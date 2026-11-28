Linus Ullmark är historisk i NHL efter nattens vinst.

Foto: Gene J. Puskar/AP Photo/Alamy

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Linus Ullmark och Ottawa Senators bara fortsätter vinna.

I natt stod "Sens" för en riktigt statement-seger i toppmötet i Atlantic Division mot Tampa Bay Lightning. Det stod 4-0 efter två spelade perioder och i tredje perioden gjorde Ottawa ytterligare två mål för att gå upp till en 6-0-ledning (!) mot Tampa Bay.

Sedan snyggade Lightning till siffrorna genom att spräcka Ullmarks nolla och matchen slutade sedan med en 6-2-seger för Ottawa Senators. Därmed befäster Ottawa sin ledning i Atlantic Division och har nu fyra poäng ner till nya tvåan Florida Panthers samt fem poäng före Tampa Bay. Ottawa är då det fjärde bästa laget i NHL så här långt, endast Carolina Hurricanes, Minnesota Wild och Edmonton Oilers har plockat fler poäng än Senators.

Linus Ullmark först i NHL:s historia med bedriften

Nattens seger innebär också att Linus Ullmark skriver in sig i NHL:s historieböcker. Ullmark har varit ligans kanske bästa målvakt under hösten – i konkurrens med bland annat landsmannen Jesper Wallstedt. Ullmark har då bäst räddningsprocent samt bäst GAA i hela NHL. Det är också bara Wallstedt som har fler vinster än Ullmark.

Linus Ullmark har vaktat kassen i 15 matcher för Ottawa Senators under hösten – och vunnit 13 av dem. Att som målvakt vinna 13 av sina första 15 starter på en säsong är mycket ovanligt. Linus Ullmark har dock lyckats med det en gång tidigare då han också vann 14 av sina första 15 matcher säsongen 2022/23 i Boston Bruins. Efter den säsongen prisades Ullmark med Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt.

Nu har Linus Ullmark alltså återigen vunnit minst 13 matcher efter 15 starter i ligan. Därmed är han den första målvakten i NHL:s historia att lyckas med bedriften TVÅ gånger i sin karriär. Ingen annan målvakt har någonsin vunnit 13 av sina 15 första matcher mer än en gång, och Ullmark blir därmed historisk.

I nattens match räddade Ullmark 18 av 20 skott. Totalt har han 93,3 i räddningsprocent och 1,66 insläppta mål per match. På andra sidan isen gick det dock tyngre för landsmannen Dennis Hildeby som vaknade kassen för Tampa Bay Lightning. Han släppte nämligen in sex mål på blott 21 skott och lämnade isen med en räddningsprocent på bleka 71,4 i matchen.

Tampa Bay Lightning – Ottawa Senators 2–6 (0-2,0-2,2-2)

Tampa Bay: Jake Guentzel 2 (15).

Ottawa: Tim Stützle 2 (15), Ridly Greig (4), Michael Amadio (10), Artiom Zub (1), Claude Giroux (6).