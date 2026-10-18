Sharks nya vapen: Ivar Stenberg: "Hittar alltid"

Celebrini hyllar Stenberg efter PP-succén.

Foto: Bildbyrån och X (skärmdump).

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Ivar Stenberg + powerplay = sant?

När den svenske stjärnrookien, natten till onsdag, öppnade sitt målkonto i NHL var det i powerplay på pass från Macklin Celebrini. I nästa period bjöd 19-åringen sedan tillbaka med en egen assist i spelformen, och plötsligt såg kemin ut att vara på väg i rätt riktning.

Inatt fick vi se San Jose Sharks bekräfta just detta.

Detroit Red Wings drog det längsta strået när Lucas Raymond avgjorde till 4–3 i straffläggningen, men Stenberg kunde kliva av isen efter en ny flerpoängsmatch. Återigen med mål och assist i powerplay.

– Ivar tillför tålamod till vårt powerplay. Och nu när han fått chansen i numerärt överläge har han skapat kemi med Celebrini och de andra spelarna, säger tränaren Ryan Warsofsky till media efter förlusten.

Det började med en assist till Dmitri Orlov mot slutet av den första perioden. Stenberg slog en kort pass upp mot blålinjen och ryssen slog till med ett slagskott för 1–1. Målet kom i början av tredje när den tidigare Frölunda-talangen intog ytan framför mål. Alexander Wennberg lirkade in passen och 3–1 var ett faktum.

– Det är hur intelligent han är, han hittar alltid utrymme och är väldigt skicklig på att röra sig. Han kan göra de där små spelkombinationerna, läsa vad vi försöker göra och positionera sig på den perfekta platsen, hyllar Celebrini Stenberg för PP-spelet.

Wennberg lyfts fram: "Allt kretsar kring honom"

Ivar Stenberg står nu på sex poäng på sina första åtta NHL-matcher. Av dessa har fem kommit just i powerplay.

– Det har fungerat bra. Orlov har skottmentaliteten, han är en smart spelare. Med sättet vi spelar på så kommer lägen att komma. Vi pratade om att skjuta mer, och idag hände det med Orlovs mål. Sen med Ivar också, han är så smart. Vi skapar mycket, det är skönt att vi också hittar sätt att sätta den i nät. Det är något vi måste vara ännu bättre på, säger Wennberg om Sharks powerplay.

Den nu 32-årige svensken får även han ta emot hyllningar för sina insatser i spelformen efter nattens förlust.

– Allt kretsar kring honom. Han har varit en oerhört osjälvisk och viktig del av vårt powerplay – han skymmer målvakten, håller till framför kassen och trycker in de puckar som behöver tryckas in. Dessutom är han alltid så smart med pucken och är skicklig på att vinna tillbaka den, säger Celebrini till media.

Denna oktobermatch fick också Alexander Wennberg möta sin kusin, Anton Johansson, i NHL för första gången. Den tidigare Leksandsbacken klev av isen med 11:44 i istid, medan Wennbergs 23:00 endast toppades av Will Smith och Macklin Celebrini i Sharks. Stenberg stannade på 17:30.