Till final – för tredje gången på nio år: ”En kultur man vill vara del av”

Vegas Golden Knights är klart för Stanley Cup-final – för tredje gången på sin nio första säsonger i NHL. Tidigt på onsdagsmorgonen säkrade klubben sin finalplats efter att ha vunnit sin fjärde raka match i konferensfinalen mot Colorado Avalanche.

– De har satt samman en hel del bra beståndsdelar för att bygga en vinnande kultur, säger lagkaptenen Mark Stone efter 2–1-segern som säkrar finalplatsen.

Mark Stone och Vegas Golden Knights säkrade en plats i Stanley Cup-finalen i natt. Foto: John Locher/AP Photo

Rasmus Andersson och William Karlsson spelar Stanley Cup-final med Vegas Golden Knights 2026.

Via en 2–1-seger i den fjärde matchen av den västra konferensfinalen mot Colorado Avalanche har klubben kvalificerat sig för sin tredje final sedan man äntrade ligan 2017. Redan under jungfruresan tog man sig till final som expansionslag 2018. Då blev det förlust mot Washington Capitals. Fem år senare blev det däremot seger när Florida Panthers vältes omkull i 2023 års finalserie.

Nu får klubben chansen igen. Detta tack vare en uppvisning i den fläckfria defensiva hockey som Golden Knights har visat upp i årets slutspel.

– Vi har trott på oss själva. Ända sedan jag satte min fot i den här staden har jag sagt att jag tror på den här organisationen, det här laget och allt vi försöker åstadkomma, säger lagkaptenen Mark Stone till ESPN.

– När vi går in i en serie tror vi alltid att vi kan vinna. Jag trodde inte att vi skulle vinna fyra raka mot det här laget, men när man har chansen att slå ut dem så måste man slå ut dem.

Hyllar Tortorella: ”Gav oss energi”

Nej, Colorado gick in i serien som otvetydiga favoriter. De dominerade genom hela grundserien, vann President’s Trophy som ligans poängbästa lag – och förlorade bara en match under de två första rundorna i slutspelet. Trots det blev de ägda av Vegas i den här serien.

I en match där Avalanche var pressat att vinna gav Golden Knights bara upp 21 skott och kontrollerade händelserna fullt ut. Faktum är att hemmalaget bara släppte till sju skott i den tredje och sista perioden av matchen. John Tortorella, som tog över laget efter Bruce Cassidy med åtta matcher kvar av grundserien, har med andra ord lyckats få ut max av ett lag som under stundom såg svala ut i grundserien.

– Han gav oss energi, ändrade inte för mycket utan litade på oss, säger Mark Stone om vad Tortorella betytt.

– Han vet att vi har varit här tidigare. Han kom in och tweakade på några saker, men det är framför allt adrenalinet han har gett oss och attityden han har som har smittat av sig.

Stone gav Vegas ledningen i första perioden när han överlistade Colorados målvakt MacKenzie Blackwood på ett friläge. Blackwood som gjorde sin första match i serien efter att Scott Wedgewood startat de tre första. Kanadensaren hade betydligt mer att stå i än sin motståndarmålvakt Carter Hart som stod sysslolös under stora delar av matchen.

Landeskog målskytt – till ingen nytta

Stone missade de två första matcherna i serien, och fem raka matcher totalt, på grund av skada. Sedan han återvände i match tre har han gjort två mål och en assist. Assisten i match tre ledde fram till Tomas Hertls matchvinnande mål, och nu stod han för ytterligare ett viktigt mål i nattens drabbning.

I den tredje perioden styrde sedan Cole Smith, inhämtad från Nashville inför trade deadline i mars, in 2–0 på Dylan Coghlans backskott med 5.45 kvar att spela.

Colorado spräckte nollan med en extra utespelare på isen. Gabriel Landeskog stod för sitt sjätte slutspelsmål när han styrde Martin Necas skott förbi Carter Hart med två minuter kvar att spela.

Det visade sig vara för lite för sent. Colorado lyckades aldrig etablera något tryck efter målet – och får se sig utslagna i fyra raka matcher.

Mark Stone om Vegas vinnarkultur: ”Det smittar av sig”

För Vegas Golden Knights väntar nu en tredje Stanley Cup-final på nio år.

– Det smittar av sig och jag antar att det börjar från toppen, säger Mark Stone om varför Vegas Golden Knights nått så mycket framgång på kort tid.

– De har satt samman en hel del bra beståndsdelar för att bygga en vinnande kultur. Det bygger både på ägarna, ledarna och spelarna som finns kvar sedan den här organisationen startades. De skapade en kultur som man vill vara en del av.

Kvar återstår bara att se om det blir Carolina Hurricanes eller Montréal Canadiens som står för motståndet. Hurricanes leder den serien med 2–1 inför nattens fjärde match i Montréal.

Vegas – Colorado 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

Vegas: Mark Stone (5), Cole Smith (3).

Colorado: Gabriel Landeskog (6).

Vegas till Stanley Cup-final efter 4–0 i matcher.