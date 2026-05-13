Finske stjärncoachen skriver historia – efter nattens finalseger

Jussi Ahokas fortsätter att skriva historia i juniorligan OHL. I natt ledde han Kitchener Rangers till mästerskapstiteln J. Ross Robertson Cup efter 4–0 i matcher mot Barrie Colts med svenske backen Gabriel Eliassson i laget. Därmed blev finländaren den första icke-nordamerikanska huvudtränare att vinna ligatiteln.

I natt säkrade den anrika juniorklubben sin femte mästerskapstitel – och första på 18 år. 2008 vann klubben senast en titel, då med blivande NHL-spelare som Steve Mason, Nazem Kadri och Mikkel Bødker i laget – och nuvarande NHL-coachen Peter DeBoer i båset.

Årets finalserie mot Barrie Colts avgjordes efter 4–0 i matcher, sedan Kitchener vunnit nattens fjärde finalmatch i Barrie med 4–2.

Det som utmärker årets mästarlag är att man har en finsk huvudtränare. Jussi Ahokas, 45, tog över klubben inför säsongen 2023/24 och blev då den första europeiska tränaren i ligans historia. Sedan dess har han vuxit fram som en ligans mest intressanta coacher. I fjol prisades han som OHL:s bästa tränare – och i år är han återigen en av finalisterna till utmärkelsen.

Nu är han tillika den första europeiska coachen att leda en OHL-klubb till en mästerskapstitel.

Innan flytten till Kanada hade Ahokas tränat både KooKoo och TPS Åbo i Liiga. Men även lett både finska U18- och U20-landslagen till JVM-guld 2016 respektive 2019.

Kitcheners center Sam O’Reilly utsågs till slutspelets mest värdefulla spelare och fick ta emot Wayne Gretzky 99 Award. 20-åringen, som tillhör Tampa Bay Lightning efter en trejd med Edmonton Oilers förra året, svarade för 17 mål och 28 poäng på 18 slutspelsmatcher. Det gjorde honom till slutspelets bästa målskytt och den näst bästa poänggöraren efter Barries Cole Beaudoin, son till tidigare SHL-spelaren Eric Beadoin, som gjorde 29 poäng.

I Barrie finns finalseriens enda svensk, backen Gabriel Eliasson. 19-åringen, som har skrivit NHL-kontrakt med Ottawa Senators, hade en assist på 21 slutspelsmatcher.

För Kitchener Rangers väntar nu Memorial Cup, turneringen där det bästa juniorlaget i Kanada koras. Årets turnering spelas i Kelowna, med WHL-laget Kelowna Rockets som värdklubb, mellan den 22 och 31 maj. Utöver Kitchener och Kelowna kommer mästarlagen för WHL och QMJHL att delta i turneringen. I WHL leder Everett Silvertips med 2–1 i matcher mot Prince Albert Raiders i finalserien. I QMJHL leder Chicoutimi Saguenéens med 2–1 i matcher mot Moncton Wildcats.