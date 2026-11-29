Oscar Lundin återvänder till Hockeyettan efter tiden i VIK.

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Tidigare i dag gick Västerås IK ut med att man gick skilda vägar med backen Oscar Lundin . 25-åringen värvades av VIK under den allsvenska premiärveckan men på senare tid har Lundin fått mindre istid och även varit utanför laget. Därför kom parterna överens om att bryta kontraktet efter endast 15 matcher.

– Vi har gemensamt kommit fram till att avsluta avtalet då vi inte kan erbjuda Oscar den speltid som han behöver. Vi vill tacka honom för hans tid hos oss och önskar honom lycka till framöver, sade VIK-sportchefen Peter Popovic.

Oscar Lundin klar för Karlskrona HK

Nu har Oscar Lundin redan gjort klart med en ny klubbadress.

Senare under söndagen presenteras backen av Karlskrona HK, som toppar tabellen i Hockeyettan Södra med 13 vinster och 36 poäng på 15 matcher. Lundin har skrivit på ett avtal med topplaget för resten av säsongen 2026/27 och är spelklar redan till kvällens bortamatch mot HC Dalen.

"Med sin förmåga att fatta snabba beslut, sätta igång spelet snabbt och bidra i båda riktningarna så kommer han att passa perfekt in i vårt sätt att spela hockey. Vi är övertygade om att Oscar kommer bli en rejäl tillgång för oss framåt", skriver KHK på sin hemsida .

Oscar Lundin är född i Stockholm och har Djurgårdens IF som moderklubb. Han spelade sedan i Leksands IF som junior men har därefter tillbringat i princip hela sin seniorkarriär i Hockeyettan. Säsongen 2023/24 fick Lundin göra åtta matcher i HockeyAllsvenskan med Djurgården och under hösten har han alltså spelat 15 matcher för Västerås.

På Hockeyettan-nivå har Lundin spelat för Tyersö/Hanviken , Kristianstad , Väsby och Mariestad . Det var efter flytten till Mariestad förra året som Oscar Lundin fick sitt rejäla genombrott. Han var då en toppback i ligan med sina 30 poäng på 36 matcher. Totalt har han gjort 102 poäng på 227 matcher i Hockeyettan under sin karriär.