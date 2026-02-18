Victor Hedman sitter på bänken i OS-kvartsfinalen mot USA.

Enligt Sam Hallam fick stjärnan en skadekänning under uppvärmningen.

– Vi fick göra en sista minuten-ändring där. Det är väldigt tråkigt för Victor, säger Hallam till SVT.

Sam Hallam har bänkat Victor Hedman i OS-kvartsfinalen mot USA. Foto: Bildbyrån

När laguppställningen presenterades inför OS-kvartsfinalen mellan Sverige och USA stod det att backparet med Oliver Ekman Larsson och Victor Hedman skulle förbi intakt. Men när pucken väl släpptes var det inte alls Hedman som spelade tillsammans med Oliver Ekman Larsson.

I stället var det reserven Hampus Lindholm, som inte spelat en enda sekund i OS innan kvällens kvartsfinal, som klev in och tog Hedmans plats i backparet med ”OEL”. Victor Hedman fick inte heller någon istid över huvud taget under första perioden.

– Jag har noterat att Hedman inte har fått ett enda byte. Hampus Lindholm har kommit in och gjort det väldigt bra i den rollen så här långt, säger SVT-experten Jonas Andersson i sändningen och fortsätter:

– Jag ska låta det vara osagt om det är skadan som han dras med eller om det är något annat. Han hade en tuff match mot Lettland. Kollar man den underliggande statistiken var Ekman Larsson, tillsammans med Hedman, de som hade överlägset minst målchanser framåt samt även gav upp mest bakåt. Det kan vara ren och skär coachning av Sam Hallam som väljer att vara hänsynslös.

Henrik Lundqvist flikar sedan in:

– Det är så otroligt viktigt att man har killar som är beredda och verkligen tar chansen när man får lite mer istid. Sedan finns det såklart frågetecken för varför Hedman inte har gjort ett enda byte, säger Lundqvist.

Sam Hallam: ”Medicinsk orsak stoppar Hedman”

I pausen mellan första och andra perioden gav Sam Hallam sedan en förklaring. Han säger att Hedman fick en skadekänning under värmningen precis innan matchen.

– Det skedde en grej precis i slutet av isvärmningen. Det är en medicinsk orsak som stoppar honom. Vi fick göra en sista minuten-ändring där. Det är väldigt tråkigt för Victor Hedman men han väljer att vara kvar på bänken för han vill vara nära laget, säger Hallam till SVT och fortsätter:

– Jag tror inte att han kommer att spela mer, men som han känner nu vill han verkligen vara nära och vara en del av det. Det var precis i slutet när han kom in (i omklädningsrummet). De försökte hitta en lösning, men det gick inte. Jag är väldigt glad att Hampus Lindholm kommer in och gör det så bra som han gör.

