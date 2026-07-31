Frölunda fortsätter värva hemvävda spelare under Fredrik Sjöströms ledning.

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Detta är den andra delen av en längre intervju med Fredrik Sjöström. Missa inte den första delen där Sjöström ger en inblick i klubbens jakt på en ny stjärncenter.

Frölunda har gjort mycket av sin business tidigt under årets silly season, även om laget fortfarande söker efter en toppcenter alternativ en forward som kan stärka offensiven. Göteborgarna gjorde klart med sina nyförvärv i ett tidigt skede och har därför en välfylld och komplett trupp när laget återsamlas nästa vecka.

I veckan presenterade dock Frölunda sin första truppnyhet på över två månader. Klubben plockar nämligen tillbaka centern Linus Nässén på ett korttidsavtal som gäller fram till säsongsstarten i SHL .

Sportchefen Fredrik Sjöström förklarar nu tanken bakom draget, och öppnar också för att det kan leda till ett längre avtal.

– Det är bara dumt att stänga några dörrar. I första hand är det korttid och Linus har ju stått utan kontrakt. Vi har känt att vi är lite tunna nu när vi startar upp i augusti, med tre forwards på skadelistan. Då kändes det bra att få in en kropp till. Samtidigt är det en bra situation för båda parter där Linus kan få visa upp sig, dels för oss men dels också för andra lag. Det passar bra för båda parter, sedan får vi se vad det leder till, säger Sjöström till hockeysverige.se.

Linus Nässén är tillbaka i Frölunda, åtminstone för tillfället.

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Skadeläget inför försäsongen: "Kan vara tillbaka snart"

Det står sedan tidigare redan klart att Max Lindholm kommer att vara borta en bit in på hösten och således missa säsongsinledningen med Frölunda på grund av en fotskada på träning. Göteborgarna har även Erik Thorell och Noah Hasa som dras med skador när försäsongen ska börja.

Hur ser läget ut, är det risk att någon av dem inte hinner bli friska till premiären?

– Framför allt är det Noah som inte är så långt borta utan vi hoppas att han kommer att kunna vara tillbaka snart. Thorell är kanske något hack bortom Hasa men det är inte heller jättelångt utan vi får hoppas att det är hyfsat snart, säger sportchefen och fortsätter:

– Det är lite svårt att säga exakt när de kommer vara tillbaka, om det blir innan premiären eller till CHL. Vi räknar med att vi kommer att få svar och veta lite mer nu när vi samlas igen och börjar köra full träning.

Frölunda hoppas att Erik Thorell och Noah Hasa är tillbaka i tid till premiären.

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Fredrik Sjöström om stjärnvärvningen: "Valde bort Schweiz för Frölunda"

Att Linus Nässén återvänder till Frölunda, om än bara tillfälligt, är dock också en del av en större värvningsstrategi som klubben har. Inför den kommande säsongen har fyra spelare, inklusive Nässén, värvats som också har fått sin hockeyfostran i Frölunda. De övriga tre är Samuel Fagemo, Liam Dower Nilsson och Stefan Milosevic som alla har flyttat hem till Göteborg.

– Det är väl en uttalad strategi som vi har haft i 10-15 säsonger nu. Vi har sagt det att vi vill gärna ha det hemvävt och något som vi strävar efter är att 50 procent av truppen ska komma från egna leden, och ha kommit från vår akademi. Det är en strategi som vi har, och vi är glada att spelarna kommer tillbaka efter sina äventyr och gör oss till ett bättre lag.

Samuel Fagemo är det stora namnet som sticker ut då han vänder hem efter sex säsonger i Nordamerika.

Den har ni jobbat på i några år nu, så hur skönt är det äntligen få hem honom nu?

– Det kan man verkligen säga. Jag och (assisterande sportchef Andreas) West har varit över x antal gånger i Nordamerika och träffat "Fagge", och vi har såklart också pratat här på somrarna. Han har varit högt upp på vår lista under en lång tid och det är kul att han är hemma igen. Han är nu i sin 'prime' åldersmässigt och att han då väljer att komma till oss, och väljer bort Schweiz, det skickar ändå en signal. Han ville komma hem och vi är jätteglada att han spelar i Frölunda igen.

Samuel Fagemo är en stjärna som valt att återvända till Frölunda.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Frölunda har en helnordisk trupp: "Slumpen"

En annan detalj som sticker ut med Frölundas trupp just nu är att den endast består av nordiska spelare. 20 av de 24 spelarna på seniorkontrakt är svenskar. Övriga fyra är norrmannen Tobias Normann, dansken Mads Kongsbak Klyvø samt finländarna Patrik Puistola och Max Westergård. Gemensamt för alla är att de förstår och kan kommunicera på svenska.

Alltså kan Frölunda gå in i säsongen med en helnordisk, och svensktalande, trupp.

– Där har vi inte någon uttalad strategi att det ska vara på det viset utan det har blivit lite slumpen. Vi hade inte haft några problem med att ta in någon nordamerikan, det påverkar inget på det sättet. Nu har det bara råkat bli så att, åtminstone här i starten, kommer alla bara prata svenska, säger Fredrik Sjöström.

Frölunda återsamlas på måndag 3 augusti och har sedan sin ispremiär på onsdag 5 augusti.