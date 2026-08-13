Här är Frölundas nya stjärnkedja

Det mesta under Frölunda HC's Silly Season har kretsat kring flera tunga spelartapp - men också kring en ännu resultatlös jakt på en ny toppcenter. Men man har också stått för två av lågsäsongens mest spektakulära värvningar: Patrik Puistola och Samuel Fagemo.
När Robert Ohlsson nu satt ihop sitt manskap för säsongens första träningsmatch, borta mot HV71. Väljer han dessutom att spela de båda stjärnforwardsen ihop i förstakedjan. Puistola och Fagemo får där Jacob Peterson som center.
Samuel Fagemo gör sin första match i Frölunda sedan han lämnade klubben för spel i Nordamerika 2020. Patrik Puistola kommer närmast från Örebro Hockey.
Den tredje nye stjärnforwarden, Oskar Olausson, spelar i samma kedja som Max Friberg och Liam Dower Nilsson. Den sistnämnde är också ny för säsongen - men har ju en bakgrund i Frölunda sedan tidigare.
Matchen börjar klockan 18:00 och Hockeysverige.se är på plats i Jönköping och bevakar försäsongspremiären.
Frölundas lag:
Patrik Puistola - Jacob Peterson - Samuel Fagemo
Oskar Olausson - Liam Dower Nilsson - Max Friberg
Filip Cederqvist - Nicklas Lasu - Max Westergård
Linus Nässén - Bosse Meijer - Mads Kongsbak Klyvø
Henrik Tömmernes - Filip Hasa
Linus Högberg - Tom Nilsson
Isac Heens - Samuel Johannesson
Stefan Milošević
Lars Johansson
(Tobias Normann)