hårt arbetande forward som verkligen har imponerat på scouterna under de senaste månaderna tack vare sin detaljrikedom och förbättrade speluppfattning.

Han fattar kloka beslut i hög fart och är dessutom en mycket bra skridskoåkare.

Jag kan se ett lag forma honom till en energispelare som kan fylla flera olika roller.

56. Ethan MacKenzie, b (Edmonton Oil Kings, WHL)

MacKenzie var ett något oväntat tillskott till Kanadas JVM-trupp, men han gjorde ingen besviken.

Turneringen blev ytterligare ett bevis på att han kommer att bli draftad i år efter att ha blivit förbisedd två gånger tidigare.

Hans förmåga att vinna individuella dueller och stänga ner motståndare gör honom till en intressant spelare.

Mognaden och hockeyintelligensen har utvecklats markant över tid, och han har visat att han kan döda anfall och spela stora minuter när det behövs.

57. Timofei Runtso, b (Victoria Royals, WHL)

Runtso blev inte draftad 2025, men det blir han nu.

För ett år sedan fanns han knappt på någon radar när han spelade för St. Cloud Norsemen i NAHL.

Han började säsongen med omkring 15–17 minuters istid per match, men arbetade sig successivt upp till över 20 minuter regelbundet.

Ett starkt framträdande i WHL Prospects Game gav ytterligare fart åt hans draftaktier.

Backen från Victoria har varit en av de största raketerna under de senaste månaderna och ett val i andra rundan känns allt mer sannolikt.

Hans offensiva spel fortsätter att utvecklas, mycket tack vare att han blivit betydligt mer aggressiv i anfallszon.

Han spelar utan rädsla, och nästan varje gång han kliver ut på isen lägger man märke till honom – på ett positivt sätt.

58. Victor Plante, vf (USNTDP)

Plante är lite kort i rocken med sina 175 centimeter och saknar fortfarande den styrka som krävs för att dominera längs sargerna.

Men han läser spelet på en mycket hög nivå.

Hans bröder var två av NCAA:s främsta framspelare den här säsongen, och Victor kommer att ansluta till familjetraditionen vid University of Minnesota-Duluth nästa år.

Den tvåvägsstarke yttern kompenserar sin storlek genom att ständigt vara involverad i offensiven.

Han slutar aldrig röra på sig och tvingar ofta motståndarna till misstag genom sitt aggressiva presspel.

Plante har egentligen inga tydliga svagheter, men han har heller ingen egenskap där han verkligen sticker ut.

Det kan vara det som gör att han faller på draftlistorna.

Personligen har jag dock gillat det mesta jag sett av honom de senaste två åren.

Matias Vanhanen

59. Matias Vanhanen, vf (Everett Silvertips, WHL)

Vanhanen var en av WHL:s främsta framspelare den här säsongen.

Varje gång han klev ut på isen visade han upp ett imponerande spelsinne och en förmåga att se lösningar innan andra gjorde det.

Utan honom hade Everetts offensiv varit betydligt mindre farlig. Han var ofta den som skapade spelet.

Det råder ingen tvekan om att han kommer att bli draftad under sitt andra år som valbar spelare.

Frågan är bara vilken typ av NHL-spelare han kan bli.

Han spelar inte särskilt fysiskt och är inte heller särskilt snabb.

Men hans spel med pucken är verkligen imponerande, något han också visade upp under Memorial Cup.

60. Jaxon Cover, hf (London Knights, OHL)

London hade en svag säsong sett till sina egna höga standarder efter två raka ligatitlar.

Men Cover etablerade sig snabbt som en av organisationens mest intressanta talanger och avslutade grundserien med 20 mål och 52 poäng.

Han är en av de råaste spelarna i hela draften eftersom han inte började spela ishockey förrän vid 13 års ålder.

Att han redan är så produktiv med pucken och så farlig utan den har gjort scouterna mycket entusiastiska.

Cover är blixtsnabb och använder farten för att tvinga fram pucktapp och ta sig in i farliga målområden.

Han är kreativ, och så länge han fortsätter att utveckla detaljerna i sitt spel kommer han att vara en mycket intressant talang.

61. Alexander Bilecki, b (Kitchener Rangers, OHL)

Bilecki var en viktig anledning till att Kitchener gick hela vägen i OHL-slutspelet.

Den 188 centimeter långe backen visade upp en del offensiv potential samtidigt som han spelade med en oräddhet som få andra backar i ligan kunde matcha.

Han har imponerande rörlighet och kreativa offensiva instinkter.

Det finns fortfarande utvecklingsutrymme i puckspelet, men många scouter tror att han kommer att bli en stabil tredjeparsalternativ i NHL.

Adam Andersson.

62. Adam Andersson, c (Leksand, Sverige U20)

Adam Andersson växte verkligen i mina ögon under U18-VM.

Mellan sitt boxplayspel och sitt stabila tvåvägsspel såg han mycket trygg ut genom hela turneringen.

Han är en tuff spelare som med sin stora kropp på 193 centimeter spelar ett moget och välutvecklat tvåvägsspel.

Scouterna gillar honom, och vissa ser honom som en möjlig andrarundaspelare tack vare hans raka, pålitliga spelstil.

Dessutom har han producerat starka siffror i det svenska U18-landslaget under året.

Source: Adam Andersson @ Elite Prospects

Måns Gudmundsson. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

63. Måns Gudmundsson, b (Färjestad, Sverige U20)

Måns Gudmundssons storlek på 191 centimeter gör honom intressant redan från start.

När han dessutom visar upp fina puckfärdigheter blir han ännu mer spännande.

Han noterades för 25 poäng på 35 matcher i den svenska U20-serien och gjorde ett starkt U18-VM som slutade med guld för Sverige.

Gudmundsson är en skicklig pucktransportör och såg särskilt bra ut i powerplay under U20-slutspelet.

Skottet saknar viss kraft och han spelar inte riktigt så fysiskt som storleken antyder, vilket förklarar den här placeringen.

