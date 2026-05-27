Svepta – trots dominansen: ”Svårt att hantera”

Colorado hade förlorat en av nio matcher innan serien mot Vegas. Då blev det istället fyra raka förluster och uttåg ur slutspelet.

— Att förlora suger. Att förlora fyra raka är ännu värre, säger huvudtränaren Jared Bednar till NHL.com.

4-0 i matcher mot Los Angeles.

4-1 i matcher mot Minnesota.

0-4 i matcher mot Vegas.

Efter en dominant inledning på slutspelet tog det tvärstopp för Colorado i konferensfinalen. Vegas vann fyra raka matcher och gjorde processen kort med Avalanche. En överraskande utveckling på serien sedan Gabriel Landeskogs lag inlett slutspelet på ett ypperligt sätt. Inte minst i de två första serierna där motståndarna stod chanslösa.

I den här serien däremot tappade de ledningar och fick det aldrig att stämma.

Och nu är säsongen över.

— Ju närmare du kommer dina mål, desto mer kan en förlust svepa bort det på en sekund. Det är svårt att hantera. Jag har mycket respekt för killarna och för säsongen som de har gjort, säger Jared Bednar.

Colorado, som var grundseriens bästa lag, får nu börja om nästa säsong istället.