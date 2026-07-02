Erbjuder tidigare juniorstjärnan ett offer sheet

Barrett Hayton har skrivit på ett offer sheet med New Jersey Devils. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

New Jersey Devils har lagt ett så kallat offer sheet på Utah Mammoths restricted free agent Barrett Hayton.

Klubben meddelade under onsdagskvällen att man erbjudit den 26-årige centern ett ettårskontrakt värt 4,775 miljoner dollar. Om Utah väljer att inte matcha erbjudandet får klubben New Jerseys eget val i den andra rundan av NHL-draften 2027 som kompensation.

Utah har nu sju dagar på sig att bestämma sig för om man vill matcha kontraktet och behålla Hayton eller låta honom flytta till New Jersey.

Hayton svarade för tio mål och totalt 25 poäng på 67 grundseriematcher med Utah Mammoth den gångna säsongen. I Stanley Cup-slutspelet blev det endast en match för den 188 centimeter långe centern.

Dilemma för Utah Mammoth

Enligt Sportsnets Elliotte Friedman innebär situationen ett intressant dilemma för Utah. Om klubben matchar kontraktet får Hayton inte trejdas under de kommande tolv månaderna. Samtidigt leder det ettåriga avtalet honom direkt till unrestricted free agency nästa sommar, vilket innebär att Utah riskerar att tappa honom utan någon kompensation om man inte lyckas skriva ett nytt kontrakt.

Hayton valdes som femte spelare totalt i NHL-draften 2018 av Arizona Coyotes och debuterade i NHL säsongen 2019/20. Efter att Coyotes flyttat verksamheten till Utah 2024 har han fortsatt i organisationen.

Klubben ville ta Hayton till skiljedomstol

Hans bästa NHL-säsong kom 2024/25, då han noterades för personbästa med 20 mål och 46 poäng på 82 matcher för dåvarande Utah Hockey Club.

Tidigare under veckan begärde Utah klubbvald skiljedom ett ovanligt drag i NHL. Eftersom det var klubben – och inte spelaren – som initierade processen behöll Hayton rätten att skriva på ett offer sheet med en annan klubb.

Under sina sju NHL-säsonger med Arizona och Utah har Hayton spelat 358 grundseriematcher och producerat 65 mål och totalt 155 poäng. Han var även lagkapten för Kanada när nationen vann JVM-guld 2020 och stod då för sex mål och tolv poäng på sju matcher.