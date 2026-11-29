William Nylander har det fortsatt tungt i Toronto.

Foto: David Zalubowski/AP Photo/Alamy

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William Nylander har haft det tungt i Toronto Maple Leafs på sistone. Laget har haft det jobbigt i NHL och hade nyligen en svit på nio raka förluster. Samtidigt har Nylander inte levererat som förväntat. Han har gått mållös från tio raka matcher och har bara 0+3 på sina tio senaste matcher där han också har –7 i plus/minus.

Därför har Nylander fått utstå en frän kritik och bland annat har TSN-ankaret Bryan Hayes sagt att "Nylander dödar det här laget just nu" . Nyligen blev William Nylander också petad från Torontos första powerplayuppställning och svensken var själv tydlig med sitt missnöje .

Beskedet om William Nylander – efter ryktena i Toronto

Det har gjort att William Nylanders namn har cirkulerat i trejdrykten . Nu kommer dock ett besked som gör gällande att en trejd i nuläget inte ska vara aktuell. Det klargör Sportsnets insider Elliotte Friedman i segmentet "Saturday Headlines".

– Det har varit mycket snack om William Nylander. Först och främst, han har inte frågat om en trejd och Toronto har inte gått till honom och frågat om en lista på lag dit han skulle kunna tänka sig bli trejdad. Jag tror snarare att Toronto har sagt till vissa lag att de vill att han ska spela bättre, inte att han ska bli trejdad. säger Friedman.

Toronto-experten och insidern Chris Johnston är också tydlig med att Nylander inte vill lämna Toronto.

– Här och nu uppfattar jag det som att William Nylander inte vill bli trejdad alls. Han har en "no movement-klausul" i sitt kontrakt och har varit väldigt lojal till klubben. Han har alltid uttryckt att Toronto är hans hem. Jag vet inte hur detta kommer att utvecklas men Toronto kommer inte att knuffa ut honom ur dörren. Nylanders namn har nämnts men inte som aktuell för en trejd nu, det är eventuellt om Toronto bestämmer sig för att göra stora förändringar i form av en "retool" eller "rebuild" längre fram, säger Johnston i The Chris Johnston Show .

"Nylander har blivit påverkad – blev obekväm"

Enligt Sportsnet-insidern Friedman har ryktesspridningen dock haft en inverkan på William Nylander och gjort att han känt sig "obekväm".

– Samtidigt tror jag att Nylander har blivit påverkad av allt det här. En anledning till det tror jag är att Nylander uppfattade det som att Toronto hade diskussioner med andra lag om honom. Så är det inte. Det finns gott om tid kvar så vi får se, säger Elliotte Friedman och fortsätter:

– Det råder inga tvivel om att han blev ganska obekväm av allt som har hänt i veckan. Nu har han förstått budskapet och då kommer han att vilja bevisa att han fortfarande kan leverera och vara en viktig spelare för Toronto framöver.

Under hösten har William Nylander gjort elva mål och 25 poäng på 28 matcher för Toronto Maple Leafs. Laget går dock tungt igen, precis som i fjol, och ligger näst sist i Atlantic Division, med sju poäng upp till en wild card-plats.