Här är Frölundas nya stjärnkedja

Frölundas nya förstakedja. Foto: Bildbyrån

Det mesta under Frölunda HC's Silly Season har kretsat kring flera tunga spelartapp - men också kring en ännu resultatlös jakt på en ny toppcenter. Men man har också stått för två av lågsäsongens mest spektakulära värvningar: Patrik Puistola och Samuel Fagemo.

När Robert Ohlsson nu satt ihop sitt manskap för säsongens första träningsmatch, borta mot HV71. Väljer han dessutom att spela de båda stjärnforwardsen ihop i förstakedjan. Puistola och Fagemo får där Jacob Peterson som center.

Samuel Fagemo gör sin första match i Frölunda sedan han lämnade klubben för spel i Nordamerika 2020. Patrik Puistola kommer närmast från Örebro Hockey.

Den tredje nye stjärnforwarden, Oskar Olausson, spelar i samma kedja som Max Friberg och Liam Dower Nilsson. Den sistnämnde är också ny för säsongen - men har ju en bakgrund i Frölunda sedan tidigare.

Matchen börjar klockan 18:00 och Hockeysverige.se är på plats i Jönköping och bevakar försäsongspremiären.

Frölundas lag:

Patrik Puistola - Jacob Peterson - Samuel Fagemo

Oskar Olausson - Liam Dower Nilsson - Max Friberg

Filip Cederqvist - Nicklas Lasu - Max Westergård

Linus Nässén - Bosse Meijer - Mads Kongsbak Klyvø

Henrik Tömmernes - Filip Hasa

Linus Högberg - Tom Nilsson

Isac Heens - Samuel Johannesson

Stefan Milošević

Lars Johansson

(Tobias Normann)