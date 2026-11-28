Victor Hedman utgick redan i första perioden.

Foto: David Zalubowski/AP Photo/Alamy

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Tampa Bay Lightning har redan en svensk på skadelistan då Pontus Holmberg väntas bli borta en längre tid sedan han utgått tidigare i veckan. Nu riskerar även Victor Hedman att tvingas till vila.

I nattens match mot Ottawa Senators förlorade Tampa Bay med hela 6-2 , sedan Linus Ullmark vunnit den svenska målvaktskampen mot Dennis Hildeby. Lightning tvingades då klara sig utan lagkaptenen Hedman under en majoritet av matchen.

Victor Hedman klev av – har oviss status

Victor Hedman missade matchen mot Carolina Hurricanes i onsdags på grund av sjukdom men var tillbaka inför nattens match mot Ottawa. Då klev dock Hedman av redan i första perioden och återvände sedan inte till spel i matchen. Hedman noterades för endast 3:43 minuters istid i 6-2-förlusten.

Tampa Bay Lightnings huvudtränare Jon Cooper var sedan fåordig om Victor Hedman efter matchen.

– Det var tufft att se. Det var tur att vi ändå hade sju backar ombytta, säger Cooper som annars inte hade någon uppdatering om Hedmans status.

Jon Cooper bekräftar dock att Hedmans plötsliga exit från nattens match inte hade någonting att göra med sjukdomen som han lidit av tidigare i veckan.

Tillbaka för Tampa Bay Lightning – efter tuffa fjolåret

Victor Hedman hade en tung säsong i fjol där den svenske backstjärnan missade stora delar av säsongen på grund av skada. I våras tog Hedman sedan också en paus från hockeyn , något som han senare förklarat berodde på att han led av prestationsångest . Det blev då endast 17 poäng på 33 matcher för Hedman i NHL förra säsongen. Han spelade även OS i Milano med Tre Kronor där det blev 1+1 på fyra matcher, Hedman missade dock kvartsfinalen mot USA på grund av skada.

Den här säsongen har Victor Hedman kommit tillbaka och bara missat två matcher för Tampa Bay. Han har då noterats för 4+2 på 23 matcher för Lightning. Nu har 35-åringen dock en osäker status igen.