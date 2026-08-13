Jens Gustafssons Visby/Roma lånar Isak Jonsson.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån & Visby/Roma

Karl Påhlsson har gjort en operation vilket innebär att han tvingas till rehabilitering och blir borta en tid. Därmed stärker Visby/Roma upp truppen inför sin historiska säsong i HockeyAllsvenskan .

Nykomlingen bekräftar att de plockar in 26-årige forwarden Isak Jonsson från Lindlöven på ett lån som gäller över augusti och september. Jonsson kommer alltså att vara med Visby/Roma in till säsongsstarten.

– Isak är en spelare vi känner väl till och som visat en positiv utvecklingskurva i Hockeyettan. I första hand handlar det här om att säkerställa bredd och hålla hög kvalitet på träningarna medan Karl rehabiliterar sig. Samtidigt blir det intressant att få se Isak i vår miljö och på den här nivån. Vi är tacksamma mot Lindlöven för en bra dialog, säger sportchefen André Lundholm på klubbens hemsida .

Isak Jonsson öste in poäng för Lindlöven i Hockeyettan

Isak Jonsson spelade i Örebro som junior innan han klev ner i Hockeyettan 2020. Efter en säsong i Kumla flyttade forwarden till Lindlöven där han sedan har blivit kvar i fem års tid. Isak Jonsson har blivit bättre och bättre de senaste åren och etablerat sig som en toppspelare på Hockeyettan-nivå.

Förra säsongen var Jonssons bästa i karriären. Han gjorde hela 42 poäng på 38 matcher för Lindlöven under grundserien och följde sedan upp det med åtta poäng på tolv slutspelsmatcher. Totalt landade han alltså in på 50 poäng efter lika många matcher. I fjol blev Jonsson också inlånad av både Vimmerby och Nybro där han spelade två allsvenska matcher. Säsongen 2023/24 lånades han även av Mora och fick göra tre matcher i HockeyAllsvenskan.

Under karriären har Isak Jonsson gjort 194 poäng på 238 matcher i Hockeyettan.

Source: Isak Jonsson @ Elite Prospects



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