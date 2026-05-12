Sidney Crosby spelar VM i Schweiz för Kanada.

Han ersätter Mathew Barzal som tvingas utgå på grund av skada.

Sidney Crosby kommer att spela Hockey-VM för Kanada. Foto: James Guillory-Imagn Images

Kanada har fått drömnamn efter drömnamn som tackar ja till Hockey-VM i Schweiz som inleds på fredag. Storstjärnor som Macklin Celebrini, Mark Scheifele, Evan Bouchard, Ryan O’Reilly, John Tavares, Gabriel Vilardi, Robert Thomas, Dylan Cozens, Morgan Rielly och Darnell Nurse är redan klara för spel i mästerskapet. Tidigare under dagen presenterade Kanada även att stortalangen Porter Martone samt nyttige forwarden Dawson Mercer är klara för VM-spel.

Nu får Kanada dock loss ännu ett större namn till VM-turneringen inför premiären mot Sverige på fredag.

Under den sena tisdagskvällen meddelar Kanada att Mathew Barzal tvingas utgå från truppen på grund av skada. I stället plockas ingen mindre än Sidney Crosby in som Barzals ersättare i truppen. Det bekräftar Hockey Canada.

Tidigare har Kanada meddelat att 19-årige Macklin Celebrini ska vara lagkapten under VM. Det återstår dock att se om han får behålla ”C:et” när ”Captain Canada” nu ansluter till laget.

Sidney Crosby klar för VM – efter guldmissen på OS

Sidney Crosby var senast med och spelade VM i Stockholm förra året när Kanada överraskande förlorade i kvartsfinal mot Danmark. Senast som han drog på sig lönnlövet på bröstet var under OS i Milano för några månader sedan. Där var Crosby lagkapten för Kanada men skadades i kvartsfinalen mot Tjeckien. Han missade därför både semifinalen mot Finland och finalen mot USA där Kanada fick nöja sig med silver sedan Jack Hughes avgjort finalen för USA i sudden death.

För ett par veckor sedan tog säsongen slut för Sidney Crosby när hans Pittsburgh Penguins åkte ut med 4-2 i matcher mot rivalen Philadelphia Flyers i den första rundan av Stanley Cup-slutspelet. Crosby stod för 74 poäng på 68 matcher i NHL:s grundserie och noterades för fem poäng på sex matcher i slutspelet.

Sidney Crosby är med i den exklusiva ”Triple Gold Club” bland spelare som har vunnit OS-guld, VM-guld och Stanley Cup. Han har tre Stanley Cup-titlar med Pittsburgh Penguins 2009, 2016 och 2017. Han vann OS-guld med Kanada både 2010, där Crosby själv avgjorde finalen mot USA i Vancouver, samt 2014. Crosby vann också VM-guld med Kanada 2015. På meritlistan har han även ett World Cup-guld 2016 samt ett guld vid 4 Nations Face-Off 2025 med Kanada.

Under sin karriär har Sidney Crosby gjort 1 761 poäng på 1 420 matcher i NHL, alla för Pittsburgh Penguins. Han ligger sjua i NHL:s poängliga genom tiderna. De enda spelarna som har gjort fler poäng i ligans 109-åriga historia är Wayne Gretzky, Jaromír Jágr, Mark Messier, Gordie Howe, Ron Francis och Marcel Dionne. Bland individuella utmärkelser har Sidney Crosby två Hart Trophys som NHL:s MVP, tre Ted Lindsay Awards som ligans bästa spelare, två Rocket Richard Trophys som NHL:s skyttekung, två Art Ross Trophys som NHL:s poängkung samt två Conn Smythe Trophys som MVP i Stanley Cup-slutspelet.

