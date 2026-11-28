Noah Östlund tvingas till en lång vila för Buffalo Sabres.

Foto: SpyderXMedia/Alamy

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Det var i onsdagens match mot New York Rangers som Noah Östlund blockerade ett skott. Buffalo Sabres vann matchen med 5-1, och Östlund noterades för en assist, men i samband med skottblockeringen ådrogs svensken en skada.

Han missade därmed nattens möte med Pittsburgh Penguins och nu kommer ett tråkigt besked om Östlunds status framgent.

Noah Östlund blir borta länge efter skadan

Efter nattens 6-3-förlust mot Pittsburgh gav Buffalo-tränaren Lindy Ruff besked om Noah Östlund. Enligt honom kommer svensken att vara borta i minst en månad.

– Östlund kommer att vara borta en tid. Nyheterna som vi fick var inte bra. Han kommer att saknas i minst en månad, men troligtvis ännu längre, säger Ruff.

Noah Östlund riskerar därmed att vara borta resten av året till följd av skadan. Det är ett tungt slag för både svensken själv och Buffalo Sabres som lag, då Östlund har varit en viktig spelare under hösten.

Östlund har stått för en fin start på årets NHL-säsong med 15 poäng på 25 matcher och han har därmed trendat mot 50 poäng i NHL den här säsongen – en notering som hade krossat hans personbästa notering. Nu är det osäkert exakt när Östlund kan vara tillbaka i spel för Sabres igen efter skadan.

Skrev ett nytt jätteavtal med Buffalo Sabres

22-åringen har Södertälje SK som moderklubb men flyttade till Djurgården som junior. Östlund var en av Småkronornas bästa spelare vid U18-VM-guldet 2022 och draftades sedan som 16:e spelare av Buffalo Sabres senare samma år. Han imponerade därefter både med Djurgården i HockeyAllsvenskan samt med Växjö i SHL innan flytten till Nordamerika 2024. Noah Östlund spelade JVM både 2023 och 2024 och vid hemmaturneringen i Göteborg 2024 var Östlund en av lagets bästa spelare på vägen till silvret.

Noah Östlund fick sedan göra NHL-debut för Buffalo Sabres under säsongen 2024/25 men gick poänglös från sina åtta matcher. Förra säsongen tog han dock en ordinarie plats i Buffalo där det blev 27 poäng på 60 matcher. Inför årets säsong skrev Östlund på ett nytt åttaårskontrakt med Sabres med en årslön på 6,6 miljoner dollar, motsvarande nästan 68 miljoner kronor, per säsong. Östlunds avtal gäller till 2035 och har ett totalt värde på 52,8 miljoner dollar, eller drygt 542 miljoner kronor.

Totalt har Noah Östlund gjort 42 poäng på 93 NHL-matcher för Buffalo Sabres.