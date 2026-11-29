Pavol Regenda är självkritisk efter tunga formen i HV71.

Foto: Bildbyrån/Montage

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JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 har haft en tung höst i SHL men plötsligt är laget tillbaka på rätt sida av kvalstrecket för första gången på länge . Detta sedan laget besegrade bottenkonkurrenten Björklöven med 3-1 hemma i Husqvarna Garden under lördagskvällen.

En av hjältarna i segern blev Pavol Regenda. Det stod 1-1 i matchen under tredje perioden men sedan kunde HV avgöra efter två snabba mål. Först kom Jonathan Ang fri och lade in 2-1 sedan tog det bara 17 sekunder innan Regenda höll sig framme och slog in en retur för 3-1 vilket stängde matchen.

Pavol Regenda bröt måltorkan: "Det bryr jag mig inte om"

För Regendas del var det ett efterlängtat mål. Slovaken sköt ett hattrick redan i sin andra match för HV71 – men därefter har det gått tyngre. Han gick mållös från elva raka matcher innan målet till slut kom mot Luleå efter landslagsuppehållet. Därefter har Regenda återigen gått fyra matcher utan mål innan gårdagens fullträff.

Pavol Regenda har därmed bara gjort två mål på sina 17 senaste matcher. Totalt står han noterad för fem mål och 13 poäng på 19 matcher.

– Äntligen kom den. Jag har inte gjort så mycket mål men jag har bara försökt att spela bra hockey och hjälpa laget så gott jag kan ändå. Om jag kan fortsätta göra sådana mål, då kommer jag att vara väldigt glad. Men om jag inte gör mål, och det är andra i laget som gör målen, då bryr jag mig inte, säger Regenda till hockeysverige.se om målet i går och fortsätter:

– Alla spelare är viktiga för laget och jag bryr mig inte om min personliga produktion. Det är vinsterna som är viktigast just nu, och så är det för alla i laget. Jag är glad för målet, det var viktigt i matchen. Det gav oss momentum och ett lugn i laget att ”okej, nu har vi 3-1 och inte bara 2-1”. Så det är skönt att få det målet och det var viktigt för laget.

Det var ett efterlängtat mål för Pavol Regenda.

Foto: Oscar Wallin/Bildbyrån

Självkritiken: "Jag borde vara bättre än vad jag har varit"

Har det varit en frustration för dig att inte kunna producera som du har velat?

– Självklart finns det med i bakhuvudet. Jag spelar i en toppkedja och jag har en stor roll med mycket minuter. Jag hade kunnat göra fler mål, jag hade kunnat producera mer för lagets skull… Jag borde vara bättre än vad jag har varit. Samtidigt så försöker jag bara spela min bästa hockey, göra de här små detaljerna rätt och göra grovjobbet.

– Förhoppningsvis kan det lossna lite, men sedan är det så att ibland går pucken in och ibland gör den inte det. Förra säsongen hade jag säkert gjort mål på mina lägen. Då fick jag pucken i huvudet eller i bröstet eller att den styrdes in via mitt ben. Ibland är det bara så. Jag försöker bara att jobba på och göra samma saker där ute. Om jag driver på mål, som jag gjorde nu, då kommer pucken att komma dit. Sedan måste jag skjuta mer också.

– Det är lite frustrerande såklart men, som jag sade, är lagets prestation och att vi plockar poäng det som är viktigast just nu. Jag försöker bara hjälpa laget hur jag än kan.

Pavol Regenda har inte levererat som förväntat på sistone.

Foto: Oscar Wallin/Bildbyrån

Så ska HV71 bygga vidare: "Då kommer det gå bättre"

Kan målet nu ge dig en boost och hjälpa dig att få tillbaka lite självförtroende?

– Om jag ska vara helt ärlig tycker jag att jag har ett bra självförtroende. Jag tycker ändå att jag har spelat ganska bra i de senaste matcherna och att vår kedja har spelat starkt. Sedan har målen inte kommit, men vi har ändå kunnat spela bra hockey. Sedan är det klart att det känns bättre när man kan göra mål, men jag försöker att inte tänka på det.

– Nu är jag framför allt glad för att vi kunde vinna matchen. Det är mycket viktigare än att bara jag fick göra mål, eller hur? Sedan… Jag vet inte, jag tror att jag är lite gladare för att jag gjorde mål ändå (skratt). Nej, men jag bryr mig inte om mina mål. Vi vann matchen och det är det enda som spelar någon roll.

HV71 är nu på säker mark i SHL igen och hoppas kunna bygga vidare på insatsen mot Björklöven för att ligga kvar ovanför kvalstrecket framöver.

– Det känns bra såklart och nu kommer det att bli enklare framöver. Det kommer att kännas bättre här under den lediga dagen och det kommer att vara lättare att komma hit till träningen på måndag. Det kommer att bli en roligare vecka när vi har den här segern i ryggen. Jag tycker att vi har spelat bra i många matcher men inte riktigt fått resultatet med oss. Om vi fortsätter spela så här tror jag att det kommer att gå bättre för oss också, avslutar Pavol Regenda.