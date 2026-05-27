Lönerna i PWHL är nu offentliga. Bäst tjänar Ottawa Charges Emily Clark med en årslön på 126 000 dollar. Bäst tjänande svenska är Lina Ljungblom.

I NHL har lönerna sedan länge varit offentliga. Nu har även lönerna i den nordamerikanska damligan PWHL blivit offentliga. Proffsligan har de senaste åren expanderat mer och mer. Det finns just nu fyra svenska spelare i ligan som anses vara den mest konkurrenskraftiga på damsidan.

Lönerna har även ökat markant gentemot andra ligor.

Den bäst betalda spelare, som är Emily Clark, tjänar över en miljon svenska kronor den här säsongen. Hennes lönetaksträff på 126 090 dollar är högst i ligan. Samtidigt får även de svenska tjejerna betydligt bättre betalt än i Sverige.

Bäst är nyblivna mästaren Lina Ljungblom som tjänar 57 000 dollar den här säsongen. Stjärnan är tätt följd av Maja Nylén Persson som har en liknande lön.

Här är de tio bästa lönerna i PWHL

Rank Spelare Lag Lön (USD) 1 Emily Clark Ottawa Charge $126,090 2 Sarah Fillier New York Sirens $125,000 3 Brianne Jenner Ottawa Charge $122,003 4 Abby Roque Montreal Victoire $116,699 5 Marie-Philip Poulin Montreal Victoire $110,216 6 Renata Fast Toronto Sceptres $106,090 7 Hilary Knight Seattle Torrent $106,090 8 Gabrielle Hughes Ottawa Charge $105,000 9 Megan Keller Boston Fleet $105,000 10 Kendall Coyne Schofield Minnesota Frost $100,785.50

Källa: PWHL:s spelarfack.