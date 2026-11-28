San Jose Sharks bryter en nio år lång svit mot Vegas Golden Knights.

Foto: David Gonzales-Imagn Images

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Sedan Vegas Golden Knights äntrade NHL säsongen 2017/18 har de haft en ganska ensidig rivalitet med San Jose Sharks. Vegas har nämligen varit ett ständigt topplag medan San Jose oftast varit förankrade i botten av tabellen.

Golden Knights vann när lagen möttes i slutspel första gången 2017/18, men visserligen lyckades Sharks vinna med 4-3 i matcher i andra slutspelsmötet 2018/19. I grundserien har det dock varit dominans för Vegas som har vunnit 31 av 38 matcher de senaste nio åren.

Framför allt i Sharks hemmaarena SAP Center har Vegas Golden Knights övertygat. Inför nattens möte hade Vegas nämligen vunnit 16 av 19 matcher och dessutom aldrig förlorat efter ordinarie tid. Sharks alla tre hemmavinster mot Golden Knights hade nämligen kommit efter övertidsspel.

San Jose Sharks besegrar hemma Vegas Golden Knights – för första gången

I natt bröts dock den långa sviten – när lagen möttes för 20:e gången i SAP Center.

19-årige Michael Misa gav San Jose Sharks ledningen med 1-0, på assist från svenske Alexander Wennberg, och Adam Gaudette utökade sedan till 2-0 i tredje perioden innan Vegas fick in en reducering genom stjärnan Jack Eichel. Därefter kunde Sharks stänga matchen och segern säkrades definitivt när Macklin Celebrini satte 4-1 i tom kasse, efter assist av svenske rookien Ivar Stenberg.

Därmed vinner San Jose Sharks hemma mot Vegas Golden Knights för första gången någonsin (!) efter ordinarie tid.

– Jag fick precis höra om det. Det är ganska anmärkningsvärt att det tagit så lång tid, jag får be om ursäkt för det, säger tränaren Ryan Warsofsky.

Både Vegas Golden Knights och San Jose Sharks ligger på slutspelsplats i Pacific Division – även om det är stor skillnad mellan lagen. Vegas ligger tvåa i divisionen med 35 poäng på 27 matcher medan San Jose är trea med 26 poäng på 28 matcher.

San Jose Sharks – Vegas Golden Knights 4–1 (0-0,1-0,3-1)

San Jose: Michael Misa (6), Adam Gaudette (3), Zack Ostapchuk (3), Macklin Celebrini (11).

Vegas: Jack Eichel (12).