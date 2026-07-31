Patrick Rørbu Elvsveen skriver på för Mora.

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Mora har hittat en ny pusselbit till lagbygget.

Klubben har tolv forwards på kontrakt inför den kommande säsongen men har nu landat in en ny offensiv pjäs till truppen.

Dalaklubben fortsätter att gå på det norska spåret och värvar Patrick Rørbu Elvsveen som närmast kommer från spel i Stavanger Oilers. Efter gårdagens uppgifter har forwarden nu skrivit ett kontrakt som gäller för säsongen 2026/27. Det bekräftar Mora på sin hemsida .

– Patrick är en spelare som vi har följt under en tid. Han har haft en fin utveckling i Stavanger och visat att han kan bidra offensivt samtidigt som han är en hårt arbetande spelare. Vi ser en stor potential i honom och tror att han kommer passa bra in i vår miljö, säger huvudtränaren Oscar Dahlgren.

Patrick Rørbu Elvsveen blir den fjärde norrmannan i Moras lag. Sedan tidigare återfinns även målvakten Tobias Johansen Breivold, backen Victor Engebråten Kopperstad och forwarden Tobias Aase Stensland på kontrakt.

Från VM-brons – till Mora

Rørbu Elvsveen har spelat hemma i Norge hela sin karriär. Han är fostrad i Storhamar och spelade i moderklubben fram till 2023. Han lämnade då för Stavanger Oilers och där har forwarden tagit nästa steg i sin karriär. De senaste säsongerna har 23-åringen förbättrats successivt. Förra säsongen var hans bästa i karriären där Rørbu Elvsveen stod för 23 poäng (11+12) samt var +20 på 42 matcher.

De senaste åren har Patrick Rørbu Elvsveen blivit en regelbunden spelare i det norska landslaget och två år i rad har han blivit uttagen i den norska VM-truppen. Han gjorde VM-debut förra året och tidigare i år var han en del av det norska succélaget som skrällde sig till en historisk bronsmedalj. Han noterades för 0+1 och hade +2 på åtta VM-matcher på vägen till bronset.

Efter sju säsonger i den norska högstaligan är den 23-årige forwarden nu alltså klar för en flytt till Sverige för spel med Mora i HockeyAllsvenskan .