Samtidigt ser vissa scouter en spelare med alla verktyg som krävs för att bli ett användbart tredjepars-alternativ när han blivit starkare.

Source: Måns Gudmundsson @ Elite Prospects

Oscar Holmertz Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

64. Oscar Holmertz, c (Linköping, Sverige U20)

Oscar Holmertz har spelat på i princip varje nivå som finns i svensk hockey den här säsongen, inklusive SHL.

Istiden i A-laget var begränsad, men det kändes som att mötena med seniorspelare gav honom en helt annan skärpa när han återvände till juniorhockeyn.

Han producerade starka siffror i Linköpings U20-lag och har varit ett pålitligt tvåvägshot i landslagssammanhang.

Jag tycker att han är som mest värdefull som en understödjande spelare som kan stänga ner motståndare i egen zon.

Däremot är jag inte säker på att skickligheten räcker för en större offensiv roll på nästa nivå.

Det finns dock potential för en framtida tredjecenter.

Source: Oscar Holmertz @ Elite Prospects

65. Jonah Sivertson, hf (Prince Albert Raiders, WHL)

Sivertson kommer från en stark säsong med 24 mål och 53 poäng i Prince Albert.

Han är en stor forward på 191 centimeter som inte flyttas undan särskilt lätt.

Jämnheten i prestationerna är fortfarande ett utvecklingsområde, men skridskoåkningen har tagit fina kliv framåt under det senaste året.

Jag gillade också den intensitet han visade i varje byte under WHL-slutspelet.

Här finns en tydlig powerforward-profil, och jag tror att han mycket väl kan gå redan i den andra rundan.

66. Charlie Morrison, b (Quebec Remparts, QMJHL)

Det finns inte särskilt mycket i Morrisons offensiva spel som får pulsen att stiga.

I stället har han byggt sitt rykte på att vara en av de tuffaste spelarna i draften.

Han är en stark skridskoåkare som inte verkar vara rädd för någonting.

Som rookie fick han direkt stort förtroende i Quebec och visade upp ett stabilt försvarsspel.

Puckfärdigheterna kommer inte att imponera på någon, men han gör konsekvent livet svårt för sina motståndare samtidigt som han håller spelet enkelt.

Jag skulle inte bli förvånad om han går tidigare i andra rundan tack vare sin fysik och sin kompromisslösa vilja att vinna.

67. Brek Liske, b (Everett Silvertips, WHL)

Liske var en av de viktigaste anledningarna till att Everett vann WHL-titeln.

Den 188 centimeter långe backen är stark, stabil och höjde sig ytterligare under finalserien.

Han gjorde poäng i fyra av de fem matcherna mot Prince Albert, även om hans bästa match ironiskt nog var den enda där han blev poänglös.

Liske läser spelet bra och är kreativ med pucken.

Landon DuPont stod för den största tvåvägsdominansen i Everett, men Liske hade tillräckligt mycket offensiv skicklighet för att ge motståndarna stora problem.

Skridskoåkningen är dock den begränsande faktorn just nu.

Om han hittar ytterligare en växel i sitt fotarbete kan han bli ett riktigt fynd.

Wiggo Sörensson.

Foto: Foto: Bildbyrån

68. Wiggo Sörensson, c (Boro/Vetlanda HC, HockeyEttan)

Wiggo Sörensson har ett bra öga för returer, men han har också ett vasst handledsskott.

Han gjorde en stark säsong i Sveriges U18-landslag, och U18-VM var utan tvekan hans bästa hockey under året.

När Sverige saknade Viggo Björck behövde centrarna kliva fram – och Sörensson gjorde just det, både med och utan puck.

Han har spelat i princip alla juniornivåer som finns i Sverige den här säsongen, och scouterna har blivit allt mer positiva till honom under de senaste månaderna.

Med pucken är han mycket svårläst, både som passningsspelare och avslutare, vilket gör att han ofta kan lura målvakter i trånga lägen.

Att huvudsakligen spela i HockeyTvåan, Sveriges fjärdenivå, är en ovanlig väg för en drafttalang.

Men han visade att han kunde dominera mot jämnåriga spelare när chansen gavs.

Jag gillar honom verkligen.

Source: Wiggo Sörensson @ Elite Prospects

69. Lavr Gashilov, c (Jekaterinburg, MHL)

Gashilov var överlägset den mest produktiva draftaktuella spelaren i MHL.

Pucken verkar vara fastklistrad vid klubban, och han är dessutom en utmärkt framspelare.

Farten är imponerande och han spelar ett gediget spel över hela isen.

På många sätt har han grunden för att bli en verklig skillnadsspelare.

Problemet är att han verkar allergisk mot fysiskt spel, vilket är frustrerande att se hos en center på 188 centimeter.

Skottet behöver också utvecklas, men det är något som går att arbeta med.

Jag kan se honom som en användbar spelare i en botten sex-roll i NHL.

Vladimir Dravecky.

Foto: Foto: Bildbyrån

70. Vladimír Dravecký, b (Brantford Bulldogs, OHL)

Mina intryck av Dravecký har varierat ganska kraftigt under året.

Jag gillar honom som mest när han transporterar puck eller används i energifyllda defensiva situationer sent i matcherna.

Det känns som att han spelar bättre ju mer han får åka skridskor, och han försvarar anfall genom mittzonen på ett effektivt sätt.

Det finns inget spektakulärt i hans spel, men han är stabil över hela banan och tar sällan onödiga risker.

Jag tror att Dravecký kommer att vara ett säkert draftval, även om taket sannolikt är en roll som defensivt pålitlig tredjeparsback.

71. Luke Schairer, b (USNTDP)

Jag är fortfarande inte helt säker på vad jag tycker om Schairer.

Han har den ideala storleken för en back med sina 191 centimeter och närmare 90 kilo. Han är skicklig på att bryta upp anfall och hålla pucken borta från det egna målet.

Problemet är att det i stort sett är allt han gör just nu.

