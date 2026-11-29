Dramat mellan vänsterforwarden Matvej Mitjkov och Philadelphia Flyers har fångat hockeyvärldens uppmärksamhet i sådan utsträckning att även en spelare från ett konkurrerande NHL-lag nu ger sig in i diskussionen – om än bara för en kort stund.

I fredags meddelade Flyers att Mitjkov stängts av inför lagets hemmamatch mot Vancouver Canucks. Anledningen uppgavs vara en ”intern angelägenhet inom laget”.

Senare rapporterade Sportsnets Frank Seravalli att avstängningen grundade sig i ett bråk med en lagkamrat. Kort därefter uppgav Daily Faceoffs Anthony Di Marco att det handlade om en konfrontation mellan Mitjkov och forwardskollegan Porter Martone .

Incidenten är den senaste i raden av turbulenta händelser kring Mitjkov och hans relation till Flyers under säsongen. Den 21-årige, talangfulle men svårtydde ryssen har tidigare fångats på film när han hamnat i hetsiga ordväxlingar med lagkamraterna Nick Seeler och Travis Konecny under matcher.

Mitjkov har dessutom gillat ett inlägg i sociala medier som uppmärksammade hans minskade istid under tränaren Rick Tocchet. Tidigare den här månaden rapporterade ESPN:s Kevin Weekes även att ryssen skulle vara öppen för en trejd . Ett påstående som dock dementerades av både Mitjkovs representanter och Flyers.

Marchand om Mitjkov: ”Ingen vill ha honom där”

När dramat nu tycktes nå sin kulmen efter fredagens besked kunde Florida Panthers-forwarden Brad Marchand inte låta bli att ge sin syn på saken. Kanadensaren är sedan tidigare känd för sina syrliga kommentarer i sociala medier.

I kommentarsfältet till ett Instagram-inlägg från kontot PuckEmpire skrev Marchand, från sitt verifierade konto:

”Kompis, den här killen är känd som ligans sämsta lagkamrat. Ingen vill ha honom där.”

Marchand raderade senare kommentaren, men inte innan den hade förevigats i ett stort antal skärmdumpar.

Marchand har koppling till flera Flyers-spelare

Marchand har vissa kopplingar till spelare i dagens Flyers-lag. Han spelade tillsammans med backen Travis Sanheim i Kanadas OS-lag 2026 och representerade även Kanada i 4 Nations Face-Off 2025 tillsammans med Sanheim och Travis Konecny.

Under sin tid i Boston Bruins var han dessutom lagkamrat med målvakten Dan Vladar och centern Noel Acciari. Marchands nuvarande lagkamrat i Florida, Garnet Hathaway, spelade också tillsammans med Mitjkov i Philadelphia under de två föregående säsongerna.

Mitjkov, som med sina elva mål den här säsongen har gjort mer än dubbelt så många som närmaste Flyers-spelare i den interna skytteligan, väntades vara tillbaka i laguppställningen till nattens hemmamöte med New York Islanders. Flyers meddelade dock kort innan nedsläpp att han strukits på grund av sjukdom.

– Lyssna. Vi har hanterat det här, det är över och vi har gått vidare, sade tränaren Rick Tocchet till reportrar under lördagen.

Flyers föll mot Islanders med 1–2 i Mitjkovs frånvaro.