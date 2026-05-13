Kempe lämnar – flyttar hem till Sverige

Mario Kempe lämnar Klagenfurt. Den 37-årige forwarden kommer istället att flytta hem till Sverige.

— Nu åker jag tillbaka till Stockholm, där jag kommer att tillbringa mer tid med min familj, säger han i ett pressmeddelande.

Foto: GEPA pictures/ Matthias Trinkl.

Efter äventyr i Schweiz, Finland och nu senast i Österrike kommer Mario Kempe flytta hem igen. Den här säsongen gjorde han 28 poäng på 43 matcher i ICEHL för Klagenfurt. Men efter en säsong i klubben står det nu klart att det blir en flytt hem till Sverige. I ett pressmeddelande bekräftar klubben att de går skilda vägar.

— Jag hade några fantastiska månader i Kärnten och vill tacka alla i och runt klubben för den vänlighet och det stöd jag fick. Bortsett från den sportsliga besvikelsen i slutet av säsongen kommer jag att vårda dessa minnen och kommer definitivt att besöka Klagenfurt igen snart. Nu åker jag tillbaka till Stockholm, där jag kommer att tillbringa mer tid med min familj, som jag bara träffade sporadiskt under säsongen, säger veteranen.

Mario Kempe har tidigare spelat för Rögle, MoDo, Djurgården och Luleå i Sverige. Det återstår nu att se var, eller om, karriären fortsätter. Forwarden har 70 NHL-matcher på meritlistan och har även gjort två VM för Sverige.

