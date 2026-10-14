Här gör Ivar Stenberg sitt första NHL-mål

Det skulle dröja sex matcher, men nu har Ivar Stenberg skrivit in sig i målprotokollet i NHL.

I morgonens fight mot Boston Bruins kvitterade Stenberg till 2-2 I powerplay, fint framspelad av Macklin Celebrini. Svensken smög upp på den bortre stolpen, och kunde raka in Celebrinis fina passning i öppen kasse bakom en chansas Jeremy Swayman i Boston-målet. Svenskens målgest visade på en ganska så stor lättnad när han höjde armarna i skyn och tittade upp i taket i hajtanken, innan han omfamnades av Celebrini i en lång kram.

-- Jag visste att Mack skulle hitta mig på bortre stolpen, så det var bara att gå mot bortre och han hittar mig, säger Stenberg till media efter matchen.

Stenberg målskytt - och framspelare

Det skulle dock inte ble någon seger för Ivar Stenberg och hans San Jose Sharks. Gästerna från östkusten tog ledningen drygt halvvägs in i den första perioden genom Fraser Minten. Jacob Trouba kunde sedan kvittera för Sharks, men Charlie McAvoy gav gästerna ledningen på nytt innan den första perioden var över.

Drygt fem minuter in i andra perioden var det sedan dags för Ivar Stenberg att göra sitt första NHL-mål. Glädjen blev dock kortvarig. Bostons Matthew Poitras gav Bruins en ny ledningen bara tre minuter senare, och med bara tre sekunder kvar av den andra perioden ökade Pavel Zacha på till 4-2.

Sharks fick kontakt fem minuter in i tredje perioden, den här gången var det dock ombytta roller i powerplay när Macklin Celebrini stod för målskyttet, med Ivar Stenberg noterades för assistpoäng.

Närmare än så kom dock inte hemmalaget, utan Boston kunde segla iväg och vinna med klara 6-3.