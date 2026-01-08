Sköt första NHL-målet: ”Något man drömt om hela livet”

Det har varit en minnesvärd vecka för hockeyfamiljen Stenberg. Häromnatten blev Ivar Stenberg JVM-mästare med Juniorkronorna – och i nattens 3–7-förlust mot Chicago sköt Otto Stenberg sitt första NHL-mål för St. Louis Blues.

– Det är något man drömt om hela livet, säger Stenberg.

Otto Stenberg sköt sitt första NHL-mål i nattens förlust mot Chicago.

Inledningen av 2026 kommer att hänga kvar länge i minnena hos familjen Stenberg.

Bara dagar efter att Ivar Stenberg stått för tre poäng i JVM-finalen och hjälpt Juniorkronorna till att säkra JVM-guldet stod storebror Otto Stenberg i nattens match mot Chicago sitt första mål i NHL-karriären för St. Louis Blues.

– Det är väldigt roligt. Det är något man drömt om hela livet, så det var superroligt, säger Stenberg till Blues hemsida.

Ordnade kvitteringen

Stenberg prickade in 2–2 halvvägs genom den andra perioden i St. Louis bortamöte med Chicago. Detta då han plockade upp en lös puck i anfallszon och från snäv vinkel skickade upp kvitteringsmålet i första krysset bakom Spencer Knight.

– Jag var egentligen rätt trött. Jag hörde att ”Bergy” (Jonatan Berggren) skrek på mig att han var fri, men jag försökte bara skjuta. Jag såg en liten lucka, men det var bara tur, säger Stenberg.

Sex poäng på tio NHL-matcher

Den svenske rookiens 2–2-mål blev slutet på det roliga för St. Louis. Därefter släppte laget in fem raka mål i en match som Blues till slut förlorade med 3–7. För Stenberg var detta hans tionde match i NHL med St. Louis, där han producerat totalt sex poäng (1+5).

Det är lika många poäng som han producerade på 25 matcher i SHL med Malmö förra säsongen.

– Det känns bättre och bättre. Jag börjar komma in i det mer och mer. Det är superroligt att vara med här, säger han.

Chicago Blackhawks – St. Louis Blues 7–3

Chicago: Nick Lardis (3), Oliver Moore (4), Connor Murphy (1), Landon Slaggert (2), Jason Dickinson (5), André Burakovsky (10), Louis Crevier (4).

St. Louis: Tyler Tucker (2), Otto Stenberg (1), Nathan Walker (4).



