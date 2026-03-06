BOMBEN: Stanley Cup-hjälten återvänder

Nazem Kadri trejdas precis i sista sekunden innan deadline.

Stjärnan återvänder till Colorado Avalanche där han vann Stanley Cup 2022.

Nazem Kadri återvänder till Colorado Avalanche. Foto: Bildbyrån (Montage)

Inför årets trade deadline var Nazem Kadri ett av de största namnen som fanns tillgängliga på marknaden. Stjärnan har uppgetts vara på väg bort från Calgary Flames under en längre tid och har legat längst upp på listan för nästan alla lag som jagar en center. Tiden gick dock och det såg ut som att Kadri blev kvar i Calgary.

Men över en timme efter att deadline passerat, vid 21:00, kommer nu beskedet att Nazem Kadri trots allt hann bli trejdad innan fönstret stängde. Det blir också ett kärt återseende för 35-åringen. Han trejdas nämligen tillbaka till Colorado Avalanche där han spelade mellan 2019 och 2022. Precis innan deadline är Kadri nu alltså klar för en återkomst till ”Avs”. Colorado, som har varit NHL:s bästa lag den här säsongen, förstärker därmed och blir ännu bättre.

Nazem Kadri vann Stanley Cup med Colorado Avalanche

Nazem Kadri stod för sin bästa säsong i karriären när han spelade i Colorado säsongen 2021/22. Han stod då för hela 87 poäng på 71 matcher i grundserien. Kadri följde sedan upp det med 15 poäng på 16 matcher i slutspelet när Avalanche gick hela vägen och vann Stanley Cup 2022. Colorado hade däremot inte råd att behålla Nazem Kadri efter Stanley Cup-vinsten. I stället skrev han på för Calgary Flames som free agent där han sajnade ett sjuårskontrakt värt sju miljoner dollar per säsong.

Kadri har sedan fortsatt producera starkt i Flames, trots att laget har varit svagt. Säsongen 2023/24 stod han för 75 poäng på 82 matcher. Förra säsongen satte han sedan nytt personligt målrekord efter att ha skjutit 35 mål och även gjort 67 poäng på 82 matcher. Under årets säsong har Kadri producerat 41 poäng på 61 matcher. Han har därmed vunnit den interna poängligan i Calgary Flames två år i rad och var även poängbäst i Calgary innan kvällens trejd.

Totalt under sin karriär har Nazem Kadri gjort 751 poäng på 1 046 NHL-matcher där han har spelat för Toronto Maple Leafs, Colorado Avalanche och Calgary Flames.

Source: Nazem Kadri @ Elite Prospects