SHL

Här är Frölundas nya stjärnkedja

Publicerad 13 augusti 2026 16:19
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
Följ HockeySverige påGoogle news

Frölunda spelar ikväll sin första träningsmatch för hösten när de tar sig an HV71. Då matchar laget en riktigt stjärntät förstakedja.

Frölundas nya förstakedja. Foto: Bildbyrån
Frölundas nya förstakedja. Foto: Bildbyrån

Det mesta under Frölunda HC's Silly Season har kretsat kring flera tunga spelartapp - men också kring en ännu resultatlös jakt på en ny toppcenter. Men man har också stått för två av lågsäsongens mest spektakulära värvningar: Patrik Puistola och Samuel Fagemo.

När Robert Ohlsson nu satt ihop sitt manskap för säsongens första träningsmatch, borta mot HV71. Väljer han dessutom att spela de båda stjärnforwardsen ihop i förstakedjan. Puistola och Fagemo får där Jacob Peterson som center.

Samuel Fagemo gör sin första match i Frölunda sedan han lämnade klubben för spel i Nordamerika 2020. Patrik Puistola kommer närmast från Örebro Hockey.

Den tredje nye stjärnforwarden, Oskar Olausson, spelar i samma kedja som Max Friberg och Liam Dower Nilsson. Den sistnämnde är också ny för säsongen - men har ju en bakgrund i Frölunda sedan tidigare. 

Matchen börjar klockan 18:00 och Hockeysverige.se är på plats i Jönköping och bevakar försäsongspremiären.

Frölundas lag:

Patrik Puistola - Jacob Peterson - Samuel Fagemo
Oskar Olausson - Liam Dower Nilsson - Max Friberg
Filip Cederqvist - Nicklas Lasu - Max Westergård
Linus Nässén - Bosse Meijer - Mads Kongsbak Klyvø

Henrik Tömmernes - Filip Hasa
Linus Högberg - Tom Nilsson
Isac Heens - Samuel Johannesson
Stefan Milošević

Lars Johansson
(Tobias Normann)

Den här artikeln handlar om:

Max FribergJacob PetersonSamuel FagemoLiam Dower NilssonOskar OlaussonPatrik PuistolaFrölunda HC