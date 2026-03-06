Marcus Gidlöf ingår i jättetrejd – precis innan deadline

Brayden Schenn lämnar St. Louis Blues efter nio år.

Han skickas till New York Islanders innan trade deadline – och i motsatt riktning går Leksandsmålvakten Marcus Gidlöf.

Brayden Schenn och Marcus Gidlöf ingår i en stor trejd innan deadline. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images & Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Ett av de största namnen som fanns tillgängliga på marknaden inför fredagens trade deadline var St. Louis Blues lagkapten Brayden Schenn. Precis innan fönstret stängde trejdades Schenn bort från Blues efter nio år i föreningen. Han skickas till New York Islanders i en jättetrejd på ”deadline day”.

Schenn går till New York Islanders och i motsatt riktning får St. Louis den tidigare stortalangen Jonathan Drouin, ett förstarundeval och ett tredjerundeval i NHL-draften samt Marcus Gidlöf i Leksand.

Marcus Gidlöf trejdas mot Stanley Cup-mästaren

Marcus Gidlöf valdes av New York Islanders i femte rundan av NHL-draften 2024 men har inget gällande NHL-avtal med ”Isles”. Därmed är det hans rättigheter som i stället skickas till St. Louis Blues. Nu har St. Louis alltså rättigheterna till två av de största svenska målvaktstalangerna eftersom att Blues draftade Love Härenstam i sommarens NHL-draft. Nu har Blues alltså både Härenstam och Gidlöf i sin talangpool inför framtiden.

Brayden Schenn from St Louis for Jonathan Drouin, 2026 1st (Colorado), a 3rd and Marcus Gidlof. https://t.co/KrJZPcOB2Z — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) March 6, 2026

Brayden Schenn kom till St. Louis Blues 2017 och var en av nyckelspelarna när klubben gick och vann Stanley Cup 2019. Sedan har han blivit kvar i Blues och 2023 utsågs han till ny lagkapten för klubben. 34-åringen har totalt gjort 713 poäng på 1 083 matcher i NHL under sin karriär. Numera kommer han att spela för New York Islanders som blir hans fjärde NHL-klubb. Tidigare har Schenn även spelat för Los Angeles Kings och Philadelphia Flyers.

Jonathan Drouin var en stor talang som ung men hade därefter några struliga år som gjort att han tappat sin stjärnstatus. Han flyttade till New York Islanders inför årets säsong och har gjort 21 poäng på 55 matcher. Nu är han däremot en Blues-spelare.