Tvåvägsspelet har ännu inte utvecklats tillräckligt, och jag vill se att han blir en mer dynamisk och offensivt hotfull spelare.

Jag tror fortfarande att han kommer att spela i NHL, inte minst tack vare sin fina skridskoåkning.

Men han har inte imponerat på mig så mycket som jag hoppades efter att ha sett honom dominera med USA:s U17-landslag.

72. Thomas Vandenberg, c (Ottawa 67's, OHL)

Vandenberg är en av de yngsta spelarna i hela draften, född bara ungefär en vecka före den avgörande åldersgränsen den 15 september.

Trots sin begränsade storlek gillar scouterna honom eftersom han tänker spelet på en mycket hög nivå.

Han är ingen särskilt bra skridskoåkare och har det stundtals tufft fysiskt, men kompenserar det med snabba förstapassningar, god speluppfattning och starkt defensivt arbete.

Jag älskar hur många individuella klubbdueller han faktiskt vinner.

Skridskoåkning är dessutom en av de lättaste delarna att förbättra. Om han kan lägga till lite mer fart finns det absolut en väg mot en roll som användbar fjärdecenter i NHL.

73. Dayne Beuker, c (USNTDP)

Även om Beukers högstanivå kanske inte får någon att tappa hakan är hans lägstanivå betydligt mer imponerande.

Han är en utmärkt framspelare, spelar med mycket energi och har ett av de bästa hockeysinnena i hela USNTDP.

Han är inte särskilt stor, men han är smart och fattar genomtänkta beslut med pucken.

Det jag gillar allra mest är hans arbetsmoral.

Vi har tidigare sett spelare lämna USNTDP efter två år och blomma ut på andra håll. Jag kan absolut se samma sak hända här.

Beuker känns som en tränares drömspelare. Du kan sätta honom bredvid nästan vem som helst och han hittar ett sätt att bidra.

Jag tror inte att han någonsin blir en spelmotor offensivt, men om han fortsätter utveckla farten i sitt spel kan han bli en användbar tvåvägscenter som ger allt i varje byte.

74. Liam Lefebvre, c (Chicoutimi Saguenéens, QMJHL)

Lefebvre var inte särskilt högt rankad inför säsongen efter steget från prep school-hockeyn.

Men ganska snabbt blev det tydligt att det fanns något intressant där.

Efter en stark period i Rimouski byttes han till Chicoutimi, där han hjälpte laget att vinna QMJHL-titeln.

Han fortsatte sedan imponera i Memorial Cup och gjorde poäng i var och en av sina tre första matcher.

Med sina 191 centimeter och drygt 90 kilo spelar Lefebvre med mycket kraft och tyngd.

Skridskoåkningen är kanske bara genomsnittlig, men han arbetar hårt och spelar ett starkt checkingspel.

Scouterna har också börjat se mer offensiv skicklighet hos honom än de först trodde, samtidigt som han är en pålitlig målskytt.

Räkna med att Lefebvre går någonstans i tredje eller fjärde rundan. Många tror att han har en ljus framtid.

Jonas Lagerberg Hoen.

Foto: Ronnie Rönnkvist

75. Jonas Lagerberg Hoen, hf (Leksand, Sverige U20)

Det finns lag som ser Lagerberg Hoen som en talang för första rundan.

Han är en skicklig målskytt, åker bra skridskor och har en imponerande kropp på 191 centimeter.

Problemet är att han missade nästan hela säsongen efter en allvarlig skada redan i oktober.

Trots det fortsätter scouterna att tro starkt på honom eftersom grundegenskaperna är så attraktiva.

Jag var själv skeptisk på grund av den begränsade speltiden, men efter samtal med flera scouter blev jag mer intresserad under säsongens slutskede.

De pekade bland annat på hur ofta han faktiskt dominerade sina byten när han spelade.

Jag är fortfarande lite tveksam till hockeysinnet. Det förekom en del märkliga passningar tidigt på säsongen som fick en att undra vad han egentligen försökte göra.

Men den råa talangen är fortfarande mycket spännande.

Source: Jonas Lagerberg Hoen @ Elite Prospects

76. Jakub Floriš, b (Lukko, Finland U20)

Med Floriš vet man nästan alltid vad man får.

Han är en välbalanserad back som kanske inte bländar offensivt, men som är mycket svår att spela mot i defensiven.

Skridskoåkningen är imponerande och jag gillar verkligen hur fysisk han är längs sargerna.

Han spelar en kvävande typ av hockey som ger motståndarna väldigt lite utrymme att arbeta på.

Spelförståelsen behöver fortfarande utvecklas, särskilt i offensiv zon där han ibland ser lite vilsen ut.

Men för varje gång jag såg honom spela den här säsongen blev jag allt mer imponerad.

Minst lika viktigt är att han lär få en stor roll i Slovakiens landslag under de kommande åren.

Axel Elofsson.

Foto: Foto: Bildbyrån

77. Axel Elofsson, b (Örebro, Sverige U20)

Axel Elofsson har fascinerat mig i flera år.

Han är en av de mest intressanta pucktransportörerna i hela draftklassen och påminner faktiskt lite om Lane Hutson, även om han saknar samma elitnivå i skridskoåkning och hockeysinne.

Med pucken är han däremot fantastisk.

Statistiken har varit stark både nationellt och internationellt, och när han är som bäst kan han styra ett powerplay och skapa målchanser genom tät trafik.

Han är svårfångad med pucken och hittar ofta kreativa lösningar.

Defensivt finns det däremot en del arbete kvar att göra. Han är dessutom relativt liten med sina 180 centimeter och behöver minska antalet pucktapp.

Trots det hade jag gärna tagit chansen på honom eftersom uppsidan är hög.

Source: Axel Elofsson @ Elite Prospects

Nils Bartholdsson

Foto: Foto: Bildbyrån

78. Nils Bartholdsson, hf (Rögle, Sverige U20)

Nils Bartholdsson har ett utmärkt skott och är dessutom en mycket bra skridskoåkare.

