Flyttar till storklubben: "Det lockar verkligen"

Succén i SSK ledde till ett kontrakt med finska giganten Tappara för William Wiå.

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"Det har varit full fart. Jag kom precis hit i går (läs onsdag) kväll. Det har varit snabba ryck men det är skitkul att äntligen vara på plats"

Orden kommer från William Wiå som nyligen har installerats sig i Tammerfors där han ska bo åtminstone det kommande året. Efter tre säsonger i Södertälje stod det i våras klart att 27-åringen skulle lämna klubben. Redan tidigt spekulerades det om en flytt till Finland och under torsdagen blev övergången också officiell.

Wiå har skrivit på ett 1+1-kontrakt med den finska storklubben Tappara.

Vad var det som lockade när du kom i kontakt med Tappara?

– Det är väl klubben liksom och historiken som finns här av att vara en vinnande förening. Det känns jätteinspirerande att få komma hit till en så stor och proffsig förening, säger William Wiå till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det har ju samtidigt också varit ett personligt mål för mig att ta mig uppåt i ligorna och den finska ligan är ju ett steg upp jämfört med HockeyAllsvenskan . Det känns väldigt bra. Jag har kämpat länge för den här chansen och jag ser verkligen fram emot säsongen.

William Wiå om succén i Södertälje: "Jag är tacksam"

William Wiå kommer från en mycket stark allsvensk säsong i SSK. Han har varit en bra spelare i HockeyAllsvenskan under ett antal år, och framför allt haft ett defensivt ansvar som en tvåvägsspelare. Förra säsongen kom dock det stora genombrottet för Wiå.

Han klev fram och blev en toppspelare i HockeyAllsvenskan och bidrog väldigt mycket över hela isen för SSK. Han snittade över 17 minuters istid per match under grundserien och i slutspelet var han uppe på hela 21:12 minuter i snitt, vilket var mest av alla forwards. Wiå fick också utdelning offensivt med 13 mål och 25 poäng på 52 grundseriematcher och 4+3 på 14 matcher i slutspelet.

Vad skulle du säga var nyckeln bakom lyftet?

– Ja, det var verkligen ett steg upp. En stor anledning var att jag fick supermycket förtroende i Södertälje. Jag fick spela väldigt, väldigt mycket och hade mycket istid varje match. Jag är tacksam att jag fick det förtroendet av tränarna och det växer man ju av också.

– Sedan känner jag att jag kom in i säsongen på ett bra sätt och därifrån började det bara rulla på med mål och lite sådär. Jag har känt det i många år att jag har haft det spelet i mig också, men jag har kanske inte riktigt fått ut det på det sättet. Nu när jag verkligen kände det förtroendet som jag fick i Södertälje, då lossnade det också, och blev lite av en ketchupeffekt.

Förra säsongen innebar ett stort lyft för William Wiå.

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William Wiå har spelat åtta säsonger i HockeyAllsvenskan och har obbat tålmodigt under lång tid innan det till slut lossnade.

– Ibland är det lite så i sport att det är mycket som ska klicka. Jag kände det för flera år sedan också att nu kan jag göra det här, och bidra mer offensivt, men det är många bitar som ska falla på plats. Nu var det så att inför förra säsongen kände jag verkligen att jag var redo att ta det steget och det var en rolig säsong, säger han.

Drömmen om guld: "Det vill jag också uppleva"

Inför nästa säsong flyttar William Wiå inte heller till vilken klubb som helst. Tappara har etablerat sig som en maktfaktor, inte bara i Finland utan även i Europa. Tappara har vunnit FM-guld fyra gånger under de senaste fem åren med titlar 2022, 2023, 2024 och 2026. Både 2022 och 2023 var Tappara även framme och spelade CHL-final, där de blev mästare 2023.

Wiå fick följa klubbens resa mot ännu en ligatitel i våras och nu hoppas han själv också få vara med och vinna i Tappara.

– Absolut, det är jättekul. Det var roligt att sitta och kolla på matcherna där och se när de vann. Det vill man ju gärna själv också uppleva så det lockar verkligen. Det är inte så ofta i en karriär som man får vara med om att vinna någonting, det är helt klart ett mål nu.

Nästa säsong väntar spel i Liiga för Wiå.

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Flytten blir också speciell för William Wiå eftersom hans mamma är finländska, och han själv är således halvfinsk.

– Jag kan ingen finska själv men jag kanske får ta finska lektioner med morsan. Det är inte världens lättaste språk att lära sig, säger Wiå med ett skratt.

Blir lagkamrat med leksingarna i Tappara

Inför den kommande säsongen har Tappara värvat tre svenskar. Förutom Wiå är även Leksandsduon Michael Lindqvist och Olle Strandell klara för de finska mästarna.

– Det är skönt med två svenskar till, det underlättar lite med språket även om alla kan bra engelska där också. Jag har varit och hälsat lite på grabbarna och de verkar sjukt schyssta.

Nästa säsong väntar också en härlig utmaning för alla spelare i Finland. Det kommer nämligen att bli en "supersäsong" i Liiga. Ligan har tillfälligt utökats till 17 lag med 64 omgångar för att sedan bantas ner till 14 lag från och med säsongen 2027/28.

– Det blir en hård liga nu när det kommer att vara tre lag som åker direkt ur. Det blir verkligen full kamp om alla platser där varje match kommer betyda mycket. Det ska bli en rolig säsong och jag ser fram emot att testa mig själv här, avslutar William Wiå.

Detta är den första delen av en längre intervju med William Wiå. Håll utkik på Hockeysverige.se i morgon (lördag) för den andra delen där han svarar om intresset från SHL .