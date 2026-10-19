Otto Stenberg får chansen av St. Louis Blues.

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Mycket har kretsat kring Ivar Stenberg ur svensk synvinkel under starten av NHL-säsongen. Den 19-årige rookien gjorde sitt första NHL-mål för San Jose Sharks förra veckan och har sedan visat framfötterna ytterligare vilket gör att han står noterad för sex poäng på åtta matcher så här långt.

Nu är det också dags för Otto Stenberg att visa vad han går för på NHL-nivå.

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St. Louis Blues meddelar att forwarden Ross Johnston placeras på skadelistan vilket öppnar en plats i truppen. Då väljer general managern Alexander Steen att kalla upp landsmannen Stenberg som därmed går mot säsongsdebut i NHL.

Otto Stenberg kallas upp av St. Louis Blues

Otto Stenberg kallades upp av St. Louis Blues för första gången förra säsongen och fick göra NHL-debut i december 2025. 21-åringen satte sedan sitt första NHL-mål strax efter nyår och sammanlagt noterades han för tio poäng på 32 matcher i Blues. Stenberg gjorde även 17 poäng på 36 matcher i AHL under fjolårets säsong.

Inför årets säsong flyttades Otto Stenberg dock återigen ner till farmarlaget Springfield Thunderbirds där han fick inleda säsongen. Forwarden har dock fått en stark start i AHL där han nyligen haft en fyra matcher lång poängsvit. Stenberg har noterats för 1+3 på sex matcher under hösten vilket nu lett till att han kallas upp av St. Louis igen.

Otto Stenberg kom fram i Frölunda som ung och imponerade tidigt i de svenska juniorlandslagen. Han vann guld med Småkronorna på U18-VM 2022 och öste sedan in poäng när det blev silver 2023. Stenberg var sedan också en ledande spelare för Juniorkronorna vid både JVM 2024 och 2025 där han bland annat var med och tog silver i Göteborg 2024.

Innan flytten till Nordamerika spelade Stenberg 79 SHL-matcher för Frölunda och Malmö Redhawks. Otto Stenberg valdes som 25:e spelare i första rundan av St. Louis Blues i NHL-draften 2023.