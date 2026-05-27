Så mycket tjänar stjärnorna i PWHL

Martin Jansson
Lönerna i PWHL är nu offentliga. Bäst tjänar Ottawa Charges Emily Clark med en årslön på 126 000 dollar. Bäst tjänande svenska är Lina Ljungblom.

I NHL har lönerna sedan länge varit offentliga. Nu har även lönerna i den nordamerikanska damligan PWHL blivit offentliga. Proffsligan har de senaste åren expanderat mer och mer. Det finns just nu fyra svenska spelare i ligan som anses vara den mest konkurrenskraftiga på damsidan.

Lönerna har även ökat markant gentemot andra ligor.

Den bäst betalda spelare, som är Emily Clark, tjänar över en miljon svenska kronor den här säsongen. Hennes lönetaksträff på 126 090 dollar är högst i ligan. Samtidigt får även de svenska tjejerna betydligt bättre betalt än i Sverige.

Bäst är nyblivna mästaren Lina Ljungblom som tjänar 57 000 dollar den här säsongen. Stjärnan är tätt följd av Maja Nylén Persson som har en liknande lön.

Här är de tio bästa lönerna i PWHL

RankSpelareLagLön (USD)
1Emily ClarkOttawa Charge$126,090
2Sarah FillierNew York Sirens$125,000
3Brianne JennerOttawa Charge$122,003
4Abby RoqueMontreal Victoire$116,699
5Marie-Philip PoulinMontreal Victoire$110,216
6Renata FastToronto Sceptres$106,090
7Hilary KnightSeattle Torrent$106,090
8Gabrielle HughesOttawa Charge$105,000
9Megan KellerBoston Fleet$105,000
10Kendall Coyne SchofieldMinnesota Frost$100,785.50

Källa: PWHL:s spelarfack.

