Nästa Stenberg i Frölunda: "Har sett dem göra resan"

Knut Stenberg gör sin resa i Frölunda.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

FRÖLUNDABORG/GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Både Otto och Ivar Stenberg har dragit över till NHL och redan debuterat i världens bästa liga. Kvar i Frölunda HC är lillebrorsan, 17-årige Knut Stenberg, som inlett säsongen väldigt fint i Frölundas J20.

– Då var jag nog liten, kanske ett–två år, berättar Knut Stenberg med ett leende när hockeysverige.se träffar honom vid Frölundaborg och frågar om när han för första gången var i ishallen hemma i Stenungsund där syskonen växt upp.

– Nu var det länge sedan, men jag följde väl med bröderna, morsan eller farsan upp till hallen.

Fick du vara med bröderna och spela landhockey där hemma?

– Ja, det fick jag. Dels på allmänhetens åkning, dels lite vid sidan av under deras träningar.

Och lillebrorsan fick stå i mål när ni spelade landhockey, eller?

– Ja, det gjorde jag också. När vi hade is hemma några vintrar när vi var små fick jag stå några gånger, men ibland också på allmänhetens åkning.

– Sargen var brädor. Sedan hade vi en presenning vi spolade is på. När den frös körde vi där på.

Bytte från forward till back: "Fortsatt så"

Vad har brorsorna betytt för dig som hockeyspelare?

– Mycket. Jag har sett dem göra den resan jag gör nu i Frölunda. Fått tips, och sedan känner de mycket folk som hjälper mig.

Känner du en press på dig att du måste upp och prestera som Otto och Ivar?

– Egentligen inte. Lite såklart, men jag tänker inte på det så mycket. Det är oftast andra som frågar och då får mig att tänka på det, men jag lägger det lite åt sidan. Jag unnar dem all framgång, men jag kan bara göra mitt bästa.

Otto Stenberg är äldst av de tre bröderna.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Liksom Otto och Ivar började Knut på samma position, även om han nu är back.

– Jag var också forward när jag var liten. Sedan bytte jag till back för runt fem år sedan. När jag spelade i Stenungsund hade vi lite ont om backar och samtidigt många bra forwards.

– Då testade jag att vara back en match. Det gick bra och sedan har det fortsatt så.

Hur var kontrasten hockeymässigt att flytta till Frölunda från Stenungsund?

– Det var stort. Mycket mer träning. Träning varje dag, mer fys och mer av allting egentligen. Samtidigt väldigt lärorikt.

Knut Stenberg gick till Frölunda

Vad har du utvecklat mest sedan du kom till Frölunda?

– Försvarsspelet. Förr åkte jag mest runt och tänkte på när jag skulle få pucken så att vi kunde anfalla.

– Nu är det mer att sätta stopp, boxa ut och försvara. Det hade jag inte så bra koll på innan.

Hur har det fungerat att bo i Göteborg jämfört med Stenungsund, och dessutom i kombination med att sköta skolan?

– Det har varit bra. Första året när jag hade flyttat till Frölunda bodde jag hemma i Stenungsund. Då pendlade jag efter skolan, men det var inte så jobbigt. Jag hade ändå behövt åka in på morgonen om jag skulle gått i skolan i Göteborg.

– Nu valde jag i stället att gå kvar i Stenungsund sista året med polarna där. Dessutom hade jag fått moppe så den användes till skolan, hem och sedan tog jag bussen in till träningarna här. Med buss tog det en timme så jag tycker ändå att det var smidigt.

Knut Stenberg.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Det var inför säsongen 2024/25 som Knut Stenberg valde att lämna Stenungsund som hockeyspelare för Frölunda och är nu inne på sin tredje säsong i föreningen.

– En riktigt rolig och lärorik tid. Många nya kompisar som jag inte kände sedan tidigare och som jag nu är riktigt nära.

– Det är inte några enskilda grupper utan alla i laget pratar och är med alla, vilket är väldigt skönt.

Inlett säsongen fint

Vad är din målbild den här säsongen?

– Att hitta en bra mix mellan att spela J18 och J20. Ta större kliv med J20 och spela mitt spel mer där, men också spela J18 och där leda lite mer.

Otto, Ivar & Knut Stenberg.

Foto: Martin Jansson.

Den sista och oundvikliga frågan är såklart hur du ser på Otto och Ivars karriärer så här långt?

– Ottos är mäktig. Han har varit bra hela tiden. Sedan han var liten har han alltid gjort mycket mål och fortsatt så även i juniorerna.

– Ivar är mer av en ”late bloomer” och blev bra lite senare, avslutar Knut Stenberg samtidigt som stormen i Göteborg tilltar, och det rejält.