Den kombinationen gjorde att han ofta dominerade byten i den svenska U20-serien, särskilt i öppna ytor och i powerplay.

I U18-VM fungerade han mer som en kompletterande målskytt, men han var ändå en av de bättre spelarna i sin åldersgrupp den här säsongen.

Mitt största frågetecken var att han ofta hade problem mot spelare som bara var några centimeter längre än honom.

Om han inte kunde slå dem med sin skridskoåkning hade han svårt att kompensera med fysik.

Source: Nils Bartholdsson @ Elite Prospects

79. Egor Barabanov, vf (Saginaw Spirit, OHL)

Barabanov är en av de mest intressanta spelarna som är valbar för andra gången.

Han var en ren fröjd att titta på i Saginaw den här säsongen.

Barabanov spelar med enorm skicklighet. Han har snabba händer och söker ständigt efter passningsalternativ, men vet också när han ska avsluta själv.

Han är skicklig på att utnyttja öppna ytor och har dessutom blivit bättre i defensiven.

Talangen har alltid funnits där, men nu börjar resultaten äntligen komma.

Och det är svårt att inte uppskatta den småelaka sidan av hans spel också.

80. Landon Amrhein, hf (Calgary Hitmen, WHL)

Amrheins statistik kommer inte att få någon att hoppa ur stolen.

Men som helhet finns det väldigt mycket att gilla.

Han är en utmärkt framspelare, men kanske ännu bättre som understödjande ytterforward utan puck.

Med sina 196 centimeter tar han ofta mycket stryk för att skapa utrymme åt sina kedjekamrater.

Han har också visat offensiva glimtar som hjälpt honom att klättra i Calgarys laguppställning under säsongen.

Här finns många intressanta byggstenar, men jag skulle vilja se större jämnhet i hans spel med pucken.

81. Alessandro Di Iorio, c (Sarnia Sting, OHL)

Di Iorio missade inledningen av säsongen och tvingades därför jaga ikapp resten av året.

Poängproduktionen blev en besvikelse, men samtidigt var Sarnia inget offensivt kraftpaket.

Även när han inte gör poäng driver han spelet framåt, fattar ansvarstagande beslut och gör spelarna runt omkring sig bättre.

Han transporterar pucken genom mittzonen på ett imponerande sätt och visar upp både sin spelförståelse och sitt snabba skott.

Många har dock sänkt sina förväntningar på honom, och U18-VM gjorde inte mycket för att förändra den bilden.

Jag är inte lika övertygad om honom som jag en gång var.

82. Tomáš Galvas, b (Bílí Tygři Liberec, Tjeckien)

Galvas var fullständigt lysande i JVM och stod kanske för den starkaste turneringen av alla draftaktuella spelare.

Den 19-årige backen gjorde nio poäng på sju matcher när Tjeckien tog silver, hans tredje medalj på lika många år.

Utöver det såg han mycket bra ut även mot seniorer i den tjeckiska högstaligan.

Galvas är en av de bästa skridskoåkarna i den här draften och använder sitt snabba fotarbete för att vända spelet på ett ögonblick.

Dessutom slår han precisa backhandpassningar som ofta ställer motståndarna.

Han har blivit ratad två gånger tidigare, mycket på grund av sin storlek på 178 centimeter.

Det ska bli intressant att se om NHL-klubbarna till slut anser att talangen är för stor för att ignorera.

83. Olivers Mūrnieks, c (Saint John Sea Dogs, QMJHL)

Mūrnieks representerade Lettland i U18-VM för tredje året i rad och var en av lagets mest framträdande spelare varje kväll.

Lettland hade begränsade offensiva resurser, trots att laget tog sig till medaljrundan, men Mūrnieks fungerade som lagets främsta speluppläggare.

Han slår många smarta passningar och är dessutom stark i tekningscirkeln.

Hans tvåvägsspel förtjänar också beröm. På ett lag som Lettland var han en tydlig spelmotor.

Utan honom hade lettländarna sannolikt haft svårt att ens nå slutspelet.

Samtidigt oroar sig scouterna för att han inte har någon enskild spetskompetens, och kombinationen av en ganska svag avslutning och en "bra på allt, mästare på inget"-profil kan begränsa hans NHL-potential.

84. Landon Nycz, b (UMass, NCAA)

Det första man lägger märke till hos Nycz är hans rörlighet.

Den tidigare Waterloo Black Hawks-backen kommer inte att imponera offensivt – tre poäng på 34 matcher talar sitt tydliga språk.

Istiden har varierat kraftigt under året. Vissa matcher spelade han mindre än tio minuter, medan han vid andra tillfällen låg runt 20 minuter.

Defensivt är han stabil, även om det ibland kändes som att han skyddades från de svåraste matchups.

I sina bästa stunder har Nycz de atletiska verktygen för att göra skillnad.

Jag undrar fortfarande om ytterligare ett år i USHL hade varit bättre för hans utveckling innan steget till college.

Men grunden finns där för att han ska kunna bli en intressant talang på sikt.

85. Jayden Kurtz, b (Chicago Steel, USHL)

Kurtz känns som typen av spelare som först hamnar på USA Hockeys JVM-radar, sedan underskattas av alla – och därefter blir en nyckelspelare.

Han spelade främst high school-hockey i Minnesota men hann också med 16 matcher för Chicago Steel, där han ofta användes mot motståndarnas bästa spelare.

Jag gillar skottet och hur bra han rör sig för en spelare på 191 centimeter.

Mot slutet av säsongen verkade han verkligen förstå hur han skulle maximera sina styrkor.

Jag tror att han har alla förutsättningar att utvecklas till en pålitlig defensiv specialist.

86. Mikey Berchild, vf (USNTDP)

Denver University-spelaren är skicklig, arbetar hårt längs sargerna och vinner de flesta individuella dueller.

Men med sina 175 centimeter kommer storleken alltid att vara en utmaning.

