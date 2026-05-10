Beskedet: Supertalangen blir Kanadas kapten

Kanada har utsett sin lagkapten till kommande VM.

Det blir ynglingen Macklin Celebrini som får äran att bära C:et på bröstet.

Macklin Celebrini. Foto: REUTERS/Marton Monus

Kanada har nyligen offentliggjort lagkaptenerna för årets VM-trupp. Trots tunga veteraner som exempelvis Ryan O´Reilly, John Tavares och Mark Scheifele i laget blir det supertalangen Macklin Celebrini som leder truppen.

I klubblaget San Jose Sharks utsågs 19-åringen till assisterande kapten inför säsongen. När han nu gör sitt andra världsmästerskap för lönnlöven gör han det alltså med C:et på bröstet. Med sig som assisterande kaptener får han Ryan O´Reilly och John Tavares.

Celebrini var en del av OS-laget som förlorade finalen mot USA tidigare i år. Supertalangen har haft en strålande säsong sitt San Jose med 115 poäng på 82 matcher.

