Vegas till final – avgjorde i fjärde matchen
Efter seger hemma med 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) har Vegas nu avgjort matchserien mot Colorado i Stanley Cup semifinal herr. Därmed vann Vegas totalt med 4-0 i matcher.
Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Vegas.
Vegas–Colorado – mål för mål
Mark Stone gjorde 1–0 till Vegas efter 4.42 assisterad av Brayden McNabb och Shea Theodore.
14.15 in i tredje perioden slog Cole Smith till framspelad av Dylan Coghlan och Nic Dowd och ökade ledningen. 17.57 in i perioden fick Gabriel Landeskog utdelning på pass av Martin Necas och Nazem Kadri och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Colorado.
Vegas är nu klart för final.
Vegas–Colorado 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)
Stanley Cup semifinal herr
Första perioden: 1–0 (4.42) Mark Stone (Brayden McNabb, Shea Theodore).
Tredje perioden: 2–0 (54.15) Cole Smith (Dylan Coghlan, Nic Dowd), 2–1 (57.57) Gabriel Landeskog (Martin Necas, Nazem Kadri).
Utvisningar, Vegas: 1×2 min. Colorado: 2×2 min.
Slutresultat i serien: Vegas–Colorado 4–0 (bäst av 7)