Om han kan lägga på sig mer muskler under de kommande åren finns det möjlighet att övervinna de frågetecknen.

Jag vill se honom fortsätta skjuta pucken oftare mot mål, för när han är som bäst kan han vara riktigt farlig.

Jämnheten och speluppfattningen är fortfarande utvecklingsområden.

Skickligheten finns där, men jag är inte säker på vilken typ av spelare han kommer att bli på nästa nivå.

87. Lars Steiner, hf (Rouyn-Noranda Huskies, QMJHL)

Steiner betraktades en gång som en möjlig förstarundaspelare.

Jag kan fortfarande se honom gå i andra rundan, men jag är inte säker på att scouterna är lika förtjusta som tidigare.

Han var utmärkt i powerplay under JVM, men många ville se mer från honom i spel fem mot fem.

En axelskada före JVM verkade också bromsa honom ordentligt.

Han fortsatte att skjuta mycket, men skotten saknade en del av den kraft som tidigare gjort honom så farlig.

Offensivt har Steiner bevisat att han kan skapa problem för motståndarna, och han är mycket uppskattad av sitt lag.

Storleken är dock begränsad, och jag är inte säker på att han är tillräckligt mycket av en matchvinnare för att kompensera för det.

Däremot uppskattar jag verkligen den energi han spelar med.

88. Noel Pakarinen, hf (Kiekko-Espoo, Finland U20)

Pakarinens statistik imponerar kanske inte, särskilt inte internationellt.

Det som däremot sticker ut är hans arbetskapacitet och outtröttliga motor.

Han får mycket kraft bakom sina skott och älskar matcher med mycket fysisk kontakt.

Scouterna gillar hans speluppfattning och hur sällan han fattar dåliga beslut när pucken ska transporteras ut ur egen zon.

Jag är inte övertygad om att han är tillräckligt komplett för NHL, men jag kan absolut se honom få en chans som en hårt arbetande fjärdekedjespelare.

89. Vertti Svensk, b (SaiPa, Liiga)

Internet gillar Svensk betydligt mer än NHL-scouterna gör.

Och jag förstår varför.

Han är alldeles för ojämn i egen zon, även mot spelare i sin egen ålder.

Samtidigt är han oerhört fascinerande.

SaiPa har till och med testat honom som forward vid vissa tillfällen, vilket säger en del om hans skicklighet med pucken.

Han skjuter mycket, producerar bra mot U20-motstånd och det känns nästan alltid som att något spännande kommer att hända när han är på isen.

Han är en bra skridskoåkare och har blivit bättre på att hantera fysiskt spel under säsongen.

För att bli mer än ett chansval med hög risk och hög belöning behöver han dock utveckla sitt hockeysinne.

Men den råa talangen och uppsidan är svår att ignorera.

90. Harrison Boettiger, mv (Kelowna Rockets, WHL)

Boettiger har tvingats vinna fler matcher åt Kelowna än vad som egentligen är rimligt att begära.

Han är stolt över sin förmåga att hålla fokus under press, något han fått träna på ofta under sina första år i juniorhockeyn.

Hans hockeysinne och aktiva handspel tillhör det bästa i hela draftklassen.

Jag gillar också hur snabbt han arbetar med fötterna, även om det ibland saknas lite jämnhet.

Boettiger har en realistisk chans att bli USA:s förstamålvakt i nästa JVM.

Så vänj dig vid namnet – du kommer sannolikt att höra mycket mer om honom under de kommande åren.

91. Alan Shaikhlislamov, hf (Tolpar Ufa, MHL)

Shaikhlislamov var en av de ryska spelare som klättrade mest på rankingarna under året.

Han svarade för 18 mål och 35 poäng i MHL och fungerade ofta som Ufas främsta offensiva hot.

Han är en bra skridskoåkare som aldrig står stilla, och trots att han inte är särskilt stor delar han ut hårda tacklingar utan problem.

Däremot har han en tendens att hålla pucken lite för länge och spela väl egoistiskt. Det är något som egentligen inte har förändrats särskilt mycket under de senaste två åren.

Om Shaikhlislamov lär sig att lita lite mer på sina lagkamrater kan han bli ett mycket intressant val i den tredje rundan.

92. Pierce Mbuyi, vf (Owen Sound Attack, OHL)

Mbuyi har vuxit en del det senaste året, vilket i stort sett har avslutat diskussionen om att han skulle vara för liten.

Han har fortfarande inte lagt på sig särskilt mycket muskler, men spelar aggressivt och tvekar aldrig att utmana betydligt större motståndare.

Penn State-spelaren älskar att skapa frilägen och förlorar sällan en-mot-en-dueller i offensiv zon.

Jag skulle gärna se lite större jämnhet från match till match, och jag tycker också att han borde skjuta oftare.

Talangen finns dock där, och han är redan en mycket mångsidig spelare. Statistiken är dessutom stark.

93. Brady Knowling, mv (USNTDP)

Knowling gjorde en bra säsong i USNTDP och fick även debutera i JVM.

Boston University-målvakten har en imponerande storlek på 196 centimeter, men rör sig samtidigt förvånansvärt snabbt för sin storlek.

Den Torontofödde målvakten rankas som Nordamerikas främsta målvakt av NHL Central Scouting.

Scouterna lyfter särskilt fram hans förmåga att kontrollera målgården utan att lämna alltför många farliga returer.

Alla är dock inte helt övertygade. Hans händer kan ibland vara lite passiva när han förflyttar sig i sidled, och jag tycker att han släpper in för många enkla mål.

94. Carter Casey, mv (Medicine Hat Tigers, WHL)

Caseys siffror ser kanske inte särskilt imponerande ut vid första anblicken.

Men jag ser en mycket intressant uppsida här.

Han är en av de mest atletiska målvakterna i hela draften och ger aldrig upp på en situation oavsett hur spelet utvecklas.

Ibland blir han lite för ivrig och släpper in mål han borde ta, men det är sådant som en NHL-målvaktstränare kan hjälpa honom att korrigera.

