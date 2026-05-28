William Nylander slår fast att han vill stanna i Toronto Maple Leafs. Trots klubbens missade slutspel och stora förändringar i organisationen betonar den svenske stjärnforwarden att drömmen om att vinna Stanley Cup i Toronto lever starkare än någonsin.

William Nylander har inga planer på att lämna Toronto Maple Leafs.

I en video publicerad på sin egen Youtube-kanal berättar den svenske NHL-stjärnan öppet om framtiden – och skickar samtidigt ett tydligt besked till klubbens fans efter en tung säsong.

– Jag ska ingenstans. Jag älskar Toronto. Det här har varit mitt hem under så lång tid och ingenting skulle göra mig lyckligare än att vinna här, säger Nylander.

Den 30-årige forwarden har fortfarande sex år kvar på sitt kontrakt med Maple Leafs, ett avtal som dessutom innehåller en så kallad no-trade-klausul. Uttalandet kommer efter en säsong där Toronto missade slutspelet för första gången sedan 2016, något som ledde till stora förändringar i organisationen.

Både general managern Brad Treliving och huvudtränaren Craig Berube fick lämna sina poster. Samtidigt har klubben tagit in John Chayka som ny GM och dessutom återvänt till en av klubbens största profiler genom att ge Mats Sundin en roll som senior rådgivare inom hockeyverksamheten.

Nylander ser särskilt fram emot att få arbeta närmare Sundin.

– Mats vet exakt vad det innebär att spela i Toronto och att vara ledare här. Han kommer hjälpa klubben mycket. Varje gång vi ses pratar vi, så det ska bli väldigt spännande att ha honom som en stor del av organisationen, säger Nylander.

Trots besvikelsen över den gångna säsongen känner svensken stor motivation inför nästa NHL-år. Han menar att den långa sommaren kan bli viktig för att bygga upp kroppen ordentligt inför hösten.

– Jag har tittat på slutspelet och det får en bara att vilja vara där ute igen. Redan en vecka efter säsongen kände jag att det var hemskt att stå bredvid och titta på när alla andra fortsatte spela, säger han.

Nylander, som var bäst i Leafs med sina 79 poäng den gångna säsongen, hoppas nu att Toronto kan ta nästa steg. Inte minst efter att man vunnit draftlotteriet och får chansen att välja först i NHL-draften nästa månad.

– Jag vet att vi är kapabla att göra det. Det är det som gör mig mest exalterad inför nästa säsong.

Source: William Nylander @ Elite Prospects