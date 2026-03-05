Följ alla trejder inför Trade Deadline
Fredagen den 6 mars klockan 21:00 stängs övergångsfönstret i NHL. Här kan du följa alla övergångar med hjälp av EliteProspects Trade Tracker.
Efter ett flera veckor långt tradeuppehåll på grund av OS har bytesffärerna i NHL dragit igång igen. Men redan på fredagen den sjätte mars klockan 21:00, svensk tid, är det trade deadline. När klockan slagit nio under fredagskvällen får man inte längre genomföra bytesaffärer.
Flera svenskar, och andra stjärnor, väntas bli bortbytta i mer eller mindre stora affärer under de sista dagarna på övergångsfönstret.
Här kan du, med hjälp av EliteProspects Trade Tracker, se alla bekräftade övergångar från NHL-lagen i realtid.
