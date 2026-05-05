Hedman bryter tystnaden: ”Inte ett lätt beslut”

25 mars kom beskedet att Victor Hedman satt sin karriär på paus – av personliga skäl. Nu talar den svenske NHL-veteranen ut.

”Det var inte ett lätt beslut, men det var det rätta”, säger han i ett uttalande.

Victor Hedman kommer med ett uttalande om sin frånvaro. Foto: Bildbyrån och X (Tampa Bay Lightning).

Säsongen 2025/26 tog slut för Tampa Bay Lightning efter sju matcher mot Montréal Canadiens i första rundan av Stanley Cup-slutspelet. Men för Victor Hedman har den mer eller mindre varit över sedan slutet av mars.

Nu kommer den 35-årige svensken med ett uttalande om den frånvaro han då tog av personliga skälv.

”Jag har tillbringat större delen av mitt liv inom den här sporten, och nästan hela

min karriär i den här organisationen. Att bära den här tröjan

– och att vara kapten – är det största ansvaret i mitt professionella liv.



Det ansvaret gäller inte bara på isen.

Under de senaste månaderna har jag tagit beslutet att kliva åt sidan

och fokusera på min mentala hälsa. Det var inte ett lätt beslut,

men det var det rätta”, börjar Hedman, via Tampa Bay Lightnings egna kanaler.

OS-svensken var på isen under delar av slutspelet, och det fanns förhoppningar om en comeback, men innan detta blev verklighet slogs Tampa ut.

Backgeneralen från Ö-vik var skadad strax innan OS i Milano 2026, men tog sig tillbaka till turneringen med Tre Kronor. I sista matchen, kvartsfinalen mot USA, satt han dock kvar på bänken under hela matchen efter en känning under värmningen. Det blev sedan tolv NHL-matcher innan han försvann även därifrån.

Source: Victor Hedman @ Elite Prospects