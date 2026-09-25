Beskedet: Svensken skickas till AHL

Otto Stenberg gjorde NHL-debut i mitten av december förra året efter att ha spenderat ett drygt år i AHL. Den sjunde januari i år kom första NHL-målet i förlustmatchen mot Chicago Blackhawks. Totalt blev det 32 matcher och 10 poäng för den Stenungsunds-fostrade 05:an under den föregående säsongen. Säsongen blev uppdelad för Stenberg som också gjorde 36 matcher och 17 poäng för farmarlaget Springfield Thunderbirds.

– Skillnaden mellan NHL och AHL är hur man tar hand om pucken; här måste man vara på tårna hela tiden, det finns så många bra spelare i NHL. Det och att ta snabba beslut, sa Otto Stenberg en intervjuade NHL.com i mars.

Stenberg skickas till AHL

Under sommaren och tidiga hösten har Stenberg fortsatt slagits för en plats i NHL. I Blues senaste träningsmatch mot Chicago fanns dock inte Stenberg med i lagupställningen. Under fredagen kom även beskedet att klubben skickar Stenberg till AHL igen.

Utöver Stenberg skickar klubben även Aleksanteri Kaskimäki, Dylan Peterson och Adam Jiricek till farmarlaget.