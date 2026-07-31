Leksands drag – plockar in provspelare

Nathan Staios får provspela med Leksand.

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Säsongen 2024/25 anslöt Nathan Statios till Vimmerby i HockeyAllsvenskan under slutet av säsongen . Han kom endast att göra en match i grundserien men spelade sedan sex matcher i kvalet mot Tingsryd när Vimmerby vann med 4-3 i matcher för att hålla sig kvar i HockeyAllsvenskan.

Nu är 25-åringen tillbaka i svensk hockey igen.

Staios missade hela förra säsongen på grund av en allvarlig skada och har alltså inte spelat sedan hans inhopp i Vimmerby under våren 2025. Nu återvänder backen till Sverige och är klar för en tryout i Leksand. Dalaklubben har kommit överens om ett korttidsavtal med kanadensaren som gäller fram till starten av HockeyAllsvenskan.

– Nathan kommer till oss på ett korttidskontrakt som sträcker sig fram till seriestarten. Det ger oss möjlighet att lära känna honom bättre och se honom i vår verksamhet innan vi tar ställning till nästa steg. Med tanke på den skadehistorik han hade förra säsongen har vi valt den här lösningen. Det ska bli spännande att följa honom. Nathan är en rörlig back som är duktig med pucken. Vi ser fram emot att få se honom på isen hos oss, säger sportchef Jesper Ollas på klubbens hemsida .

Nathan Staios är son till NHL-ikonen Steve Staios

Nathan Staios draftades aldrig men fick spela sex AHL -matcher för Utica Comets 2020/21 och var samma säsong även utlånad till Huddinge i Hockeyettan . Säsongen därpå gjorde Staios succé för Hamilton Bulldogs i OHL med hela 75 poäng på 72 matcher som back. Han prisades sedan som både den bästa backen i OHL samt i hela CHL.

Senare 2022 skrev backen på ett NHL -kontrakt med Florida Panthers men fick aldrig ens fått spela i AHL efter att ha skrivit på för Panthers utan fick enbart spelat i farmarligans farmarliga ECHL innan han blev utlånad till Vimmerby förra året.

Staios är son till NHL-ikonen Steve Staios som spelade över 1 000 NHL-matcher och spelade för klubbar som Boston Bruins, Vancouver Canucks, Atlanta Thrashers, Edmonton Oilers, Calgary Flames och New York Islanders. Han vann även VM-guld med Kanada både 2003 och 2004. Steve Staios är numera general manager för Ottawa Senators i NHL.