Därför rivs kontraktet: "Ett drev som inte blev hanterbart"

Rickard Wallin förklarar varför Cal Foote värvades – och varför de rev kontraktet.

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I två dagar var Cal Foote en Färjestad-spelare. Han värvades i tisdags men sedan klubben mötts av kraftfulla reaktioner från både medlemmar och supportrar samt sponsorer och politiker valde klubben i går kväll att riva backens kontrakt och gå skilda vägar .

Bakgrunden till kontroversen är Cal Footes inblandning i JVM-skandalen 2018 där fem spelare från Kanadas lag åtalades misstänkta för sexuella övergrepp mot en ung kvinna. Skandalen ledde till en uppmärksammad rättegång i Kanada, men förra sommaren friades samtliga spelare och domaren angav bristfällig bevisning som en anledning till frikännandet.

Därför bröt Färjestad med Cal Foote

Nu förklarar sportdirektör Rickard Wallin hur tankarna gick kring att riva kontraktet.

– Det blev en ny situation som blev större än vad vi kunde förvänta oss. Vi kände att det blev en miljö som inte längre var hanterbar för laget, medarbetare eller supportrar att hantera. Vi upplevde en polariserad bild som tvingade människor att välja sida på något sätt. Vi fick göra en ny bedömning utifrån hur läget var, säger Wallin till Värmlands Folkblad under fredagen.

Enligt Wallin blev situationen ohållbar där klubben inte såg någon väg att komma framåt med tanke på hur omgivningen påverkades av värvningen. Han berättar att klubben prata runt för att få olika perspektiv innan beslutet att riva kontraktet fattades. Wallin menar också att allt från sporten till styrelse, VD och marknad var inblandade i både beslutet att värva Cal Foote samt beslutet att gå skilda vägar. Rickard Wallin har också varit i kontakt med Cal Foote under dagarna men säger att vad som sades stannar mellan dem.

Rickard Wallin förklarar: "Så gick vårt resonemang"

Färjestad menade att de hade gjort "utförlig efterforskning och en noggrann bedömning" innan man värvade Cal Foote. Enligt Rickard Wallin hade klubben studerat detaljer från rättegången och även om han säger att "det som hände inte var något vi tycker är okej" menar Wallin att Footes inblandning skiljde sig mot de övriga spelarna vilket lade grund för hans frikännande. Wallin säger också till VF att klubben även synade vilken person som Cal Foote är i dag, vad han har för värderingar samt vad han har lärt sig.

– Vi har inte sagt att ”han är frikänd så nu kör vi”. Det är inte så vi resonerat. Det fanns vissa detaljer som gjorde att Cal var på en annan skala och tyckte att det var något han lärt sig av. Det finns inget i hans personlighet som gör att han är en sån person i dag. Han har enligt domen inte våldtagit eller sexuellt utnyttjat någon, men det var ett beslut som krävde stor eftertanke. Så gick vårt resonemang, säger sportdirektören.

"Jag blir både ledsen och besviken"

Rickard Wallin understryker också att föreningen fortfarande står för sina värderingar gällande alla likas värde samt att man ska visa respekt för andra och att personer inom klubben ska känna trygghet.

– Bara för att vi gjorde en värdering innebär det inte att vi sätter en ”okej-stämpel” på det som hände. Jag blir både ledsen och besviken när det målas upp som att vi bortser från det som hänt och ändrar våra värderingar till att det är okej, så är det absolut inte – snarare tvärt om, säger Wallin till Värmlands Folkblad.

Cal Foote var tänkt som den sista pusselbiten i Färjestads lagbygge inför den kommande säsongen. Nu får klubben dock ge sig ut på en ny backjakt. Rickard Wallin säger att arbetet nu kommer börja med att söka efter "den bästa möjliga spelaren" som kan finnas på marknaden.