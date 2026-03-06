Så var trade deadline – svenska stjärnorna trejdades inte

Dörren är stängd för trade deadline 2026.

Fyra svenskar bytte klubb under ”deadline day” – men det blev inga flyttar för de största namnen.

Ett antal svenskar blev trejdade (nedre raden) men de största namnen (övre raden) blev inte bortbytta under trade deadline. Foto: Bildbyrån (Montage)

Det har varit ett stort antal rykten inför årets trade deadline i NHL. Under fredagskvällen var det däremot ett ganska låst läge på marknaden och det blev inte alls samma aktivitet på marknaden som vi är vana vid att se. Det innebar också att flera av de största namnen inte bytte klubb. Framför allt blev det en ganska händelselös kväll ur svensk synvinkel.

Det var tre svenskar som bytte klubb innan fönstret stängde. Timothy Liljegren blev bortbytt till Washington Capitals, Elmer Söderblom skickades till Pittsburgh Penguins och Victor Olofsson trejdades till Calgary Flames. Samtidigt fick Leksandsmålvakten Marcus Gidlöf också se sina rättigheter bli trejdade till St. Louis Blues.

Flera svenska stjärnor trejdades inte

Däremot var det ett stort antal svenskar som ryktades byta klubb – men som däremot blev kvar i sina klubbar. Oliver Ekman Larsson var sannolikt det hetaste svenska namnet inför deadline eftersom att han hade blivit petad av Toronto Maple Leafs i väntan på en trejd. Trots det blev ”OEL” ändå kvar i Toronto och blev aldrig bortbytt.

Samma sak gäller för Elias Pettersson som har gått i trejdrykten en längre tid. Däremot blir ”EP40” kvar i Vancouver Canucks, åtminstone resten av säsongen. En annan OS-svensk i form av Jesper Wallstedt blev inte heller flyttad utan kommer att stanna kvar i Minnesota Wild.

Övriga svenskar som har nämnts i trejdryken men som inte blev bortbytta är John Klingberg (San Jose Sharks), Axel Sandin Pellikka (Detroit Red Wings), Calle Järnkrok (Toronto Maple Leafs), Oskar Sundqvist (St. Louis Blues), Gustav Nyquist (Winnipeg Jets) och Emil Andrae (Philadelphia Flyers). Alla kommer alltså att bli kvar i sina klubbar.

Även om årets trade deadline var relativt långsam hann det ändå ske några stora trejder. Bland annat skickades Brayden Schenn till New York Islanders och Nazem Kadri återvänder till Colorado Avalanche, som var kvällens två största bytesaffärer.