Jag gillar plockhandsken och hans förmåga att göra målet litet för skyttarna.

Talangen finns definitivt där – det handlar främst om att hitta större jämnhet.

95. Callum Croskery, b (Soo Greyhounds, OHL)

Croskery hamnade ofta i skuggan av Chase Reid under säsongen, men han är fortfarande en intressant talang.

Hans avståndsspel är ofta mycket bra och tvåvägsspelet har tagit tydliga steg framåt.

Poängproduktionen är kanske inte särskilt uppseendeväckande, men han är en tävlingsmänniska som aldrig verkar vara rädd för någon.

Jag gillade faktiskt hans spel i U18-VM väldigt mycket, särskilt under den senare delen av turneringen.

Scouterna är något splittrade i sina bedömningar, men ingen ifrågasätter hans råa talang eller puckskicklighet.

96. Vilho Vanhatalo, hf (Tappara, Finland U20)

Med sina 193 centimeter och nästan 90 kilo är Vanhatalo svår att missa på isen.

Han spelar med mycket kraft och har ett skott som definitivt håller hög klass.

Inför säsongen såg många scouter honom som en möjlig förstarundaspelare efter att han producerat starkt på alla nivåer tidigare.

Därför blev jag besviken över den begränsade produktionen mot U20-motstånd.

Samtidigt var flera av hans matcher med Tapparas A-lag riktigt lovande.

Just nu ser jag honom främst som en framtida powerforward i en fjärdekedja.

Om målskyttet lossnar igen nästa säsong kan han däremot bli ett riktigt fynd.

97. Beckett Hamilton, c (Red Deer Rebels, WHL)

Hamilton är en spelare som fått mycket kärlek från scouthåll den här säsongen.

Det är inte särskilt svårt att förstå varför.

Han gjorde 24 mål och 62 poäng på 67 matcher för ett Red Deer-lag som precis tog sig till slutspel.

Hamilton skjuter mycket, spelar med bra tempo och är stark i omställningsspelet.

Han var en toppspelare i Red Deer, men personligen gillade jag nästan ännu mer den energifyllda spelstil han visade upp i Kanadas U18-landslag.

98. Lucian Bernát, hf (Tappara, Finland U20)

Lagen älskar stora ytterforwards, och Bernát passar perfekt in i den mallen.

Den 193 centimeter långe slovaken arbetar hårt, har ett bra skott och är effektiv i omställningsspelet.

Jag tyckte att han hade flera starka insatser i U18-VM där han tillförde välbehövlig fysik till Slovakiens lag.

Ingen kommer att beskriva honom som en fantastisk skridskoåkare, men han visar tydliga powerforward-tendenser och kan vara mycket svår att möta.

Han behöver dock spela den typen av hockey mer konsekvent.

99. Yaroslav Bryzgalov, vf (Medicine Hat Tigers, WHL)

Merrimack College-spelaren menar allvar.

Han är en stor forward på 191 centimeter som kan tackla omkull nästan vem som helst samtidigt som han är en mycket skicklig framspelare.

För en spelare av hans storlek har han ovanligt mjuka händer och visar ofta upp imponerande teknik.

Det som framför allt håller honom tillbaka är skridskoåkningen, som inte verkar ha förbättrats nämnvärt under de senaste två åren.

Utan mer fart blir det svårt att ta steget till NHL.

Men om han lyckas lösa det problemet finns det betydande potential.

100. Alex Kostov, hf (Flint Firebirds, OHL)

Är Kostov bra för att han är stor, eller är han helt enkelt bara bra?

Det är en fråga som många scouter har ställt sig under året.

Den 19-årige forwarden är mycket intressant eftersom han spelar med ett högt tempo trots sin storlek på 193 centimeter.

Han är inte särskilt spektakulär, men kompenserar genom att jaga motståndare aggressivt och skapa trafik framför mål.

Skottet håller också bra klass.

Den största svagheten är dock att han ibland försvinner helt ur spelet i egen zon.

Som omdraftbar spelare ser jag ändå en möjlighet att han kan nå NHL relativt snabbt.

Frågan är om han har tillräckligt mycket spets för att bli kvar på lång sikt.

101. Tyus Sparks, c (Spokane Chiefs, WHL)

Sparks var en personlig favorit för mig.

Han producerade bra både i Vancouver och Spokane under säsongen, men framför allt var han en av de svåraste spelarna att stoppa i omställningsspelet.

Sparks spelar med massor av energi – precis som efternamnet antyder.

Han är snabb, intensiv och söker ständigt efter rätt passning.

Dessutom är han en mycket bra boxplayspelare, något jag tror kan bli hans biljett till NHL.

Den begränsade kreativiteten är det som håller honom tillbaka, men jag kan se honom utvecklas till en toppspelare i WHL under de kommande åren.

102. Noa Ta'amu, b (Edmonton Oil Kings, WHL)

Med sina 188 centimeter och drygt 104 kilo är Ta'amu ett monster.

Han är otroligt stark fysiskt och visade det bland annat genom att släppa handskarna mot den 203 centimeter långe Sean Burick i WHL Top Prospects Game.

Men Ta'amu är mer än bara muskler.

Han spelar ett ansvarsfullt försvarsspel och använder sin fysik för att styra ut motståndarna mot kanterna.

Puckspelet är fullt godkänt även om statistiken inte sticker ut.

Hans stora styrka är att komma i vägen, bryta spel och göra livet svårt för motståndarna.

Och det gör han väldigt bra.

Casper Juustovaara Karlsson.

Foto: Foto: Bildbyrån

103. Casper Juustovaara Karlsson, c (Luleå, SHL)

Många scouter blev förvånade när Casper Juustovaara Karlsson tog plats i Sveriges JVM-lag.

Vid den tidpunkten var det långt ifrån självklart att han ens skulle bli draftad.

Men han är en av de mindre spelarna som faktiskt skulle kunna hitta en roll i NHL:s botten sex.

