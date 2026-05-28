Efter ett år utomlands står det klart att Ludvig Claesson vänder hem till Sverige.

Det blir en återkomst i Rögle för backens del.

– Jag är glad och tacksam, säger 29-åringen till lagsidan.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån

Ludvig Claesson tillbringade större delen av den gångna säsongen i den finska klubben Vasa Sport där gjorde han tio poäng (1+9) på 43 matcher.

Nu står det klart att backen återvänder till Rögle.

– Det känns fantastiskt roligt att vara tillbaka i Rögle och i Ängelholm. Jag är glad och tacksam över att få möjligheten att dra på den grönvita tröjan igen och framför allt att få spela inför publiken i Catena Arena. Jag ser fram emot en ny säsong tillsammans med alla, säger backen till lagets sajt.

Även klubbens sportchef Hampus Sjöström ser fram emot en återkomst för Claesson i Rögle.

– Vi är grymt glada att få välkomna ”Clabbe” tillbaka till Rögle. Det är en grym karaktär med högt driv som vi vet passar väl in i gruppen. Han visade upp ett stabilt och effektivt spel under sista delen av sin senaste sejour i klubben och det vill vi bygga vidare på, säger han.

Kontraktet är skrivet över ett år.

