Skellefteå tar avstånd efter ramsorna mot Viktor Lodin.

Foto: Bildbyrån/Montage

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Färjestad vann i går det glödheta toppmötet mot Skellefteå med 6-3. Det blev en hetlevrad match och en spelare som hamnade i fokus var Viktor Lodin.

Efter matchens slut rasade sedan FBK-tränaren Cam Abbott . Detta på grund av att Skellefteås publik ska ha skanderat ramsor som uppmanade till att skada Viktor Lodin.

– Jag blev verkligen bestört över att fansen skrek ”skada Lodin” i kväll och hade sådana ramsor. För mig, en organisation som Skellefteå, som gärna framställer sig som sund och ordentlig, och med barn på läktaren dessutom – det är inget jag kan acceptera.

– Jag står inte bakom det. Det är verkligen vidrigt. Att heja på sådant när spelare ligger skadade på isen. Vi måste se till att föregå med gott exempel, och vår utmaning är att få bort det där, för jag tänker inte acceptera det, sade Abbott på presskonferensen efter matchen.

Skellefteå tar avstånd efter ramsorna mot Viktor Lodin

Nu svarar också Skellefteå AIK om händelsen. Klubben skriver, i ett uttalande på sin hemsida, att man tar "starkt avstånd" från ramsorna som skanderades på läktarna.

"Vi tar alltid avstånd från personangrepp, kränkningar och olämpliga uttryck i samband med våra matcher. Det här var dessutom en uppmaning till våld mot en enskild spelare, vilket gör det särskilt allvarligt. Det går emot allt vi står för och hör inte hemma i vår arena eller i hockeyn.

Varje match har vi familjer, barn och supportrar i alla åldrar på läktaren. Vår arena ska vara en trygg plats där alla ska känna sig välkomna. Det ansvaret tar vi som förening, och det vill vi också uppmana att vi tillsammans inom och utanför föreningen hjälps åt att upprätthålla."

Färjestad är tabelletta i SHL med 52 poäng medan Skellefteå just nu är trea på 37 poäng efter 20 omgångar.