Han slutar aldrig röra sig och verkar ha som livsuppgift att göra livet jobbigt för alla runt omkring sig.

Intensiteten är bland den högsta du hittar så här långt ner på rankingen, och han är särskilt effektiv i boxplay.

Jag kan också se ett scenario där lagen helt enkelt låter honom gå odraftad.

Personligen gillar jag honom dock mycket.

Source: Casper Juustovaara Karlsson @ Elite Prospects

104. Braidy Wassilyn, hf (London Knights, OHL)

Rent skicklighetsmässigt är Wassilyn en av de bättre spelarna i den här delen av draften.

Han är ett offensivt hot med puckkontroll som tillhör de bästa i sin åldersgrupp.

Han är kanske inte särskilt stor, men han spelar orädd hockey och tvekar inte att utmana vem som helst.

Wassilyn älskar att attackera målet och är som bäst när laget behöver skapa någonting sent i matcherna.

Jämnheten är dock fortfarande ett stort problem, och jag är inte säker på att verktygslådan är tillräckligt komplett för att kompensera för det.

105. Kayden Lemire, hf (Prince George Cougars, WHL)

Lemire är en stor forward på 193 centimeter som scouterna uppskattar för hans arbetsinsats.

Poängproduktionen var kanske inget att skriva hem om, men han vann konsekvent sina dueller och arbetade hårdare än många av sina motståndare över hela banan.

När han inte har pucken gör han allt för att se till att ingen annan får den heller.

Jag är inte säker på att han någonsin utvecklar offensiv på NHL-nivå, men som checkingforward finns det absolut något att bygga vidare på.

Han är ett långsiktigt projekt, men om farten förbättras kommer det att bli svårt att ignorera honom.

106. Rian Chudzinski, hf (Moncton Wildcats, QMJHL)

Lagen älskar spelare som kan tacklas och åka skridskor.

Det är precis vad Chudzinski handlar om.

Han vill spela i ansiktet på motståndarna och göra allt i högsta möjliga tempo.

Han hade en roll i lagets mittenkedjor och såg särskilt bra ut under slutspelet.

Chudzinski bidrar främst med energi, men gjorde ändå mål i en takt som motsvarade ungefär 0,4 mål per match.

Det är starka siffror för en spelare som främst projiceras som en framtida djupforward.

Jag tror inte att han blir mycket mer än så, men han var definitivt underhållande att se i slutspelet.

107. Jonas Kemps, b (Chicago Steel, USHL)

Kemps lämnade USNTDP efter U17-säsongen för att söka nya möjligheter i Chicago Steel.

Det visade sig vara ett bra beslut.

Han gjorde en stark säsong och visade potential som en rörlig back med bra storlek.

För varje gång jag såg honom spela blev han allt mer självsäker med pucken.

Jag tror inte att han kommer att bli någon större poängproducent, men det var uppmuntrande att se honom lämna sin komfortzon som defensiv specialist och försöka skapa mer offensivt.

Talangen finns där för att han ska kunna utvecklas till en tredjeparsback i NHL.

108. Aleksei Vlasov, vf (Victoriaville Tigres, QMJHL)

Vlasov exploderade under sin rookiesäsong i QMJHL med 44 mål.

University of Connecticut-spelaren är mycket svår att kontrollera, särskilt när han får fart genom mittzonen.

Han spelar dessutom helt utan rädsla och tacklar gärna allt som rör sig.

För en spelare av hans storlek är det uppfriskande att se hur fysiskt han spelar.

Lagkamraterna verkar älska honom.

Mål kan han göra – det råder det inga tvivel om.

Men skridskoåkningen är under genomsnittet och spelupplägget imponerar inte, vilket gör det svårt att se honom i en topp sex-roll i NHL.

Som checkingforward skulle jag däremot inte räkna bort honom.

109. Yegor Rybkin, mv (Nizjnij Novgorod, MHL)

Om du gillar stora målvakter är Rybkin spelaren för dig.

Med sina 201 centimeter är han enorm.

Trots att NHL har blivit mer öppet för mindre målvakter älskar klubbarna fortfarande storleken, och det kommer att gynna Rybkin.

Han är ovanligt atletisk för sin storlek och mycket skicklig på att täta stolparna samt hantera låga avslut.

Samtidigt faller han ibland för enkla finter och överarbetar situationer mer än en målvakt av hans storlek borde behöva göra.

Någon NHL-klubb kommer att drafta honom.

Men då behöver han också börja spela betydligt fler matcher för att utvecklas fullt ut.

110. Jiří Kamas, b (Red Deer Rebels, WHL)

Kamas gör ett bra jobb med att försvara anfall genom mittzonen och ser till att motståndarna inte bara kan åka förbi honom.

Positioneringen är stabil och han har farten för att snabbt vända spelet åt andra hållet.

Statistiken imponerar kanske inte, men det är heller inte hans spelstil.

Den 188 centimeter långe backen använder sitt fotarbete för att stänga ytor och ta bort passningsvägar.

Jag ser honom främst som en framtida tredjeparsback.

Om han dessutom börjar få bättre utdelning på sina skott från blålinjen kan han bli ännu mer intressant.

111. Beckham Edwards, c (Sarnia Sting, OHL)

Jag hade hoppats på lite mer offensiv produktion från Edwards den här säsongen.

Han sågs trots allt länge som en möjlig förstarundaspelare.

Under ungdomsåren var han känd som en mycket produktiv målskytt, men det lossnade aldrig riktigt i ett Sarnia som hade problem offensivt.

Jag gillar hans fysik och hans förmåga att bidra som understödjande spelare.

Samtidigt saknar jag den där extra växeln som hade kunnat göra honom verkligt farlig.

Just nu är jag inte övertygad om att han är mer än en användbar spelare.

112. Jake Gustafson, c (Portland Winterhawks, WHL)

Till en början avfärdade jag Gustafson på grund av hans skridskoåkning.

