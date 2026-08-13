Kopplades ihop med SHL-klubbar – väljer spel i KHL

Calen Addison flyttar inte till Sverige - väljer spel i KHL.

Foto: Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Inför den kommande säsongen har flera lag i SHL legat ute och jagat efter backar som kan förstärka offensiven. Ett namn som då dykte upp hos SHL-klubbarna var NHL -meriterade Calen Addison.

Det var i början av juni som Expressen skrev att Calen Addison "erbjudits till SHL-klubbar" inför säsongen 2026/27. Addison ville nämligen söka sig till Europa efter sex säsonger i NHL och AHL . Under åren i Nordamerika har 26-åringen utmärkt som en offensivt skicklig back.

Han draftades av Pittsburgh Penguins i andra undan 2018 och vann JVM -guld med Kanada 2020 sedan han gjort nio poäng på sju matcher. Addison trejdades till Minnesota Wild där han gjorde NHL-debut säsongen 2020/21. Ett par år senare blev han ordinarie i NHL och fick sitt genombrott med 29 poäng på 62 matcher i NHL med Minnesota Wild.

Farhågor kring hans defensiva spel gjorde dock att Calen Addison tappade sin plats och trejdades till San Jose Sharks 2023 innan han sedan endast fått spela i AHL de senaste två säsongerna.

Calen Addison väljer KHL-spel – efter SHL-ryktet

Nu står det klart att det inte blir någon flytt till Sverige för Calen Addison. Han har i stället gjort klart med en flytt till den ryskägda ligan KHL. Där skriver Addison på ett kontrakt med Shanghai Dragons inför den kommande säsongen.

– Addison är en rörlig och offensivt inriktad back som hanterar pucken på ett bra sätt och är stark i passningsspelet. Han är framför allt effektiv i powerplay och flyttar pucken väl på blålinjen och har bra blick för spelet. Hans skridskoåkning och hockey-IQ gör också att han är effektiv i defensiven. Calen ger oss en bredd i försvaret med sin skicklighet och förmåga att flytta pucken, säger general managern Jevgenij Artiuchin i ett uttalande på klubbens hemsida .

Under sin karriär har Calen Addison gjort 50 poäng på 152 matcher i NHL samt 125 poäng på 204 matcher i AHL.