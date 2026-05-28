Boumedienne lämnar Tre Kronor – för NHL

Josef Boumedienne har gjort sitt som general manager för Tre Kronor efter VM. 48-åringen kommer istället att återvända till ett NHL-jobb.

— Jag kommer jobba i NHL, det kommer jag göra, säger han till Expressen.

Josef Boumedienne lämnar Tre Kronor efter fyra säsonger.

Foto: Maxim Thoré / Bildbyrån.

Innan han hoppade på jobbet som general manager för Tre Kronor jobbade Josef Boumedienne för Columbus Blue Jackets. Totalt har det blivit fyra år på det svenska ishockeyförbundet. De senaste två åren har han jobbat exklusivt för Tre Kronor i en GM-roll. Där han har haft fokus på 4 Nations och OS samt de båda VM-turneringarna som har spelats.

Nu har han utgående kontrakt och istället väntar en återkomst till NHL för 48-åringen. Det bekräftar ”Bom-Bom” också för Expressen.

— Det har varit i böckerna i fyra år. Det är perfekt. Det har varit ruggigt kul, givande, inspirerande. Men det här var aldrig tänkt att pågå längre än fyra år, säger Boumedienne till tidningen.

Josef Boumedienne lämnar Tre Kronor

General managern jobbade i elva år med Columbus som både scout och var sista säsongen även assisterande tränare i NHL-laget. Till hösten väntar nu alltså en återkomst till ligan. I vilken roll eller i vilket lag återstår däremot att se.

Under åren i landslaget har det varit turbulent. Inte minst har det varit stark kritik mot huvudtränaren Sam Hallam. På de fyra åren Josef Boumedienne har varit i landslaget har det blivit två brons i VM, så här långt.

— Framför allt är jag väldigt stolt över att ha fått representera Tre Kronor. Det har varit mycket positivt, många glädjeämnen men frustrerande resultatmässigt. Elitidrott i ett nötskal. Du vill vinna varje turnering, men det är få förunnat att göra det.

I Sverige hoppade han under säsongen 20/21 in som huvudtränare för Brynäs och höll då kvar klubben i SHL. Sedan karriären tog slut har han varit bosatt i Nordamerika. Båda hans söner, Wilson och Sascha Boumedienne, är uppvuxna i USA och går via USHL och NCAA mot NHL. De båda anses vara bland Sveriges största talanger.