Men ju mer jag såg honom spela och ju tydligare hans vilja att vinna varje byte blev, desto mer började jag uppskatta honom.

Med sina 193 centimeter använder han kroppen effektivt för att vinna puckdueller i egen zon.

Han fokuserar på klubblyft, defensiv medvetenhet och att få undan pucken från farliga områden.

Gustafson är en tvåvägscenter som har visat vissa offensiva glimtar.

Om han når NHL tror jag dock att det blir i en defensiv checkingroll längre ner i laguppställningen.

113. Adam Nemec, vf (Sudbury Wolves, OHL)

Jag vet fortfarande inte riktigt vad jag ska tycka om Nemec.

Å ena sidan är han en stabil tvåvägsforward som hittade sitt spel mot slutet av säsongen.

Sudbury åkte ut med 0–4 i matcher i slutspelet, men Nemec var lagets bästa spelare.

Å andra sidan är det svårt att se exakt vilken NHL-roll som väntar honom.

Han har spelintelligens och kan användas defensivt, men jag är inte säker på att han är riktigt bra på någon specifik del av spelet.

Det kan begränsa hans framtid.

Som ett val i mitten av draften tycker jag dock att han är intressant.

114. Sean Burick, b (Penticton Vees, WHL)

Penticton byggde sitt rykte på obeveklig press och fysisk dominans.

Burick var en av de största anledningarna till det.

Med sina 203 centimeter täcker han enorma ytor, och om du vill ta dig förbi honom är det nästan obligatoriskt att chippa pucken förbi först.

Denver University-spelaren började dessutom imponera allt mer med puckhantering och beslutsfattande mot slutet av säsongen.

Jag tror inte att det kommer att bli en central del av hans spel som professionell.

Däremot gillar jag honom som en klassisk stor, defensiv back som sällan gör dumma misstag.

115. Cooper Williams, c (Saskatoon Blades, WHL)

Williams gör väldigt mycket bra utan puck.

Han kan skjuta, men hans största styrka är att jaga motståndare och tvinga fram pucktapp.

Skottet är också lite lurigt och får ofta försvararna att fatta snabbare beslut än de egentligen vill.

På nästa nivå tror jag att hans största värde kommer att ligga i tvåvägsspelet.

Om han kan hitta lite mer fart och flyt i skridskoåkningen finns det potential för en användbar NHL-spelare längre ner i laguppställningen.

116. Colin Fitzgerald, c (Soo Greyhounds, OHL)

Fitzgerald var en av mina favoritspelare på U16-nivå för några år sedan.

Jag hoppades att han skulle explodera offensivt i OHL, men det hände aldrig riktigt.

Det finns dock fortfarande många egenskaper som går att översätta till NHL.

Som 188 centimeter lång och 94 kilo tung spelar han en klassisk powerforward-hockey.

Han tacklas ofta – och hårt.

Fysiken används för att skapa offensiv, men han är mer av en understödjande spelare än en spelmotor.

Skridskoåkningen behöver fortfarande förbättras avsevärt, men hans profil passar väldigt bra för en framtida roll längre ner i laguppställningen.

117. Joey Salandra, hf (Barrie Colts, OHL)

Salandra rankades som nummer 152 bland nordamerikanska utespelare av NHL Central Scouting.

Med andra ord ser många honom som odraftad.

Men han har flera av de egenskaper som NHL-lagen älskar hos energispelare.

Han tacklar allt som rör sig, spelar varje byte som om det vore det sista och är fullständigt orädd.

Salandra älskar att irritera motståndarna och har dessutom tillräckligt bra händer för att bidra offensivt.

Jag ser honom som en möjlig botten sex-forward med både skridskoåkning och puckskicklighet för att hålla sig kvar på hög nivå.

118. Tobiáš Tvrzník, mv (Wenatchee Wild, WHL)

Med sina 193 centimeter har Tvrzník precis den storlek som NHL-lagen söker hos moderna målvakter.

Han har också visat att han kan hantera press på ett imponerande sätt.

Atletismen håller hög nivå, även om snabbheten i sidled inte är elitklass.

Returerna kan ibland bli onödigt farliga, men det är något som går att träna bort.

Wenatchee hade svårt att vinna matcher konsekvent, men Tvrzník var ofta anledningen till att laget ändå lyckades stjäla några segrar.

Hans match med 60 räddningar mot Everett i september var en av säsongens stora höjdpunkter.

Det finns en mycket intressant grund att bygga vidare på här.

119. Michal Oršulák, mv (Prince Albert Raiders, WHL)

Oršulák hade ett mycket starkt år.

Han ledde Prince Albert till WHL-final samtidigt som han tog JVM-silver med Tjeckien.

Med sina 193 centimeter har han bra storlek, även om han skulle må bra av att bli lite snabbare i sidled.

Han hanterar skott genom trafik väl och är oftast mycket positionssäker.

Oršulák stod ofta i rampljuset den här säsongen, vilket har varit värdefullt för utvecklingen.

Vissa scouter är fortfarande tveksamma trots att han rankas som Nordamerikas näst bästa målvakt av NHL Central Scouting.

Personligen tycker jag att de flesta bristerna är korrigerbara.

Jämför man hans spel nu med för ett år sedan är utvecklingen tydlig.

120. Cole Zurawski, hf (Owen Sound Attack, OHL)

Många av spelarna längst ner på den här listan är hårt arbetande, fysiska botten sex-forwards.

Zurawski passar perfekt in i den kategorin.

Han visade upp ett mycket lovande skott den här säsongen och kan göra mål från i princip vilken position som helst.

Produktionen sjönk mot slutet av året, men hans kompromisslösa spelstil gjorde honom ändå väldigt underhållande att följa.

Jag fick ofta känslan av att hans envisa "hund med ben"-mentalitet vägde upp för vissa brister i hockeysinnet.

Det är typen av spelare du skickar ut för att döda ett boxplay eller irritera motståndarnas förstakedja.

Att han dessutom kan göra mål gör honom betydligt mer intressant.