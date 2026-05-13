Sågar juniorhetsen: ”Man lovar allt till alla”

Han har jobbat med flera av Sveriges största målvaktstalanger. I dagens avsnitt av ”Framtidens stjärnor” berättar Björn Bjurling om Björklövens avancemang till SHL, hur man scoutar – och tränar – en målvakt och ifrågasätter hetsen med tomma löften från svenska klubbar.

— Jag vet vad de säger till killarna, det är för mig helt obegripligt. Jag förstår att man gör det för att sälja in det, men var är ansvaret på spelarna?, frågar sig målvaktstränaren.

Björn Bjurling har tränat bland annat Melker Thelin under flera säsonger.

Som spelare gjorde Björn Bjurling över 200 matcher i Elitserien/SHL. Ändå är det arbetet med att utveckla andra som kanske gjort störst avtryck.

Under fem år i Björklöven har det skapats en miljö i Umeå som några av landets största talanger vill flytta till. Inte bara för att slå sig fram i tröjan, utan framförallt för att coachas av målvaktstränaren. Men det har också varit en del av grunden i den satsning som för några veckor sedan slutade i en efterlängtad uppflyttning till SHL.

– Först blev det nästan som en tomhet. Det här har vi försökt med i fem år, eller jag har varit där i fem år, de har hållit på ännu längre. Så det är klart det blev en tomhet när det äntligen gick vägen. I år var det en grupp som var otroligt fokuserade. Så var det hela slutspelet och hela säsongen, en superhäftig grupp, berättar Bjurling.

Hur har du firat avancemanget?

— Man börjar bli gammal… man orkar inte riktigt. Fem dagar i rad, det har aldrig hänt tror jag. Man fick ta det lite lugnt och var ändå helt slut. Grabbarna drog ju till Palma sen så att de höll på i tio dagar i sträck, jag vet inte hur de orkade men nej, det var häftigt. Hela stan kokade ju och lilla jag kunde knappt komma fram på O’Learys där när vi hade bankett. Jag kan knappt tänka mig vilket tryck spelarna hade på sig bland fansen. Det var en oförglömlig upplevelse.

Samtidigt innebär det hela mer jobb för Bjurling, som är involverad när Per Kenttä jagar en målvaktskollega till Frans Tuohimaa.

– Jag har sagt till Per: Hitta någon som är träningsvillig. Sen får han egentligen hitta någon han tycker är intressant för hans del. Han är ändå högsta chefen och ska vara trygg med de valen som görs. Jag kan jättegärna vara med, och jag är med, i processen. Det är klart att han pratar med mig och frågar. Vill han träna och utvecklas kan jag jobba med vem som helst, jag är inte så hoptryckt i en viss stil.

Björn Bjurling om trenden i svensk juniorhockey

Joona Voutilainen, Alex D’Orio, Olle Eriksson Ek och Frans Tuohimaa är några av målvakterna Bjurling jobbat med i Björklöven. Men det är jobbet med talanger över tid, likt Melker Thelin, som han är mest känd för. Detta i sin verksamhet vid sidan om ”Löven” som grundades 2009.

Nu börjar de första adepterna också att etablera sig på högsta nivå, medan en sådan som Love Härenstam visar vägen för nästa generation.

Samtidigt väljer några av Sveriges största målvaktstalanger i varje kull att flytta upp till Västerbotten och Björklöven. Umeålaget har fått fram flera spännande målvakter de senaste åren. Som sagt är Melker Thelin en av dem, där Björklöven kanske har en annan filosofi med juniorer än många andra klubbar, om man får tro Bjurling. Målvaktstränaren lyfter upp, och ifrågasätter, en trend i svensk juniorhockey

– Man ska ha hit och man ska ha dit. Du ska inte ha någonting. Du ska träna, rädda puckar och då får du det du förtjänar. Där tror jag att juniorhockeyn har mycket att göra för man lovar allt till alla. Nu pratar jag generellt och jag vet det här för jag har målisar i nästan varenda HG. Jag vet vad de säger till killarna, det är för mig helt obegripligt. Jag förstår att man gör det för att sälja in det, men var är ansvaret på spelarna? Om du bara får och får, då tappar man drivet också, säger Björn Bjurling.

Framtidens stjärnor – podcasten om svensk juniorhockey

00:00 – Programstart

00:54 – Uppflyttningen med Björklöven

08:24 – Bjurlings jobb med juniorsidan

11:58 – Arbetet med Melker Thelin

16:26 – BB Goalie academy

28:36 – Scoutingen av målvakter

31:04 – Bjurlings fokusområden i målvaktsträningen

41:04 – Adeptens VM-uttagning överrumplar Bjurling

48:10 – Björklövens spännande 09-löfte

52:20 – Hetsiga rekryteringsprocesserna i juniorhockeyn

