Nya uppgifter om stjärnmålvaktens framtid

Arvid Holm förlänger med Rögle. Foto: Bildbyrån.

Arvid Holm värvades till Rögle BK inför säsongen 24/25 och var då en av de bästa målvakterna i SHL. Statistiskt sett hade han förra året en något svagare säsong i Rögletröjan, men han går ändå in i säsongen som förväntad förstemålvakt. Bredvid honom har dock Christoffer Rifalk bytts ut mot hemvändande Calle Clang.

Clang har avtal till 2028 medan Holm har avtal till 2027. I alla fall officiellt. Expressen skriver dock att deras uppgifter gör gällande att parterna är överens om en förlängning, som gör att även Holm har avtal även över säsongen 27/28.

Minst.

Exakt hur långt det nya avtalet är framgår inte av tidningens uppgifter.

27-årige Holm har stått 70 SHL-matcher och 17 slutspelsmatcher under sina två år i Rögle och har under dessa två säsonger också fått göra åtta matcher med Tre Kronor.