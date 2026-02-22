USA tar revansch mot Kanada och vinner OS-guld i Milano.

Stor hjälte är Jack Hughes som gör det avgörande målet i förlägnningen.

USA vinner sitt första OS-guld sedan ”Miracle on Ice” – besegrar Kanada i finalen. Foto: Bildbyrån

För första gången sedan 1996 vinner USA en ”best-on-best”-turnering i ishockey. De tar revansch mot Kanada efter OS-finalen i Vancouver 2010 och tar OS-guld sedan … avgjort i finalen som slutar 2-1 till USA efter förlängning.

Kritiken mot Kanada: ”Tagna av stundens allvar”

När pucken släpptes var det USA som kom ut klart hetast och tog kommandot i matchen. De visade också prov på en hög skicklighet offensivt – samtidigt som de också stängde ner Kanada defensivt. Det ledde till att amerikanerna också kunde ta ledningen. Matt Boldy bröt igenom på egen hand och stod för ett drömmål för att ge USA ledningen efter sex minuters spel. Resten av den första perioden gick också precis som USA ville där Kanada hade svårt att skapa några lägen och 1-0 stod sig.

– Jag tycker mig se att vissa av Kanadas spelare är lite tagna av stundens allvar, säger SVT-experten Jonas Andersson.

HBO-experten Mats Sundin lyfte också en detalj i spelet där Kanada hade problem.

– Det syns i den här första perioden att USA får fast Kanada väldigt lätt och Kanadas backar har stora problem i egen zon, säger Sundin.

Jättematch av Connor Hellebuyck

I andra perioden blev det däremot en helt annan matchbild. Kanada tog över helt och hållet och stundtals var det spel mot ett mål där det var Kanada mot Connor Hellebuyck. Men USA:s målvakt storspelade och räddade allt som Kanadas storstjärnor skapade. I mitten av perioden fick Kanada ett drömläge att kvittera när de fick spela fem-mot-tre i en och en halv minut. Men USA spelade riktigt bra i försvarsspelet samtidigt som Hellebuyck var helt omutlig för att behålla ledningen.

– (Connor) McDavid är frustrerad. De kommer inte till i powerplay och måste förlita sig av den lille, unge killen (Macklin Celebrini) för att skjuta. Hellebuyck är ju alldeles strålande. Just det här lugnet, han ser inte ut att vara stressad en sekund, säger HBO-experten Håkan Södergren.

Till slut kunde dock inte Connor Hellebuyck stå emot för den enorma pressen från Kanada. Stjärnbacken Cale Makar spräckte målvaktens nolla med ett fint och lurigt skott som gick in precis i slutet av den andra perioden. Det var därmed 1-1 i OS-finalen inför den tredje perioden.

– Det här är Kanadas period. Även om de inte lyckades göra mål i spel fem-mot-tre har de bara kommit i våg efter våg. Kanada vinner så mycket mer närkamper nu och USA tappar farten. Ingenting är riktigt självklart i USA:s spel just nu, förutom att de har bra defensiv och att Hellebuyck har varit fantastisk i målet, säger experten Håkan Loob i SVT.

Jack Hughes avgör i förlängningen för USA

I tredje perioden blev det mer av samma vara där Kanada sköljde över USA och skapade chans på chans – men Hellebuyck stoppade allt. Till och med när Devon Toews hade öppet mål precis framför kassen hann Hellebuyck dit med klubben och kunde rädda. Kanada var mycket, mycket nära att sätta 2-1 men först missar Nathan MacKinnon helt när han har ett vidöppet mål och sedan räddade USA på mållinjen bara någon minut senare.

USA överlevde pressen och med sex och en halv minut kvar att spela fick de ett drömläge att återta ledningen när Sam Bennett drog på sig en 2+2-utvisning för en hög klubba på USA:s Jack Hughes. Kanada spelade däremot uppoffrande och samtidigt fick målvakten Jordan Binnington också briljera med ett par fina räddningar. Sedan var det USA:s tur att dra på sig en utvisning för hög klubba när just Jack Hughes blev utvisad i två minuter med bara tre minuter kvar att spela av tredje perioden. Trots stor press från Kanada i fem-mot-fyra kunde USA överleva och hålla 1-1. Det blev inga fler mål utan precis som i OS-finalen 2010 och i 4 Nations-finalen för ett år sedan blev det förlängning mellan Kanada och USA.

Förlängningen inleddes sedan med en jätteräddning av Jordan Binnington med plockhandsken på ett direktskott från Quinn Hughes. USA kom sedan att avgöra när en annan Hughes stack fram. USA kom i en kontring där Zach Werenski spelade över till Jack Hughes som pricksköt in 2-1-målet bakom Binnington och avgör matchen för USA.

USA vinner därmed OS-guld för tredje gången och första gången sedan ”Miracle on Ice” 1980.

Kanada – USA 1–2 OT (0-1,1-0,0-0,0-1)

Kanada: Cale Makar.

USA: Matt Boldy, Jack Hughes.