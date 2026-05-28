Drömstart för Nylander och Toronto – vann första semin

Alexander Nylander och Toronto Marlies fortsätter att imponera i AHL-slutspelet Calder Cup. I natt tog de hem den första konferensfinalen mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins med 4–2.

Toronto Maple Leafs säsong var en riktig mardröm.

För farmarlaget Toronto Marlies går det desto bättre. De har tagit sig hela vägen till konferensfinal i AHL-slutspelet – och vann i natt det första mötet med Wilkes-Barre/Scranton Penguins,. Pittsburghs farmarlag.

Marlies vinner på bortaplan med 4–2 efter att tuffingen Michael Pezzetta gör det matchvinnande 3–2-målet med 1.36 kvar av den tredje perioden. Lagkaptenen Logan Shaw fastställde sedan slutresultatet i tom kasse.

Toronto Marlies avgjorde sent – igen

Sena avgöranden har blivit Toronto Marlies signum i slutspelet. När man vann den femte och avgörande divisionsfinalen mot Cleveland Monsters sköt Easton Cowan 3–2-målet med tolv sekunder kvar av den tredje perioden.

I Toronto finns Alexander Nylander och Dennis Hildeby. Nylander var poänglös i nattens match medan Hildeby har varit åsidosatt till förmån för den ryske målvakten Artur Achtjamov större delen av slutspelet. Achtjamov stoppade 34 av 36 skott i natt.

I Wilkes-Barre/Scranton Penguins är Sebastian Aho den enda svensken som spelar just nu. Backen, som ryktas till Växjö nästa säsong, noterade två skott på mål och var +1. Melvin Fernström finns också i organisationen, men har inte spelar sedan slutet av mars på grund av skada.

Lagen möts igen natten mot lördag.